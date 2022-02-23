В Польше требуют перенести матч отбора к ЧМ с Россией на нейтральное поле

Министр спорта Польши Камиль Бортничук сделал резонансное заявление, потребовав перенести домашний для России стыковой матч отбора на ЧМ-2022 на нейтральное поле.

Требование связано с агрессией РФ по отношении к Украине. В эфире «Польского радио 24» польский политик сказал:

«По крайней мере, мы постараемся это сделать. Польская футбольная ассоциация разрабатывает вариант с игрой на нейтральном поле. Если мы не получим на это согласие со стороны РФ, будем думать, что делать дальше. Я считаю, что в такой ситуации польские спортсмены не должны ехать в Россию, но это мое личное мнение».

В марте состоится плей-офф, в котором польская сборная поборется за выход на чемпионат мира 2022. В полуфинале плей-офф Польша 24 марта сыграет на выезде против России, а победитель пары через 5 дней встретится с Швецией или Чехией.