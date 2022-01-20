ВИДЕО. Рангник про замену Роналду и провальный первый тайм

Новое интересное видео на ютуб-канале Геген Пресс

  • 20.01.2022 08:18
  • 2606 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Рангник про замену Роналду и провальный первый тайм
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ральф Рангник

В перенесенном матче 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Брентфорд» на своем поле проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:3.

Вашему вниманию запись пресс-конференции наставника «красных дьяволов» Ральфа Рангника после матча «Брентфорд» – «Манчестер Юнайтед».

Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ivan Vismutenko
    online
    Ivan Vismutenko, 20.01.2022 09:09
    0
    Ещё надо и оправдываться перед КриРо.)
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