Вильярреал – Ювентус – 1:1. Видео голов и обзор матча

22 февраля в 22:00 пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Вильярреал» и «Ювентус».
Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Вильярреал – Ювентус. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Душан Влахович, 1 мин.
ГОЛ! 1:1. Дани Парехо, 66 мин.
События матча
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Парехо (Вильярреал).
|1'
|ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
Источник — Sport.ua
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