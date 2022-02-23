В очередном товарищеском поединке на учебно-тренировочных сборах харьковский «Металлист» обыграл таджикский «Истиклол» со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Металлист» — «Истиклол» — 2:1
Голы: Чидомере, 67, с пенальти, Подлепенец, 90 — Боху, 38
Удаление: игрок Истиклола, 87
Источник — ФК Металлист
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.