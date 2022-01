Терраса – трибун краса: топ-5 знаменитых стоячих трибун Европы

В футбольной Англии наступивший год знаменует собой возвращение олдскульных стоячих трибун после почти 30-летнего перерыва. В колыбели футбола отныне за играми снова можно наблюдать, стоя на специальной террасе. Возвращение к истокам в стране, известной своими традициями, горячо приветствуется в фанатской среде. «Долой неудобства, перед нами снова – громадье возможностей!» – не скрывают удовлетворения татуированные завсегдатаи террас. Но, какими бы фан-традициями ни хвалился Туманный Альбион, на первое место среди стоячих трибун я поставлю совсем не британское сооружение.

1. Die Südtribüne, стадион «Сигнал Идуна Парк», Дортмунд

О, эта «Желтая стена», как ее кличут болельщики, всегда (ну, когда нет ковидных ограничений) переполнена! 25 000 болельщиков там спокойно (может, и не самое уместное здесь слово) могут разместиться на матчах внутренних соревнований (официальная вместимость – 24 454). Ныне это – самая большая фан-терраса в Европе! Как когда-то отмечал известный голкипер Роман Вайденфеллер: «Если она у тебя за спиной, то ты испытываешь невероятные ощущения. Но если она против тебя, это чрезвычайно давит!» Вайденфеллер знает, о чем говорит, ведь он отыграл немало матчей в составе «Боруссии», однако выходил на поле «Сигнал Идуна Парк» играть и против хозяев – в составе «Кайзерслаутерна». А в целом стадион дортмундской «Боруссии» отличается тем, что является едва ли не рекордсменом по количеству косметических (и не слишком косметических) переделок в Европе. Со времени открытия (апрель 1974 г.) вместимость этой арены корректировалась 9 (!) раз. В 1992 г. в частности на северной трибуне вместо стоячих мест были оборудованы сидячие (вместимость стадиона уменьшилась сразу на 11 000), а вот южную трибуну фанаты обижать не дают. Разве что количество мест на ней уменьшилось где-то на 1500 уже в начале ХХI ст.

«Сигнал Идуна Парк» является самым посещаемым стадионом континента, а количество проданных сезонных абонементов неоднократно превышало заоблачную цифру в 50 000, а иногда достигало и 55 000! Немалый вклад в это достижение сделали завсегдатаи Die Südtribüne.

Были среди них и одиозные личности, чего уж там. В частности, один из лидеров группировки Borussenfront Зигфрид Борхардт по прозвищу СС-Зигги. Кроме фанатской деятельности, он вел деятельность и политическую, в частности был активистом ультраправой Свободной немецкой рабочей партии, даже был депутатом в Штадтрате – Городском совете Дортмунда. Умер в прошлом году в 68-летнем возрасте. Его последователи и соратники есть на Die Südtribüne, но не составляют там, выражаясь политологическом языком, большинства. Главенствующей силой на Die Südtribüne является ультрас-группировка The Unity. Его представители, кстати, не скрывали своего возмущения из-за 50%-го ограничения стоячих мест, немало дискуссий вокруг которого велось в Германии в прошлом голу. «Это символичнее, чем пандемические аспекты», – отмечали они в специальном обращении на своем сайте. А теперь в связи с поступью штамма омикрон завсегдатаи Die Südtribüne пребывают в ожидании возможности возвращения на любимую террасу.

2. Spion Cop, или Cop Stand, стадион «Энфилд Роуд», Ливерпуль

Эта трибуна ведет свою историю еще с 1928 г. Вместимость – 27 000 человек, однако неоднократно там собиралось свыше 30 000 самых горячих болельщиков «Ливерпуля». Стоячих мест лишилась, как и везде в Англии, в 1994 г. А в славные 1970–1980-е гг. эта трибуна гремела на всю Европу, тамошние фаны своим хоровым пением давили на соперников. Говорили даже, что, мол, сама эта трибуна способна засасывать мячи в ворота соперников мерсисайдцев.

Название обусловлено историческими событиями Второй англо-бурской войны, в 1900 г. в ЮАР шли горячие бои за холм под названием Спайон Коп. Крутой наклон трибун напоминал крутой наклон холма. Трибун под подобными названиями существовало немало (только в Англии более чем два десятка!). Но самой известной была, безусловно, Spion Cop, или Cop Stand на «Энфилд Роуд». Как отмечает известный британский исследователь фан-тематики Дуги Бримсон, «копайтс» (то есть завсегдатаи этой трибуны) не отличались чрезмерной жаждой насилия, но в то же время «их репутация росла за счет чувства юмора, особой страстности, фирменного гвалта на трибунах». Они воистину были без ума от «Ливерпуля». Ну, а о том, как стоячая трибуна пела знаменитый You'll Never Walk Alone, вероятно, должен быть отдельный и не короткий разговор как-нибудь в другой раз.

3. West Stand, стадион «Олд Траффорд», Манчестер

О, в 1980-е гг. на West Stand, или, другими словами, на «Стрэтфорд Энд» (название – в честь 50-тысячного городка неподалеку от стадиона), или «Стрэтти» творилось настоящее сумасшествие! На той террасе каждый матч горячо поддерживали свою команду 20 000 болельщиков. Тогда замеряли уровень шума этой трибуны: так он был большим, чем рев во время взлета самолета Boeing 747. А 2 мая 1992 г. был сыгран последний в ХХ ст. матч при наличии стоячей трибуны: МЮ выиграл у «Тоттенхэма» со счетом 3:1.

Знаменитым завсегдатаем «Стрэтфорд Энд» был Тони О’Нил, автор двух автобиографических книг «Генерал «Красной Армии»» (увидела свет в 2004 г.) и «Люди в черном» (издана в 2006 г.) Он в частности подчеркивает то, что фанаты МЮ никогда не имели дел с Национальным фронтом – британской националистической партией. Неудивительно, ведь название хулиганской группировки Red Army (по многим свидетельствам, зародилась в 1967 г. во время выездного матча МЮ против «Вест Хэма») красноречиво свидетельствует о том, какому политическому крылу отдавали свои симпатии те армейцы. Рабочий класс, что и говорить! Говорят, что в 1970–1980-е те парни исполняли на стадионе и гимн бывшего СССР. А в новейшие времена его уже вполне официально включали на «Олд Траффорд» по окончании победных для МЮ матчей.

«Стрэтфорд Энд» – огромная трибуна за воротами на «Олд Траффорд» – стала нашим форпостом. Она быстро приобрела статус самой скандально известной в футболе вообще. Взрослые предупреждали: «Только не на «Стрэтфорд Энд»!.. Фанаты… собирались группами по районам, и у каждой было свое место на «Стрэтти». Сэлфордские, к примеру, занимали места справа от тоннеля. Вскоре все группировки знали друг друга, но при этом не всегда ладили между собой. Межбандовское противостояние являлось частью нашей жизни», – пишет О’Нил в «Генерале…».

Междоусобицы междоусобицами, а вот «Стрэтфорд Энд» однажды не спасли: в далеких 1960-х его захватили фаны «Эвертона». Правда, свидетелей того печального для фанов МЮ события ныне практически не осталось, и в Манчестере об этом нечасто распространяются. Но в фольклор фанов «Эвертона» это событие вошло надолго.

Еще одна известная фигура в среде фанов МЮ – Эдди Биф. В 2006 г. он в интервью фанату-литератору Кассу Пеннанту для книги «Топ Бойз» сказал: «Стадионы с сидячими местами, может, и выглядят красиво, но на самом деле они – отстой. Нужно, чтобы на стадионе была специальная зона с ограниченным количеством мест, где люди могли бы стоять».

4. Tribuna Sur, «Сантьяго Бернабеу», Мадрид

Еще в конце 1940-х гг. «Нуэво Эстадио Чамартин» (прежнее название стадиона, ныне известного как «Сантьяго Бернабеу») мог предоставить места 47 500 болельщикам, которые с удовольствием наблюдали за играми, стоя. А общая вместимость арены в то время составляла 75 145 зрителей. В середине 1950-х домашняя арена «Реала» способна была вместить 125 000 зрителей, приблизительно половина из этих мест была предназначена для «стойких» болельщиков. Инчас «Реала» брали количеством! Перед чемпионатом мира 1982 г. была проведена реконструкция арены и, согласно требованиям ФИФА, стоячих мест на «Бернабеу» не осталось. Группировка ультрас «Реала» Ultras Sur издавна оккупировала южную трибуну, организационно оформившись в 1980 г, Стоя в течение всего матча, парни горячо поддерживали команду. Когда же «Реал» забивал голы в ворота, располагавшиеся близ этой трибуны, фаны стремились приблизиться к любимцам, праздновавшим взятие ворот. В посттеррасный период отношения между лидером Ultras Sur Альваро Каденасом и президентом «Реала» Флорентино Пересом совсем испортились. Может, на это как-то повлиял тот факт, что на крупнейшем стадионе Мадрида уже нет стоячих трибун? Ушло былое взаимопонимание.

