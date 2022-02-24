Атлетико Мадрид
1 : 1
Ман Юнайтед
23.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Диего СИМЕОНЕ: «Соперник воспользовался единственным моментом»

Наставник мадридского «Атлетико» подвел итоги поединка с «Манчестер Юнайтед» (1:1)

  • 24.02.2022 01:11
  • 71 просмотр
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Диего СИМЕОНЕ: «Соперник воспользовался единственным моментом»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Соперник воспользовался единственным моментом, что создал в матче, в котором мы хорошо сыграли.

Очень доволен нашей сегодняшней игрой. Сделали достаточно, чтобы победить. Теперь все впереди.

Проявили отменный командный характер, показали коллективный футбол с отличным высоким прессингом. Многое было здорово. Мне очень понравилось, как мы боролись и играли в целом. Надо продолжать в том же духе.

Почти все, что мы делали в этом матче, мы делали хорошо. Кто-то скажет, что результат в пользу соперника, но без правила выездного гола это не так», — отметил Симеоне.

Источник — УЕФА

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