Влаховичу ответил Парехо. Вильярреал и Ювентус разошлись миром в ЛЧ

22 февраля в 22:00 состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Вильярреал» и «Ювентус».

Душан Влахович забил очень быстрый гол, и итальянский клуб вышел вперед уже на первой минуте игры.

Однако Дани Парехо сравнял счет для хозяев поля, и испанский клуб уравнял ситуацию в середине второго тайма.

В итоге – ничья 1:1, и ответный поединок команды сыграют в Турине 16 марта.

Лига чемпионов 2021/22

1/8 финала. Первый матч

Вильярреал (Испания) – Ювентус (Италия) – 1:1

Голы: Парехо, 66 – Влахович, 1.

Вильярреал: Рульи, Альбиоль, Пау Торрес, Фойт, Морено (Эступиньян, 79), Педраса (Тригерос, 79), Парехо, Капуэ, Ло Сельсо, Чиквуэзе (Диа, 90), Груневелд (Пино, 90).

Ювентус: Щенсны, Де Шильо (Пеллегрини, 87), де Лигт, Данилу, Алекс Сандро (Бонуччи, 46), Маккенни (Закария, 81), Рабьо, Локателли (Артур, 71), Влахович, Мората, Куадрадо.

Предупреждения: Рульи, 73 – Рабьо, 74.

Судья: Зиберт (Германия)

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine