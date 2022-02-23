АЛЛЕГРИ: «Это был подарок сопернику. Защита Юве совершила грубую ошибку»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала» (1:1):

«Совершили грубую ошибку при пропущенном голе. Прекрасно знали, что будет делать соперник, но все равно дали ему забить. Впрочем, в целом команда провела хороший матч. Допустили также ряд ошибок в атаке, попадая в офсайды при хороших контрвыпадах. В общем же я доволен игрой команды.

Ирония в том, что мы пропустили в тот момент, когда, казалось, стали комфортно контролировать игру. Потом у нас возникли сложности, когда мы подустали. Пропущенный гол был просто невероятным в том плане, что даже «Вильярреал» не мог поверить, что за подарок мы ему подарили. Ничто не решено, но я уверен в своей команде, так как у нас в строй вернется ряд важных футболистов.

Влахович провел очень хороший матч. Противостоять такому защитнику, как Альбиоль, всегда непросто. Игроки «Вильярреала» опытные и техничные. Конечно, мы хотели выиграть 3:0, но сделать здесь это не просто, уж поверьте. Наш прессинг во втором тайме был несколько недостаточным, и «Вильярреал» заставил нас за это заплатить».

ГОЛ! 0:1. Душан Влахович, 1 мин.

ГОЛ! 1:1. Дани Парехо, 66 мин.