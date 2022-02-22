Металлист обыграл чемпионов Таджикистана в контрольном матче

Команда Александра Кучера провела предпоследний спарринг на сборах

  • 22.02.2022 18:17
  • 458 просмотров
  • 5 комментариев
Металлист обыграл чемпионов Таджикистана в контрольном матче
© ФК Металлист

Сегодня «Металлист» провел предпоследний контрольный матч на сборах в Турции. Соперником был чемпион Таджикистана, «Истиклол».

Команда Александра Кучера одержала победу со счетом 2:1. Победный гол был забит на 90-й минуте.

«Металлист» - «Истиклол» - 2:1
Голы: Чидомере (67, пен), Подлепенец (90) - Боху (38)
Удаление: (87, Истиклол)

«Металлист» (первый тайм): Бубенцов, Танчик, Ралюченко, Порох, Картушов, Танковский, Банада, Балули (к), Рохас, Мурза, Подлепенец.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Stardeck84, 22.02.2022 18:41
    0
    Maks Maks, 22.02.2022 18:39
    Полесье уже обыграли. Да и непонятно вообще что с командой будет. Ярославского скоро в розыск объявят
    Полесье - сейчас очень приличная команда, она половину УПЛ вынесет вперед ногами... Не нужно недооценивать их)
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    online
    Stardeck84, 22.02.2022 18:40
    0
    Maks Maks, 22.02.2022 18:39
    Полесье уже обыграли. Да и непонятно вообще что с командой будет. Ярославского скоро в розыск объявят
    В твоих влажных мечтах или в мечтах твоего заказчика)
    Ссылка
    online
    Maks Maks, 22.02.2022 18:39
    -1
    Stardeck84, 22.02.2022 18:32
    Всё к этому и идёт. Не зря же болельщики грозных команд так бурно реагируют на успехи Металлиста ..)
    Полесье уже обыграли. Да и непонятно вообще что с командой будет. Ярославского скоро в розыск объявят
    Ссылка
    online
    Stardeck84, 22.02.2022 18:32
    -1
    Володимир Ляшенко, 22.02.2022 18:25
    Чемпіон Таджикистану "тотаке". Дрібнота. А ось як натягнуть Зорюшку в кубку - тоді будуть молодці!
    Всё к этому и идёт. Не зря же болельщики грозных команд так бурно реагируют на успехи Металлиста ..)
    Ссылка
    online
    Володимир Ляшенко, 22.02.2022 18:25
    -1
    Чемпіон Таджикистану "тотаке". Дрібнота. А ось як натягнуть Зорюшку в кубку - тоді будуть молодці!
    Ссылка
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