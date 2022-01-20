Куда податься гению? Шесть путей для Криштиану Роналду

Летом минувшего года в английской Премьер-лиге состоялось эпохальное возвращение – после двенадцати лет отсутствия игроком Манчестер Юнайтед вновь стал Криштиану Роналду. Португалец заключил договор на два сезона с опцией пролонгации еще на год, однако в настоящий момент результаты красных дьяволов не соответствуют ожиданиям звезды мирового футбола.

Из-за слабых выступлений и откровенно неважного качества игры Роналду, поговаривают, уже всерьез задумывается над целесообразностью продолжения карьеры на Олд Траффорд. В этой связи предлагаем выделить шесть путей для португальца, которыми он может воспользоваться в ближайшем будущем…

1. Остаться в Манчестер Юнайтед

Вариант наиболее простой и, несмотря на все слухи, реалистичный. В этом аспекте нужно учитывать целый ряд факторов. Прежде всего, Криштиану Роналду в феврале нынешнего года исполнится уже 37, и в таком возрасте, несмотря на статус португальца в мировом футболе, получить роль ключевого игрока в топ-команде не так и просто, особенно если в ней уже немало более молодых лидеров. Кроме того, не стоит забывать, что запросы Роналду по заработной плате (в МЮ он получает 26,5 миллионов фунтов в год) смогут потянуть единицы клубов по всей планете, что значительно сужает возможности.

Важно понимать и другое: Роналду возвращался на Олд Траффорд, прежде всего, за славой и статусом любимца. Это то, что он имел во время выступлений в мадридском Реале, но то, чего так в полной мере и не приобрел за три сезона в Ювентусе. В свое время Криштиану уже покинул МЮ, когда фанаты верили в его преданность до конца, и сейчас, если португалец снова их оставит, то статуса легенды клуба, как минимум среди широких болельщицких масс, он не удостоится. Куда красивее будет история, при которой Роналду, вопреки трудностям, поведет за собой молодых партнеров и поможет тем окрепнуть, а через пару-тройку лет все-таки вернуть себе титул чемпиона АПЛ. Тогда Криштиану покинет Манчестер не как эгоистичный неудачник, недовольный результатами остальных, а как настоящий вождь, сплотивший вокруг себя коллектив и сделавший из него триумфаторов.

2. Вернуться в Реал

Если за Манчестер Юнайтед Роналду проводит седьмой сезон в своей карьере, то в составе мадридского Реала он отыграл целых девять. В свое время недопонимания с президентом бланкос Флорентино Пересом привели к тому, что португалец пожелал оставить Мадрид, но часть его сердца несомненно до сих пор принадлежит этому клубу.

С другой стороны, Перес имеет репутация очень продуманного стратега, и если уж он отпустил Роналду, то вряд ли пойдет на то, чтобы возвращать его обратно. После ставки на Галактикос, босс Реала ныне избрал иной подход. Его клуб тратит деньги на перспективную молодежь, которая способна выйти на топ-уровень в течение пары-тройки сезонов. Именно с таким прицелом мадридцы приобретали Винисиуса Жуниора, Родриго, Рейньера, Эдера Милитао, Луку Йовича, Эдуардо Камавингу. Кто-то из них уже отрабатывает вложенные инвестиции, другим это лишь предстоит, однако подписание Криштиану Роналду видится почти нереальной опцией для Реала. Хотя порой эмоции способны перевешивать любые аргументы, особенно если на этих эмоциях (в частности, фанатов Реала по всему миру) можно как следует заработать (клубу и Пересу, естественно)…

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

3. Вернуться в Спортинг

Родным клубом для Криштиану Роналду все-таки является лиссабонский Спортинг, откуда и началась его тернистая дорога в большой футбол. Не так давно мама португальца в интервью говорила, что тот однажды хотел бы снова надеть футболку лиссабонцев, и поиграть за них на самом высоком уровне. Долгие годы это было невозможно, так как уровни, на которых выступали Роналду и Спортинг, были несопоставимыми, но сейчас последний момент как-то сглаживается.

В частности, Спортинг в минувшем году впервые за девятнадцать последних лет выиграл титул чемпиона Португалии, что позволило зелено-белым сыграть в Лиге чемпионов, и даже пробиться в плей-офф раунд, где их оппонентом стал другой клуб из Манчестера – Сити. Если команде Рубена Аморима удастся оставаться столь же успешной, то Криштиану вполне может решить, что тема денег для него уже не столь принципиальна, и практически в буквальном смысле этого слова вернуться домой. Тем более, если более интересных и амбициозных предложений у португальца к тому моменту не будет…

4. Податься к Месси в Пари Сен-Жермен

Скорее всего, летом нынешнего года парижский гранд потеряет свой главный кадровый актив – Килиана Мбаппе, который хотел бы продолжить карьеру в Реале. С талантливым французским форвардом Пари Сен-Жермен никак не может договориться о продлении контракта, из-за чего в СМИ полно спекуляций на тему вероятного переезда Килиана в Мадрид.

Если Мбаппе действительно уедет покорять Пиренеи, то путь для Роналду в Реал будет заказан. В то же время, катарские шейхи из ПСЖ вполне могут удовлетворить пожелания Криштиану и по зарплате, и по игровому времени. Конечно, сейчас сложно представить португальца в одной команде с его главным оппонентом в борьбе за всевозможные индивидуальные награды на протяжении последних полутора десятков лет Лионелем Месси, но в целом в жизни и футболе нет ничего невозможного…

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5. Уехать в МЛС

Вариант прибыльный с точки зрения зарплаты и непыльный с точки зрения работы. Карьеру в США, в свое время, заканчивал даже легендарный Пеле, причем тогда уровень тамошнего футбола был весьма и весьма невысоким. Важно и то, что за океаном есть вполне конкретный клуб, который хочет и может позволить себе подписать Роналду – это Интер Майами, совладельцем которого является культовый в прошлом полузащитник Манчестер Юнайтед и Реала Дэвид Бекхэм.

В МЛС Роналду однозначно будет главной звездой, даже несмотря на качество демонстрируемой португальцем игры. Экономический эффект для лиги от его переезда за океан также даже сложно себе представить, поэтому инвестиции Интер Майами окупятся достаточно быстро. Интересно и то, что экс-партнер Криштиану по Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Нани в одном из интервью проговорился, что Роналду говорил с ним о желании завершить карьеру в США.

6. Завершить карьеру

Роналду не раз говорил, что планирует играть как минимум до 40-летия, и его физические кондиции позволяют это делать, если уж и не на уровне АПЛ, то где-то в МЛС точно. Другой вопрос, что Криштиану – это такой же человек, как и все, а потому он может банально устать от футбола. Так, как когда-то произошло с Эриком Кантона, например…

Текст: meta.ua/sport/