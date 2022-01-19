17-й тур
Брентфорд
1 : 3
Ман Юнайтед
19.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Без голов Роналду. Манчестер Юнайтед на выезде переиграл Брентфорд

«Ман Юнайтед» набрал 35 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ

  • 19.01.2022 23:59
  • 115 просмотров
  • 0 комментариев
Без голов Роналду. Манчестер Юнайтед на выезде переиграл Брентфорд
© Getty Images/Global Images Ukraine

В перенесенном матче 17-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» переиграл «Брентфорд» (3:1).

У победителей забили Энтони Эланга, Мэйсон Гринвуд и Маркус Рэшфорд. Гол престижа на последних минутах провел Иван Тони.

Форвард МЮ Криштиану Роналду провел на поле 71 минуту, после чего был заменен.

«Манчестер Юнайтед» набрал 35 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ.

АПЛ. 17-й тур

Брентфорд – Манчестер Юнайтед – 1:3

Голы: Эланга, 55 (0:1). Гринвуд, 62 (0:2). Рэшфорд, 77 (0:3). Тони, 85 (1:3).

Брентфорд: Лессль, Пиннок, Янссон, Бек Серенсен, Роэрслев Расмуссен, Нергор, Йенсен (Висса, 67), Янельт (Хенри, 64), Канос (Баптист, 64), Тони, Мбеумо.

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Линделеф, Варан, Далот, Алекс Теллес, Фред, Бруну Фернандеш, Мактоминей (Матич, 85), Криштиану Роналду (Магуайр, 71), Гринвуд (Рэшфорд, 71), Эланга.

Судья: Марринер.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности