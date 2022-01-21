Роналду ждут решающие переговоры с Манчестер Юнайтед

Английский клуб намерен сохранить португальского бомбардира

  • 21.01.2022 10:29
  • 1716 просмотров
  • 1 комментарий
Роналду ждут решающие переговоры с Манчестер Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine

36-летнего форварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду ждут решающие переговоры относительно его будущего в клубе.

Новый исполнительный директор «красных дьяволов» Ричард Арнольд должен провести встречу с португальским ветераном. Если «Манчестер Юнайтед» не выйдет в Лигу чемпионов, Криштиану может покинуть английский клуб уже будущим летом. Футболист был крайне недоволен тем, что его заменили в последнем поединке АПЛ против «Брентфорда» (3:1).

Арнольд встретится с Роналду в ближайшие недели, чтобы обсудить проблемы и сохранить футболиста в клубе.

Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года из туринского «Ювентуса» за €15 миллионов. В текущем сезоне Криштиану провел за Манчестер Юнайтед 23 матча во всех турнирах, где забил 14 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Текущее соглашение Криштиану с «МЮ» рассчитано до лета 2023 года с возможностью продления еще на год. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €35 миллионов.

Источник — Daily Star

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Trollface
    Trollface, 21.01.2022 11:08
    0
    По сути не играл, а уже хочет свалить.
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