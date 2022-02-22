Ответка за агрессию. В США ввели санкции против московского клуба ЦСКА

Министерство финансов США ввело санкции в отношении московского клуба ЦСКА.
Московский ЦСКА находится под контролем государственной корпорации ВЭБ.РФ, которая также попала под санкции со стороны министерства.
Введение санкций связано с агрессией России по отношении к Украине и незаконное признание суверенитета так называемых ЛНР/ДНР.
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