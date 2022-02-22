Ответка за агрессию. В США ввели санкции против московского клуба ЦСКА

Министерство финансов США ввело санкции в отношении московского клуба ЦСКА.

Московский ЦСКА находится под контролем государственной корпорации ВЭБ.РФ, которая также попала под санкции со стороны министерства.

Введение санкций связано с агрессией России по отношении к Украине и незаконное признание суверенитета так называемых ЛНР/ДНР.