Не хватило концентрации. Атлетико упустил победу в матче с МЮ

В среду, 23-го февраля, состоялся поединок 1/8 плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, в котором «Атлетико» принимал «Манчестер Юнайтед». Матч прошел в Мадриде, на поле стадиона «Ванда Метрополитано» и завершился вничью 1:1.

«Атлетико» очень мощно начал матч, не давая гостям с Англии даже выйти со своей половины поля. В результате счет в встрече был открыт уже на 7-й минуте, когда Жоау Феликс в падении замкнул головой прострел с левого фланга от Лоди. После такого старта испанский клуб несколько сбавил обороты и мячом завладел соперник, впрочем ничего опасного за весь первый тайм у ворот Облака игроки МЮ не создали. А вот хозяева поля могли удвоить свое преимущество, но после прострела от Лоди и удара от Врсалько мяч зацепил Линделефа, а от шведа угодил в штангу.

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Второй тайм проходил по аналогичному сценарию, мадридский коллектив очень грамотно оборонялся, не давая сопернику создать угрозу у ворот Облака. Но ближе к концу матча хозяева поля потеряли концентрацию и очень неудачно сыграли в обороне. В результате за 10 минут до финального свистка Фернандеш одним пасом вывел один на один с Облаком вышедшего на замену 19-летнего шведского нападающего Элангу. Молодой футболист не растерялся и с острого угла бильярдным ударом отправил мяч в сетку ворот испанского клуба.

За три минуты до завершения основного времени во второй раз вывести вперед «Атлетико» мог Гризманн, но снова за МЮ заступилась штанга. В результате 1:1 и судьбу выхода в 1/8 команды решат матчем в Манчестере.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч.

«Атлетико» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1

Жоау Феликс (7) – Эланга (80)

Рейнилду (63), Льоренте (77), Хименес (78), Теллес (83) – Эррера (45), Шоу (50), Линделеф (60), Рэшфорд (65), Фред (74)

«Атлетико»: Облак, Врсалько, Хименес, Савич, Рейнилду, Льоренте, Эррера, Кондогбия, Лоди (Лемар, 76), Корреа, Жоау Феликс (Гризманн, 76)

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Линделеф (Уан-Биссака, 66), Варан, Магуайр, Шоу (Теллес, 66), Фред, Погба (Матич, 66), Рэшфорд (Эланга, 76), Санчо (Лингард, 82), Фернандеш, Роналду

Арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

Стадион: «Ванда Метрополитано» (Мадрид, Испания)

АТЛЕТИКО - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА