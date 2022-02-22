Губительный хайп. Почему МЮ нужно пересмотреть свою трансферную политику

Январское трансферное окно для «Манчестер Юнайтед» запомнилось отъездом сразу нескольких футболистов первой команды в аренду и полным отсутствием трат на покупку новичков. Оно и понятно – боссы «красных дьяволов» после увольнения Уле-Гуннара Сульшера и поисков нового коуча пришли к выводу, что текущий сезон на правах временщика доработает немец Ральф Рангник, с которым был подписан краткосрочный контракт. А если так, то и инвестировать деньги под наставника, который вскоре, вероятно, покинет «Олд Траффорд» - несусветная глупость даже для столь критикуемого в последние годы менеджмента, как манкунианский.

Другое дело – лето 2022 года. Уже сейчас в СМИ активно циркулируют слухи и называются имена футболистов, которые могут оказаться в рядах «Манчестер Юнайтед». Джуд Беллингем, Деклан Райс, Бенуа Бадиашиле, Гарри Кейн – вот далеко не полный список тех, на кого претендуют «красные дьяволы» прямо сейчас с прицелом на следующие сезоны.

Для тех, кто следит за «Манчестер Юнайтед» достаточно давно, и помнит подавляющее большинство сделок, которые провернул клуб в эпоху Глейзеров, очевидно одно – нынешние манкунианцы чересчур увлечены желанием заполучить на «Олд Траффорд» как можно больше громких имен. Именно поэтому последние трансферные кампании «Юнайтед» выглядели весьма публично и шумно. В то время, когда другие клубы стараются максимально тихо и спокойно совершать сделки, «красные дьяволы» стремятся всегда «подорвать бомбу». Летний переход Криштиану Роналду, который в какой-то момент, как казалось, уже обо всем договорился с «Манчестер Сити», - яркое тому подтверждение. А ведь сейчас в Англии найдется немало специалистов и простых болельщиков, которые скажут – Гвардиоле остается лишь перекреститься, осознавая, каких проблем мог привнести в его коллектив звездный португалец, отдача от которого с точки зрения результативности проседает с каждым годом все серьезнее и серьезнее…

Для «Манчестер Юнайтед» важно, чтобы вокруг него всегда было множество слухов, которые бы сватали на «Олд Траффорд» неизменно игроков мирового калибра. В какой-то момент в клубе даже предприняли необычный шаг, разместив колонку с трансферными слухами на своем официальном сайте, чтобы попытаться максимально популяризироваться в болельщицких массах, отчаянно нуждающихся в громких новостях. Хайп – одна из главных целей, которой достигают в МЮ одинаково успешно, невзирая на то, состоится ли в реальности трансфер, о котором столь долго судачат в СМИ, или же нет. Однако подобные методы работы способны помочь сайту клуба повысить посещаемость и кликабельность страниц, но отнюдь не гарантируют команде дивиденды для турнирной таблицы английской Премьер-лиги.

Ни для кого не секрет, что нынешний состав «Манчестер Юнайтед», несмотря на присутствие в нем звезд первой величины, дико несбалансирован. О целесообразности подписания нового опорного полузащитника болельщики команды на различных форумах и «брехаловках» кричали все минувшее лето, они буквально умоляли Глейзеров поразмыслить над этим всерьез, но ничего не добились… Вместо этого клуб оперативно собрался с силами, и оформил возвращение на «Олд Траффорд» Криштиану Роналду – футболиста, однозначно способного добавить популярности клубу и повысить количество кликов в интернете вокруг всего, что только касается МЮ, однако не имеющего шанса решить проблему присутствия в составе команды игроков столь среднего уровня, как Скотт Мактоминей или Фред. Не согласны с такой оценкой? Тогда задумайтесь, играли ли бы шотландец и бразилец в команде у Алекса Фергюсона, где за место в составе им бы пришлось конкурировать с такими глыбами британского футбола как Рой Кин и Пол Скоулз…

По сути, последним игроком в центральной оси команды, который демонстрировал стабильность и качество одновременно был Майкл Каррик, закончивший с футболом еще четыре года назад – летом 2018-го. После этого никто, включая дорогостоящего Поля Погба, не способен обеспечить «Манчестер Юнайтед» одинаково эффективного взаимодействия как с линией обороны, так и с игроками зоны атаки.

