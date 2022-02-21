Во вторник, 22 февраля, в Вильярреале на стадионе «Эстадио де ла Серамика» состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу, в котором сыграют местный «Вильярреал» и туринский «Ювентус». Стартовый свисток немецкого рефери Даниэля Зиберта из Берлина прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Вильярреал



Действующий обладатель трофея Лиги Европы УЕФА на внутренней и на международной аренах – два совершенно разных коллектива. Во всяком случае, так оно виделось во время группового этапа Лиги чемпионов в начале текущего сезона, когда «желтая субмарина» с трудом набирала очки в Ла Лиге, но удивительным образом перевоплощалась в боеспособный коллектив в матчах против «Манчестер Юнайтед», «Аталанты» и «Янг Бойз». В итоге, именно испанский коллектив, а не команда Руслана Малиновского, представляет квартет F в раунде плей-офф, и, как для второго места, жребий ей достался не такой уж и скверный.

В последнее время ситуация на внутренней арене для команды Унаи Эмери действительно пошла на поправку. «Вильярреал» больше не плетется во второй части турнирной таблицы, а в промежутке с середины декабря прошлого года по январь текущего так вовсе показывала серию матчей без поражений. Конечно, уступить условному хихонскому «Спортингу» в Кубке Испании или «Эльче» в чемпионате «субмарина» всегда способна, однако, как кажется, любая команда Эмери стабильностью на длинной дистанции практически никогда не отличалась. Однако еврокубки для испанского наставника – совершенно другая история, пусть он сейчас и не борется за очередную чашу Лиги Европы в своей карьере.

Ювентус



Туринский коллектив в этом сезоне вернул на пост главного тренера Массимилиано Аллегри, но уже сейчас можно с серьезной долей уверенности говорить, что чемпионский титул команде это вернуть не поможет. Уж слишком сильно «зебры» буксовали на старте, пытаясь разгрести все свои накопившиеся проблемы. В частности, достаточно остро стоял вопрос о необходимости приобрести качественного форварда на острие атаки, и в конечном итоге пришлось серьезно раскошелиться на Душана Влаховича из «Фиорентины». Юный серб уже начал оправдывать часть возложенных на него надежд, но спокойнее фанатам клуба от этого не стало.

Дело в том, что в предыдущих двух турах Серии A «Ювентус» не мог одержать победу. В Бергамо «бьянконери» бежали от дальнобойной артиллерии Руслана Малиновского (1:1), а на минувших выходных не сумели обыграть в дерби «Торино» (1:1). При этом, нельзя сказать, что результаты «зебр» сейчас настолько уж плохи, сколько их критикуют. Команда банально проиграла лишь однажды с конца ноября, правда поражение в матче за Суперкубок от миланского «Интера» все-таки серьезно ударило по самолюбию команды. К слову, через несколько дней и произошел трансфер Влаховича – не связать эти два события невозможно.

Ориентировочные составы



«Вильярреал»: Рульи – Педраса, Торрес, Альбиоль, Фойт – Парехо, Ло Чельсо, Капу – Данджума, Чуквезе, А. Морено.

«Ювентус»: Щесны – Алекс Сандро, де Лигт, Данило, Де Шильо – Рабио, Закария, Локателли, Куадрадо – Влахович, Мората.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре обе команды попытаются сыграть на максимальный результат, но достигнуть его не сможет ни одна из сторон. Нашей ставкой будет позиция – Обе забьют: Да с коэффициентом 1.93 по линии Parimatch.

22 февраля, вторник