Топ-11 самых дорогих футболистов Кубка Африки

В эти дни в Камеруне проходит 33-й по счету чемпионат «Черного континента». Несмотря на проблемы с организацией турнира, эпидемию коронавируса и прочие неурядицы, Кубок Африки притягивает взоры футбольных болельщиков наличием звезд первой величины. Таковые найдутся практически в каждой из 24-х сборных, попавших в финальный «забег». Мы же выбрали из этой звездной когорты «самых-самых».

Томас ПАРТИ, 28 лет

Сборная: Гана

Клуб: «Арсенал»

Трансферная стоимость: 40 млн евро

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Практически идеальный опорный полузащитник, которого в последнее время все чаще сравнивают с легендарным волнорезом «Арсенала» Виейра. Как и француз, ганец отличается отменной работоспособностью, умением читать игру, отлично играет на «втором этаже» и нередко забивает. Томас – ключевой сейчас исполнитель лондонских «канониров». Ключевой он и в своей национальной сборной, однако из-за непростого характера он часто ссорится с тренерами.

Юссеф ЭН-НЕСИРИ, 24 года

Сборная: Марокко

Клуб: «Севилья»

Трансферная стоимость: 40 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний лидер атак «Севильи» (а заодно и лучший бомбардир команды) в сборной тоже на ведущих ролях. Но подобной результативности не демонстрирует. Не в последнюю очередь потому, что в национальной команде Юссефа часто используют в полузащите. В финальных турнирах чемпионата Африки на его счету пока три мяча.

Уилфрид ЗАА, 29 лет

Сборная: Кот-д’Ивуар

Клуб: «Кристал Пэлас»

Трансферная стоимость: 40 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Универсальный атакующий футболист: может сыграть и на фланге полузащиты, и на острие атаки. Универсален он и в плане гражданства: имеет и английский, и ивуарийский паспорта. В свое время подавал огромные надежды. В «Манчестер Юнайтед» его лично приглашал Алекс Фергюсон: этот трансфер стал последним для сэра Алекса во главе «красных дьяволов». Но на «Олд Траффорд» Уилфрид долго не задержался и вернулся в «Кристал Пэлас», где выступает и по сей день. Является основным игроком и в своей сборной.

Эдмонд ТАПСОБА, 22 года

Сборная: Буркина Фасо

Клуб: «Байер»

Трансферная стоимость: 40 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

В свои 22 года Эдмонд является главной звездой сборной Буркина Фасо. Кстати, за свою национальную команду Тапсоба дебютировал в 16 лет. Да и в немецком «Байере» - на ведущих ролях. Рослый, мощный центрбек, отлично читающий игру, способен на точную длинную передачу. Хорошо играет головой. Не исключено, что нынешний чемпионат Африки может стать для Тапсобы трамплином для перехода в более титулованный клуб.

Рияд МАРЕЗ, 30 лет

Сборная: Алжир

Клуб: «Манчестер Сити»

Трансферная стоимость: 40 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Действующий чемпион Африки котировался бы наверняка дороже, если бы не возраст. Тем не менее, даже в 30 лет Марез остается главной движущей силой сборной Алжира, ее мозговым центром. Да и в «МанСити» его очень ценят. Имя себе сделал в «Лестере», с которым триумфально выиграл чемпионат Англии. На счету Рияда – 14 матчей и 6 голов в финальных турнирах Кубка Африки.

Калиду КУЛИБАЛИ, 30 лет

Сборная: Сенегал

Клуб: «Наполи»

Трансферная стоимость: 45 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Куда только не сватала молва фактурного центрального защитника «Наполи», но он до сих пор верой и правдой служит неаполитанскому коллективу. 30-летний Кулибали – главная надежда сборной Сенегала в защите. Да и к атакам он любит и умеет подключаться. Как и забивать важнейшие мячи. На минувшем Кубке Африки Калиду со своей национальной сборной стал серебряным призером. Сейчас будет пытаться стать чемпионом.

Франк КЕССЬЕ, 25 лет

Сборная: Кот-д’Ивуар

Клуб: «Милан»

Трансферная стоимость: 48 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Очень много, как для опорного полузащитника, забивает. Ключевая фигура в центре поля и для «Милана», и для сборной. За свою национальную команду дебютировал в 17 лет. Дебют получился запоминающимся: Кессье был удален за то, что в штрафной площади соперника решил станцевать «Макарену». На данный момент за Кот-д’Ивуар провел более 50-ти поединков.

Уилфред НДИДИ, 25 лет

Сборная: Нигерия

Клуб: «Лестер»

Трансферная стоимость: 60 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Один из главных «диамантов» и сборной Нигерии, и английского «Лестера». Бронзовый призер минувшего Кубка Африканских Наций. Известность пришла к Ндиди в его бытность игроком бельгийского «Генка». В 2016 году Уилфред за 18 млн евро перебрался в «Лестер», цвета которого защищает и сейчас. С тех пор его трансферная стоимость выросла в разы. Поговаривают, им активно интересуется «Реал».

Ашраф ХАКИМИ, 23 года

Сборная: Марокко

Клуб: ПСЖ

Трансферная стоимость: 70 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Несмотря на достаточно юный футбольный возраст (23 года), Хакими уже успел поиграть в четырех топ-клубах из четырех стран. Он защищал цвета «Реала», дортмундской «Боруссии», «Интера» и «Пари Сен-Жермен», где выступает на данный момент. Один из самых титулованных действующих африканских футболистов. Универсальный игрок: может сыграть как в защите, так и в полузащите. Отличается реактивной скоростью и отличными диспетчерскими функциями.

Садио МАНЕ, 29 лет

Сборная: Сенегал

Клуб: «Ливерпуль»

Трансферная стоимость: 80 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Сенегала еще ни разу не побеждала в Кубке Африки. Но сейчас именно эту команду в один голос называют главным претендентом на победу. Сейчас «Львы Теранги» могут похвастаться целой россыпью звездных футболистов. И первый среди них – знаменитый форвард «Ливерпуля» Мане. Садио очень хочет выиграть континентальное «золото»: он пообещал, что для этого сделает все. И даже больше. Очень даже может быть.

Мохамед САЛАХ, 29 лет

Сборная: Египет

Клуб: «Ливерпуль»

Трансферная стоимость: 100 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Вишенка на праздничном торте – главный бомбардир «Ливерпуля» и всей АПЛ Салах. Несмотря на то, что сборная Египта – самая титулованная африканская команда, ее главная действующая звезда может похвастаться пока что лишь серебром КАН 2017 года. Специалисты и букмекеры весьма осторожны в прогнозах относительно перспектив «фараонов», однако, вместе с тем, Салах – главный претендент и на звание лучшего футболиста турнира, и на лавры лучшего бомбардира.

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