Стоит отмечать, что потенциальный приход на «Олд Траффорд» Деклана Райса и Джуда Беллингема (или хотя бы кого-то одного из них) может благотворно сказаться на качестве игры «Манчестер Юнайтед». Однако трансферы обоих представляют собой такую же длительную сагу, которая была вокруг переезда в МЮ Джейдона Санчо. Иными словами, когда Глейзеры наконец-то согласятся выложить нужное количество денежных средств на обеспечение трансферов Райса и Беллингема, может быть уже поздно – конкуренты либо обойдут «красных дьяволов», либо же комплексно усилятся, став еще сильнее и эффективнее в плане взаимодействий игроков на поле.

Главное же разочарование болельщиков «Манчестер Юнайтед» вызывает тот факт, что руководство клуба, назначив Рангника временщиком и отказавшись покупать для него новичков, фактически махнуло рукой на весь сезон, когда в том не было сыграно еще и половины от запланированного числа поединков. Отсутствие стремления бороться здесь и сейчас – это то, чем Глейзеры точно не наберут вистов, пусть каких бы громких трансферов они не оформляли в будущем.

Getty Images/Global Images Ukraine. Амаду Айдара

Если верить слухам, то Рангник очень просил боссов уже в январе обеспечить ему подписание в центральную зону полузащиты 24-летнего малийца из «Лейпцига» Амаду Айдары, оценочная стоимость которого равна 24 миллионам евро. Приход исполнителя, в которого верит нынешний наставник команды, мог бы придать коллективу новый полезный импульс по ходу сезона и, возможно, привести к положительному эффекту. Рангник знаком с возможностями Айдары по совместной работе в футбольной империи Red Bull, когда Ральф работал в структурах «Зальцбурга» и «Лейпцига», а Амаду играл в сперва за австрийцев, а затем и за немцев.

Да, Айдара точно не стал бы кассовым трансфером, на котором можно было бы как следует попиариться, но его приход означал бы одно – Рангнику действительно доверяют и готовы рассматривать пролонгацию с ним сотрудничества, если бы немец обеспечил качественные результаты во второй части сезона. А так, на лицо ситуация, при которой Ральфу нет смысла слишком-то лезть из кожи вон – с большой долей вероятности, как бы он не завершил текущий сезон, летом боссы предпочтут пригласить другого наставника, уже под запросы которого и будут готовы инвестировать в новичков.

С другой стороны, в «Манчестер Юнайтед», кажется, забыли, что команда с подобными принципами вполне может по итогам сезона пролететь мимо топ-4, а с ним – и мимо следующего розыгрыша Лиги чемпионов. Тогда про Райса и Беллингема останется лишь мечтать, ибо эти игроки наверняка пожелают менять свои нынешние клубы только на те, которые «варятся» в лучших соревнованиях, а не барахтаются в Лиге Европы или Лиге конференций. Да и тот же Криштиану Роналду уже дает понять, что будет настаивать на отъезде из Манчестера, если «красные дьяволы» окажутся вне ЛЧ…

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А вот игроки вроде Айдары способны стать теми «кирпичиками», на основе которых можно было бы отстроить команду, а уже затем заменять «носителей рояля» более звездными и яркими кадрами. Условный Фред, в свое время, также не являлся для «Манчестер Юнайтед» футболистом топ-класса, однако разница в его приглашении и потенциальном приходе Айдары – колоссальна. Тогда бразильца не хотел видеть в рядах команды ее наставник Жозе Моуриньо, настаивавший на первоочередных других кандидатурах. Но португальцу все-таки приобрели Фреда… Сейчас МЮ фактически наступает на те же грабли, когда не приобретает для своего тренера игроков, которых тот просит.

Очевидно, что модель «много звезд в команде-звезде» в «Манчестер Юнайтед», в отличие от «Реала» времен «галактикос» Флорентина Переса, не сработала. На каждого Златана Ибрагимовича здесь найдется свой Бастиан Швайнштайгер, а на каждого Эдинсона Кавани – Алексис Санчес… Трансферы, которые взрывают социальные сети, как правило, не идут на пользу «Юнайтед». В связи с этим, давно назрел новый трансферный подход, направленный, прежде всего, на приобретение игрока, способного в МЮ выйти на топ-уровень, а не скупку всех возможных звезд, которые плохо устроены.

Когда Глейзеры и их менеджмент осознают, что более многогранный «Юнайтед» на поле делает более привлекательным клуб с точки зрения коммерции, тогда у «красных дьяволов» возникнет реальный шанс вернуться к тем вершинам, которые им покорялись во времена Алекса Фергюсона. Пока же остается лишь гадать, есть ли у собственников клуба вообще какой-то стратегический план развития проекта, либо же они просто пытаются выручить максимум хайпа и денег из той ситуации, которая есть прямо здесь и прямо сейчас…