Ответка за агрессию. В США ввели санкции против московского клуба ЦСКА

Московский ЦСКА находится под контролем государственной корпорации ВЭБ.РФ

  • 22.02.2022 23:30
  • 2817 просмотров
  • 8 комментариев
Ответка за агрессию. В США ввели санкции против московского клуба ЦСКА
© Getty Images/Global Images Ukraine

Министерство финансов США ввело санкции в отношении московского клуба ЦСКА.

Московский ЦСКА находится под контролем государственной корпорации ВЭБ.РФ, которая также попала под санкции со стороны министерства.

Введение санкций связано с агрессией России по отношении к Украине и незаконное признание суверенитета так называемых ЛНР/ДНР.

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    online
    Andrey_1992, 22.02.2022 23:56
    +15
    це тільки початок великого піздеца для рашки, рука не дрогне поміж очі вистрелити в російського окупанта, і нас таких 40 млн.
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    online
    rasta13, 23.02.2022 00:09
    +3
    Vytas Meskauskas, 23.02.2022 00:00
    Ржач, как будто это что то поменяет остановило или остановит. Запад просто смеется над Украиной.
    Звісно не зупинить, хай сміються, головне що нам не до сміху.
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    online
    bullyUA, 23.02.2022 00:44
    +2
    Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что у России отберут право на проведение финала Лиги чемпионов 2022 года.
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    online
    Andrey_1992, 23.02.2022 00:50
    +1
    bullyUA, 23.02.2022 00:44
    Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что у России отберут право на проведение финала Лиги чемпионов 2022 года.
    сподіваюсь, що так і буде, бо нема чого на території фашистського угрупування проводити взагалі якісь спортивні події
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    online
    Vytas Meskauskas, 23.02.2022 00:00
    -3
    Ржач, как будто это что то поменяет остановило или остановит. Запад просто смеется над Украиной.
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    online
    Cartman, 23.02.2022 00:04
    -4
    С такими "страшными" санкциями х#йло до США дойдет
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    online
    zelc006, 23.02.2022 00:25
    -8
    Терпилы, они бы еще на СКА Хабаровск наложили бы...
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    stop2018, 22.02.2022 23:52
    -8
    И что дальше? Ликвидировать?
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