Диего СИМЕОНЕ: «Соперник воспользовался единственным моментом»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Соперник воспользовался единственным моментом, что создал в матче, в котором мы хорошо сыграли.

Очень доволен нашей сегодняшней игрой. Сделали достаточно, чтобы победить. Теперь все впереди.

Проявили отменный командный характер, показали коллективный футбол с отличным высоким прессингом. Многое было здорово. Мне очень понравилось, как мы боролись и играли в целом. Надо продолжать в том же духе.

Почти все, что мы делали в этом матче, мы делали хорошо. Кто-то скажет, что результат в пользу соперника, но без правила выездного гола это не так», — отметил Симеоне.