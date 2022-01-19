Без голов Роналду. Манчестер Юнайтед на выезде переиграл Брентфорд

В перенесенном матче 17-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» переиграл «Брентфорд» (3:1).
У победителей забили Энтони Эланга, Мэйсон Гринвуд и Маркус Рэшфорд. Гол престижа на последних минутах провел Иван Тони.
Форвард МЮ Криштиану Роналду провел на поле 71 минуту, после чего был заменен.
«Манчестер Юнайтед» набрал 35 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ.
АПЛ. 17-й тур
Брентфорд – Манчестер Юнайтед – 1:3
Голы: Эланга, 55 (0:1). Гринвуд, 62 (0:2). Рэшфорд, 77 (0:3). Тони, 85 (1:3).
Брентфорд: Лессль, Пиннок, Янссон, Бек Серенсен, Роэрслев Расмуссен, Нергор, Йенсен (Висса, 67), Янельт (Хенри, 64), Канос (Баптист, 64), Тони, Мбеумо.
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Линделеф, Варан, Далот, Алекс Теллес, Фред, Бруну Фернандеш, Мактоминей (Матич, 85), Криштиану Роналду (Магуайр, 71), Гринвуд (Рэшфорд, 71), Эланга.
Судья: Марринер.
Источник — Sport.ua
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