17-й тур
Брентфорд
0 : 0
Ман Юнайтед
19.01.2022 22:00   ТВ-трансляция: 

Брентфорд - Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

МЮ нужны очки, чтобы не остаться без Лиги чемпионов

  • 18.01.2022 22:52
  • 154 просмотра
  • 0 комментариев
Брентфорд - Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Смена тренера пока что не очень помогла «Манчестер Юнайтед» улучшить ситуацию в чемпионате Англии. В последних пяти встречах АПЛ команда добыла только две победы над аутсайдерами «Норвичем» и «Бернли», дважды сыграла вничью и один раз проиграла.

Если совсем недавно МЮ был около топ-4, то сейчас команда Ральфа Рангника находится на 7-й позиции в 5 пунктах от заветной зоны Лиги чемпионов. В СМИ появилась информация о том, что игроки не слишком довольны методами работы немецкого специалиста, который еще и пришел на временной основе. А лидер МЮ Криштиану Роналду, не критикуя тренера прямо, отметил, что ему не нравится борьба за 6-7 место, но он надеется, что вторая часть сезона пройдет получше.

Пока что у МЮ есть время до возобновления Лиги чемпионов, чтобы улучшить дела в АПЛ, и календарь в этом помогает.

В ближайшее время, за исключением конкурента «Вест Хэма», будут соперники из середины или нижней части таблицы, и как раз «Брентфорд» среди них. Команда проиграла четыре из пяти последних поединков чемпионата, но имеет отрыв от зоны вылета в 10 очков и чувствует себя достаточно комфортно.

Посмотрим, удастся ли «Брентфорду» отобрать у МЮ очки на своем поле. Дома команда смотрится довольно солидно, выиграв три из последних четырех встреч на своей арене.

18 января, среда

Брентфорд - МЮ
 Старт в 22:00
Трансляция на Сетанта Спорт
Прогноз Sport.ua — 1:1
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
BETWINNER  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности