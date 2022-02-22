Ман Юнайтед отказался лететь самолетом Аэрофлота на матч Лиги чемпионов

Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение не лететь самолетом «Аэрофлота» в Мадрид на матч Лиги чемпионов. Для полета был выбран борт Titan Airways.

Российский перевозчик является официальным партнером английского клуба. Отмечается, что сотрудничество МЮ и «Аэрофлота» не прекращается.



Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» пройдет в Мадриде 23 февраля. Начало – в 22.00 по Киеву.



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