Роман ЗОЗУЛЯ: «Путин – это реинкарнация Гитлера»

Украинский нападающий – о неадекватности президента РФ

  • 22.02.2022 23:00
  • 2679 просмотров
  • 17 комментариев
Роман ЗОЗУЛЯ: «Путин – это реинкарнация Гитлера»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Зозуля

Украинский форвард «Фуэнлабрады» Роман Зозуля отреагировал на решение президента РФ признать независимость ОРДЛО.
 
«Мамкин историк не понимает, что своими фантастическими сказками только закаляет и сплачивает нашу нацию.
 
Они могут сколько угодно рукоблудить на забальзамированный труп в мавзолее, но для нас он был, есть и будет палачом, как и его преемник. И наше дело, что делать с их памятниками и как развивать свою страну.
 
Мы никогда не были братскими народами, потому что братьям не пытаются навязать комплекс неполноценности и при случае забросить петлю на шею. Мы всегда были костью в горле для большинства правителей «великой и могучей». В разные исторические периоды они стремились нас покорить, морить голодом, преследовать, сажать и убивать за право говорить на родном языке, выражать позицию и стремиться к независимости. И чем больше они сжимали свою петлю, тем сильнее мы из нее вырывались.
 
У нас никогда не было стокгольмского синдрома, у нас всегда было тотальное неприятие их насилия и контроля. В новейшей истории Украины мы это демонстрировали раз в десятилетие на Майданах. Наши же соседи боятся поднять голову и выразить протест душевнобольному царю. Конечно, есть сознательные россияне, неоднократно выражавшие свою поддержку, но их критически мало. Подавляющее большинство – это зомбированная пропагандой биомасса. Но это их выбор – жить в страхе и подавлении. И нам с ними не по пути.
 
Мы мирная нация, не имеющая в планах ни на кого нападать. Нам хватает людей и своих земель, но и отдавать их какому-нибудь сумасшедшему мы не будем.
 
На 8-м году войны наконец-то весь мир прозрел и осознал, что в Украине нет никакого гражданского конфликта, что мы 8 лет сдерживаем российскую агрессию и не даем ей распространиться на всю Европу. Ценой этого стало 15 тысяч жизней… Поэтому мир должен понять и другую истину, что Путин – это реинкарнация Гитлера. И его планы более амбициозны, чем захваты Украины. Поэтому сейчас как никогда важно, чтобы мир объединился и ввел экономические санкции против этого проклятого режима.
 
А с физическим сопротивлением, уверен, наши ВСУ справятся, потому что характер наших военных выкован из стали. Наша победа уже близка, как и феерический конец кремлевого зла.
 
Верю в Украину, верю в победу, верю в украинскую армию», – написал Зозуля в фейсбуке.

Источник — Facebook

(51 голос)

