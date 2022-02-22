Атлетико Мадрид
0 : 0
Ман Юнайтед
23.02.2022 22:00   ТВ-трансляция: 

Атлетико – Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 22.02.2022 21:32
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Атлетико – Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 23-го февраля, состоится поединок 1/8 плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, в котором «Атлетико» примет «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет в Мадриде, на поле стадиона «Ванда Метрополитано», начало в 22:00 по киевскому времени.

«Атлетико» пробился в плей-офф ЛЧ с большими трудностями, заняв второе место в группе В с «Ливерпулем», «Порту» и «Миланом», опередив последних двух на 2 и 3 очка соответственно. МЮ же пробился в плей-офф самого престижного клубного европейского турнира с первого места в группе F. Английский клуб набрал 11 очков, оставил позади «Вильярреал», «Аталанту» нашего Руслана Малиновского, которая вылетела в ЛЕ, и швейцарский «Янг Бойз».

Интересно, что Атлетико и Манчестер Юнайтед встречались всего единожды, это было 30 лет назад, тогда победу праздновал испанский клуб. Это будет всего вторая встреча между командами за всю историю.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Атлетико» – «Манчестер Юнайтед».

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Источник — Sport.ua

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