В поединке 17-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» под руководством Ральфа Рангника на выезде обыграл «Брентфорд» со счетом 3:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед» — 1:3
Голы: Тони, 84 — Эланга, 55, Фернандеш, 62, Рэшфорд, 77
События матча
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Иван Тони (Брентфорд).
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Ман Юнайтед).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Энтони Эланга (Ман Юнайтед).
Источник — YouTube
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