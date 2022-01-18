Смена тренера пока что не очень помогла «Манчестер Юнайтед» улучшить ситуацию в чемпионате Англии. В последних пяти встречах АПЛ команда добыла только две победы над аутсайдерами «Норвичем» и «Бернли», дважды сыграла вничью и один раз проиграла.

Если совсем недавно МЮ был около топ-4, то сейчас команда Ральфа Рангника находится на 7-й позиции в 5 пунктах от заветной зоны Лиги чемпионов. В СМИ появилась информация о том, что игроки не слишком довольны методами работы немецкого специалиста, который еще и пришел на временной основе. А лидер МЮ Криштиану Роналду, не критикуя тренера прямо, отметил, что ему не нравится борьба за 6-7 место, но он надеется, что вторая часть сезона пройдет получше.

Пока что у МЮ есть время до возобновления Лиги чемпионов, чтобы улучшить дела в АПЛ, и календарь в этом помогает.

В ближайшее время, за исключением конкурента «Вест Хэма», будут соперники из середины или нижней части таблицы, и как раз «Брентфорд» среди них. Команда проиграла четыре из пяти последних поединков чемпионата, но имеет отрыв от зоны вылета в 10 очков и чувствует себя достаточно комфортно.

Посмотрим, удастся ли «Брентфорду» отобрать у МЮ очки на своем поле. Дома команда смотрится довольно солидно, выиграв три из последних четырех встреч на своей арене.

18 января, среда