5. Nordkurve, «Боруссия Парк», Менхенгладбах

16 145 стоячих мест на террасе гладбахского стадиона. В отличие от других трибун и стадионов, представленных в нашем хит-параде, эту арену возвели уже в ХХІ ст. – в 2004 р., и стоячие места (и немало!) были предусмотрены не издавна, а в наше время.

Билеты на стоячие места стоят в Гладбахе от 14,50 до 17 евро. Самое дешевое сидячее место обойдется болельщику в 19,90 евро. Отличительная черта фанов гладбахского клуба – высокий уровень организации поддержки любимой команды. Nordkurve в течение всего матча подгоняет «жеребцов» вперед, каким бы ни был счет.

Но, к сожалению, ныне не то что стоять, а даже сидеть на трибунах немецких стадионов во время матчей бундеслиги нельзя – омикрон свирепствует! Как эмоционально написал один из болельщиков «жеребцов» в соцсетях: «Я стремлюсь стоять на Nordkurve со своими товарищами, и ограничения – это крайне плохо. Конечно, 10 000 зрителей лучше, чем 300, но это все равно не для меня». А подпевать знаменитые We are Borussia и You'll Never Walk Alone, конечно, «лучше хором». Могучим хором! В котором главные голоса собраны в 16-м блоке («песенной секции», как его называют) стадиона и входят в ультрас-группировку Sottocultura.

***

Пусть простят North Bank Stand на лондонском «Хайбери», Railway End и Spion Cop на «Виндзор Парк» в Белфасте, The Paddock, Park End и Gwladys Street на «Гудисон Парк» в Ливерпуле, Holte End на «Вилла Парк» в Бирмингеме и др. Эти террасы также прошли тернистый и порой даже жертвенный путь, но, как по мне, по энергетике и влиянию на события на поле все-таки проигрывали вошедшим в мой хит-парад.

Почему террасы обрели популярность в свое время? Спрос на футбольное зрелище зашкаливал, а похвастать тугим кошельком мог далеко не каждый любитель футбола. А собственникам клубов было выгодно расширять круг поклонников их детищ. Террасы были своеобразным выходом из этой ситуации, ведь билеты туда были дешевыми (рабочий класс мог себе позволить), в то же время массовость была обеспечена. Да и больше людей купит больше футбольных товаров, привлекут все больше новых прихожан на футбольные сооружения. Правда, гонка за этой демократичностью с дальним прицелом то там, то сям была едва ли не преступной, ведь нередко уровень безопасности на таких деревянных террасах, что возвышались на неустойчивых курганах, был нижайшим. Впрочем, как бы то ни было, а первоочередную задачу – утолить футбольную жажду у как можно большего числа желающих – они выполнили. Ныне к вопросам безопасности относятся куда серьезнее, и современные террасы – максимально удобны для просмотра футбола. Доклад Тейлора (реакция на трагедию на стадионе «Хилсборо», когда в давке погибло около сотни болельщиков «Ливерпуля») на рубеже 1980–1990-х гг. вынес приговор опасному расположению зрителей, и в последнем десятилетии прошлого столетия английские стадионы были оборудованы местами исключительно для сидения.

Но традиция – великая вещь. И теперь, что называется, снова все повернуло в другую, или в прежнюю сторону. Нынешний ренессанс террас – эта такое своеобразное путешествие в прошлое – туда, где «играли настоящие звезды», «цены на билеты не были заоблачными», а «менеджеры и игроки были ближе к народу». Это я цитирую британское фанство почтенного возраста. Ну, что, в путь по дороге ностальгии?!

Алексей РЫЖКОВ