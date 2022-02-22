Металлист обыграл чемпионов Таджикистана в контрольном матче

Сегодня «Металлист» провел предпоследний контрольный матч на сборах в Турции. Соперником был чемпион Таджикистана, «Истиклол».
Команда Александра Кучера одержала победу со счетом 2:1. Победный гол был забит на 90-й минуте.
«Металлист» - «Истиклол» - 2:1
Голы: Чидомере (67, пен), Подлепенец (90) - Боху (38)
Удаление: (87, Истиклол)
«Металлист» (первый тайм): Бубенцов, Танчик, Ралюченко, Порох, Картушов, Танковский, Банада, Балули (к), Рохас, Мурза, Подлепенец.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.