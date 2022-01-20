ВИДЕО. Рангник про замену Роналду и провальный первый тайм

В перенесенном матче 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Брентфорд» на своем поле проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:3.
Вашему вниманию запись пресс-конференции наставника «красных дьяволов» Ральфа Рангника после матча «Брентфорд» – «Манчестер Юнайтед».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.