По пути легендарного МЮ. Как Челси взрастил свое золотое поколение молодежи

Принято считать, что успехи «Манчестер Юнайтед» в конце «девяностых» и начале «нулевых» во многом связаны с великолепным поколением молодых талантов, которые выпустила академия манкунианцев. Так называемый «Класс 92» на длительное время стал лицом команды Алекса Фергюсона, которая на внутренней арене штамповала трофеи один за другим.

Впрочем, начиналось все не так безоблачно. В первом туре розыгрыша АПЛ-1995/96 «Манчестер Юнайтед», в стартовом составе которого вышли четыре представителя «Класса 92» (Гари и Фил Невиллы, Пол Скоулз и Ники Батт), а на замену появился еще один (Дэвид Бекхэм), на выезде проиграл «Астон Вилле» (1:3), после чего известный британский эксперт Алан Хансен в эфире одного из телеканалов произнес ставшую впоследствии знаменитой фразу: «С детьми в составе вы никогда ничего не выиграете». После 38-го тура дети из «Манчестер Юнайтед» праздновали завоевание титула чемпиона английской Премьер-лиги, опередив на финише «Ньюкасл» на четыре очка. Помимо этого трофейный зал своего клуба «красные дьяволы» в 1996-м пополнили Кубком и Суперкубком Англии.

С тех пор любой анализ эпохи Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед» не обходится без упоминания «Класса 92» - настолько значительным стало это поколение «академиков» манкунианского клуба для истории британского и мирового футбола.

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Ныне болельщики «Манчестер Юнайтед» могут лишь тешить себя воспоминаниями, так как в их клубе нет настолько выдающегося поколения собственной молодежи. Казалось, что таковыми могут стать выпускники 2011 года, где выделялись Поль Погба, Джесси Лингард и Равель Моррисон, но по прошествии десятилетия лишь француз вышел на топ-уровень, да и то стабильности его выступлениям явно не хватает, из-за чего Поля нередко критикуют болельщики и эксперты.

Пока в «Юнайтед» тоскуют по былому величию и стараются сдувать пылинки с одиночных талантов-выпускников академии вроде Маркуса Рашфорда и Мейсона Гринвуда, статус лучшей клубной академии английского футбола неожиданно перехватил «Челси» - клуб, который после прихода туда российского олигарха Романа Абрамовича ассоциировался в основном с крупными тратами на трансферном рынке на подписание чужих талантов, но никак не с воспитанием собственных.

Ныне в первой команде «синих» абсолютно не чужими себя чувствуют сразу пять «академиков» - Рис Джеймс, Трево Чалоба, Мэйсон Маунт, Каллум Хадсон-Одои и Рубен Лофтус-Чик. Их совокупная оценочная трансферная стоимость уже равна 200 миллионам евро, хотя вряд ли в планы клуба входит продажа хоть кого-то из перечисленных, даже несмотря на то, что некоторые из них пока откровенно довольствуются статусом «ближайшего резервиста».

Абсолютно иначе взглянуть на воспитанников «Челси» заставил матч команды Тухеля в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов против «Ювентуса». В Лондоне хозяева поля не оставили шансов итальянцам, разбив их со счетом 4:0. В стартовом составе «синих» вышли Чалоба, Джеймс и Хадсон-Одои, а на замену объявились Маунт и Лофтус-Чик. Причем к трем первым мячам «Челси» в этом матче свои непосредственные усилия приложили именно «академики» - первый забил Чалоба, второй в актив записал Джеймс, а автором третьего с передачи Лофтуса-Чика оказался Хадсон-Одои.

Оценивая ту фантастическую победу над «Ювентусом», бывший игрок «Челси» Джо Коул выделил Трево Чалобу в качестве примера того, как нынче работает академия клуба: «Он яркий пример трудов академии «Челси». Клуб верит в футболистов с самых юных лет. По мере того, как они взрослеют, их отдают в аренду, чтобы они могли пройти школу в таких командах, как например, «Ипсвич» или «Лорьян», а затем с большей уверенностью вернуться в свой клуб. Топ-клуб, где нужно уметь соответствовать ожиданиям».

Действительно, перед тем, как заиграть в первой команде «Челси» Рис Джеймс на правах аренды выступал за «Уиган», Чалоба, как уже упоминалось выше, - за «Ипсвич», «Хаддерсфилд» и «Лорьян», Маунт – за «Витесс» и «Дерби», Лофтус-Чик – за «Кристал Пэлас» и «Фулхэм». Лишь одному Хадсону-Одои посчастливилось сразу из юношеской команды «Челси» попасть в главную. Но исключение, как известно, лишь подтверждает правило!

Getty Images/Global Images Ukraine. Каллум Хадсон-Одои

В английской прессе без особого труда можно наткнуться на критику «Челси», которая заключается в том, что аналитикам и экспертам не нравится стремление боссов «синих» наигрывать своих молодых футболистов в других клубах, а затем продавать их на сторону. Вырученные средства лондонцы зачастую пускали на подписание состоявшихся игроков из других клубов, чем теряли определенную долю самобытности. Можно даже сказать, что академия была одним из источников доходов для «Челси», чьи инвестиции в новичков на трансферном рынке ограничивались пожеланиями собственника, а также требованиями финансового фейр-плей.

Но серьезные изменения произошли с приходом на тренерский мостик «синих» Фрэнка Лэмпарда, а также постигшим «Челси» запретом на регистрацию новых игроков, который стал следствием многочисленных нарушений, допущенных клубом, при оформлении переходов несовершеннолетних футболистов.

Лэмпард, который сумел пройти путь от воспитанника академии «Вест Хэма» до игрока первой команды «молотобойцев», а затем – лидера «Челси» и национальной сборной Англии, недолго пробыл во главе команды, но прекрасно понимал ценность молодых талантов для клуба. При нем колоссальное внимание стало уделяться развитию лучших игроков академии, каждый из которых был под пристальным наблюдением тренерского штаба первой команды и лично самого Лэмпарда. Именно при Фрэнке в Премьер-лиге в составе «Челси» дебютировали Рис Джеймс и Мейсон Маунт, которые по состоянию на сегодня входят в пятерку наиболее дорогих игроков первой команды «синих».

К счастью для «Челси» и его поклонников, пришедший на место Лэмпарда Томас Тухель продолжил политику доверия молодым талантам клубной академии. При немце в Премьер-лиге за «синих» дебютировал Чалоба, а вскоре не возникает сомнений, что клуб начнет доверять место в первой команде и Конору Галлахеру, который ныне великолепно проявляет себя в аренде в «Кристал Пэлас» под крылом у Патрика Виейра.

Конечно, до успехов и величия легендарного манчестерского «Класса 92» перечисленным воспитанникам «Челси» еще далеко, однако прямо сейчас лондонцы, кажется, вышли на правильный путь. По крайней мере, с каждым новым «академиком» в рядах первой команды этот клуб все интенсивнее и интенсивнее будет продвигаться на дорожку устойчивого развития, чтобы обеспечивать долгосрочные успехи, а не сидеть на шее у инвестора в стремлении стать сильнее, как это было в начале пути…