Атлетико Мадрид

В среду, 23 февраля, состоится первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Атлетико» примет английский «Манчестер Юнайтед».

Матч состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

«Атлетико»

В чемпионате Испании сезон для «Атлетико» складывается не особенно успешно. После 25-ти сыгранных туров «матрасники» занимают всего лишь пятое место в турнирной таблице, имея в активе 42 очка при разнице забитых и пропущенных мячей 45-34.

Проблема «Атлетико» в том, что команда непривычно много пропускает — целых 34 мяча. Для сравнения, лидирующий «Реал» пропустил всего лишь 20 мячей. «Севилья», идущая на втором месте — 17 мячей. В два раза меньше! «Привозят» защитники, не выручает Облак… Да и вся игра мадридской команды не смотрится целостной.

При этом «Атлетико» с огромным трудом вышел из группы Лиги чемпионов, набрав 7 очков. Испанская команда пропустила вперед «Ливерпуль» (18 очков) и оставила позади «Порту» (5 очков) и «Милан» (4 очка).

«Манчестер Юнайтед»

Дела «красных дьяволов» в чемпионате Англии в последнее время поправились. После 26-ти сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 46 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 44-34. При этом команда Ральфа Рангника не знает поражений уже в семи матчах АПЛ подряд, причем четыре из них «дьяволы» выиграли.

Позади ли кризис? Вряд ли. Нашел ли «Манчестер Юнайтед» свою игру? Да, пожалуй. По крайней мере, на время.

При этом английская команда заняла первое место в своей группе Лиги чемпионов, набрав 11 очков. Но, признаться, соперники у «МЮ» были далеко не самые сильные — «Вильярреал» (10 очков), «Аталанта» (6 очков) и «Янг Бойз» (5 очков). Повезло англичанам с жеребьевкой, что и говорить.

Противостояние

Букмекеры традиционно считают хозяев фаворитами грядущего противостояния, но все коэффициенты настолько близки, что дать точный прогноз на матч нелегко. Рискнем предположить, что обе команды забьют, а поединок завершится результативной ничьей. И окончательно выяснение отношений между соперниками состоится уже в Манчестере.

Ориентировочные составы:

«Атлетико»: Облак — Савич, Фелипе, Рейнилду, Врсалько, Льоренте, Эрера, Кондогбия, Лоди, Корреа, Фелиш.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа — Далот, Варан, Магуайр, Теллес, Фернандеш, Мактоминей, Погба, Рэшфорд, Роналду, Санчо.

23 февраля, среда