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Комментарии
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    online
    Михаил Степанов, 22.02.2022 23:15
    +28
    красава!
    Ссылка
    online
    Cruijff, 22.02.2022 23:35
    +12
    Слава Україні!
    Ссылка
    Andrey Ilyashenko, 22.02.2022 23:51
    +6
    Вот он Патриот, а Зинченко фуфломицин, у меня память не 8 Бит, я помню фото с Хабибом.
    Ссылка
    online
    Саша Денисов, 22.02.2022 23:51
    +6
    stop2018, 22.02.2022 23:50
    Так возврашайся сюда, хватит по третим лигам игоать...Много забугорных патриотов
    А ты бы поинтерисовался, как Зозуля финансово помогает ВСУ
    Ссылка
    online
    DidOk, 23.02.2022 00:03
    +4
    Так і є.
    Ссылка
    online
    Саша Денисов, 23.02.2022 00:07
    +3
    stop2018, 22.02.2022 23:59
    Финансирует государство и наши друзья, а ты спроси у него он в армии служил? Или он особенный? Только подсрачники судьям роздавать... Давайте не будем ни кого конанирзировать
    Я не написал, что Зозуля финансирует, я написал, что помогает финансово. И помогает не слабо. Большое количество аппаратуры купил, которая, наверняка жизни спасла.
    Ссылка
    online
    Саша Денисов, 22.02.2022 23:50
    +3
    Тимофеюк, правду в СБУ сказали, что у тебя день рождения 25-го февраля?
    Ссылка
    online
    Ёкарный Бабай, 22.02.2022 23:37
    +3
    Скорее Брежнева, такой же маразматик. Гитлер продолжил поднимать немецкую экономику и вывел ее на высокий уровень. А Путин только рушит свою российскую, которая впрочем как и у Брежнева была построена исключительно на трубе. А еще во времена Брежнева придумали карательную психиатрию, начались посадки диссидентов и СССР окончательно оформился в Империю Зла.
    Вспоминают, что Рейган после встречи с Андроповым рассказывал: "Вы не представляете себе, что я узнал! Оказывается, они на самом деле верят, что мы можем на них напасть. И вот с этими людьми приходится говорить не психиатру, а мне.."
    Ссылка
    online
    der_MaiStier, 23.02.2022 00:08
    +2
    Ну який з дрищавого мокшанського #уйла новий Гітлер ? Той займався розвитком Німеччини, а #уйло веде відсталу Парашу до повного руйнування
    Ссылка
    online
    Саша Денисов, 22.02.2022 23:58 (изменен)
    +2
    http://radikal.ru/fp/emcbfwcms8pnq
    Фото Пятова с прорасиянскими боевиками. А улыбается как тварь
    Ссылка
    online
    Алексей Голяченко, 22.02.2022 23:50
    +2
    Модеры спорт.юа вы в этой теме стерли больше десятка комментариев. Зачем ? Неужели дать один бан хуакину и ему подобным и на этом все бы прекратилось
    Ссылка
    online
    Саша Денисов, 23.02.2022 00:40 (изменен)
    0
    Shilton., 23.02.2022 00:26
    Зозуля, заткнись, Христа ради!!!
    Что не так он сказал? Ты поддерживаешь путлера и уважаешь кацапов? На растов тебе тогда. Поспеши, автобусов на всех может не хватить
    Ссылка
    online
    Саша Денисов, 22.02.2022 23:52
    0
    Andrey Ilyashenko, 22.02.2022 23:51
    Вот он Патриот, а Зинченко фуфломицин, у меня память не 8 Бит, я помню фото с Хабибом.
    А я фото Пятова с боевиками помню, и что?
    Ссылка
    online
    BestOf, 22.02.2022 23:39
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    Ёкарный Бабай, 22.02.2022 23:37
    Скорее Брежнева, такой же маразматик. Гитлер продолжил поднимать немецкую экономику и вывел ее на высокий уровень. А Путин только рушит свою российскую, которая впрочем как и у Брежнева была построена исключительно на трубе. А еще во времена Брежнева придумали карательную психиатрию, начались посадки диссидентов и СССР окончательно оформился в Империю Зла.
    Вспоминают, что Рейган после встречи с Андроповым рассказывал: "Вы не представляете себе, что я узнал! Оказывается, они на самом деле верят, что мы можем на них напасть. И вот с этими людьми приходится говорить не психиатру, а мне.."
    Брежнева это певица ?
    Ссылка
    stop2018, 22.02.2022 23:59
    -3
    Саша Денисов, 22.02.2022 23:51
    А ты бы поинтерисовался, как Зозуля финансово помогает ВСУ
    Финансирует государство и наши друзья, а ты спроси у него он в армии служил? Или он особенный? Только подсрачники судьям роздавать... Давайте не будем ни кого конанирзировать
    Ссылка
    stop2018, 22.02.2022 23:50
    -6
    Так возврашайся сюда, хватит по третим лигам игоать...Много забугорных патриотов
    Ссылка
    online
    Shilton., 23.02.2022 00:26
    -7
    Зозуля, заткнись, Христа ради!!!
    Ссылка
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