95-летие со дня основания киевского «Динамо» послужило хорошим поводом вспомнить важнейшие фигуры в истории популярного клуба – «гербовой печати Украины», как его в свое время назвал поэт и депутат Борис Олейник.

Футбольный клуб – сложный механизм, функционирование которого обеспечивают не только игроки, тренеры, президент и генеральный директор. Весомый вклад в успех вносят и врачи, массажисты, администраторы, политические кураторы, повара, болельщики и даже продавцы сувенирной продукции с вожделенным логотипом. Конечно, так или иначе игроки и тренеры все равно в приоритете, поэтому в моем варианте важнейших людей в истории «Динамо» они превалируют.

Осознаю, что мой список отдает субъективизмом, но, собственно, на объективность и не претендую, в то же время хочу отдать дань уважения людям, творившим славную историю великого клуба.

1. Валерий Лобановский (1939–2002)

Думаю, особо горячих споров по поводу того, кто должен возглавить список знаковых динамовских фигур, не будет. Коренной киевлянин, Лобановский провел 5 лет в родном клубе как игрок (снискал славу мастера «сухого листа») и в целом свыше 20 лет возглавлял родную команду как тренер. Создал три великие команды европейского уровня в разные исторические эпохи, собственно, сделал возможным громкое звучание имени киевского клуба в мировой футбольной среде.

2. Олег Блохин (родился в 1952 г.)

Другой коренной киевлянин первым из украинских футболистов поднял над головой вожделенный «Золотой мяч», играл за основу киевского клуба с конца 1960-х по конец 1980-х гг., а уже в ХХI столетии пару лет проработал главным тренером «Динамо». Трижды Блохина признавали лучшим футболистом бывшего СССР, пять раз он становился лучшим бомбардиром союзных чемпионатов, девять раз становился футболистом года в Украине, рекордсмен сборной бывшего СССР как по количеству матчей, так и по количеству забитых мячей, является и лучшим бомбардиром в истории Кубка бывшего СССР.

В тяжелые военные времена призвал всех, от кого это зависит, прежде всего, военное командование россии и беларуси прекратить обстрел украинских городов и отозвать свои войска. А еще выразил уверенность в том, что Украина обязательно возродится, а вместе с ней и футбол. «Будет страна, будет футбол, будет жизнь и все будет в порядке, я в это верю», – подчеркнул Олег Владимирович.

3. Владимир Щербицкий (1918–1990)

Современная книга про главу Украины застоных времен называется «Служитель зависимости». Обсуждение точности этого определения в политической части оставлю профильным журналистам, а вот зависимость Щербицкого от футбола вообще и киевского «Динамо» в частности была всеобъемлющей. Для своего любимого клуба Владимир Васильевич не жалел ничего! И именно благодаря его заботе любые бытовые вопросы творцов славных побед решались очень быстро, а киевское «Динамо» в 1970-е уверенно вошло в число грандов континентального футбола. Даже своих подчиненных украинский партийный босс заставлял интересоваться футболом.

4–5. Григорий (родился в 1949 г.) и Игорь Суркисы (родился в 1958 г.)

Вот уже свыше четверти столетия братья Суркисы содержат «Динамо». За эти годы клуб неоднократно становился лучшим в Украине, достигал полуфиналов двух еврокубков. Можно ли было достичь большего? Может, и да. Реноме киевского клуба в Европе позволяло осуществить маркетинговую экспансию на другие континенты (азиатский рынок!), но в какой-то момент «Динамо», вероятно, утратило темп развития, взаимопонимание с фанатами, которые упрекают руководство клуба в связях с пророссийской политической силой. Мягко говоря, не добавляют вистов братьям и промедление с артикуляцией четкой позиции по российскому вторжению, устаревшие методы управления. Как бы то ни было, а «Динамо», несмотря ни на что, живет, какие бы тучи ни грудились над Украиной. И вклад братьев Суркисов в поддержку «Динамо» даже в самые сложные времена весом. Пойдет ли на пользу клубу гипотетическая смена владельца? Во время войны это – абстрактный вопрос. Но подчеркну: не много знаю потенциальных покупателей динамовского бренда, которые бы в свое время (еще в докапиталистическую эру) имели абонементы на домашние матчи любимого клуба.

6. Виктор Маслов (1910–1977)

Во второй половине 1960-х гг. Виктор Александрович создал первый суперклуб под маркой киевского «Динамо». Чемпионский хет-трик (1966–1968) в союзном чемпионате перенес столицу советского футбола из Белокаменной в Златоверхий. Именно Маслова исследователи футбольных тактик считают предтечей тотального футбола, который стал господствовать на европейских полях в 1970-е гг. Знаменитый Дед заложил крепкий фундамент долгосрочного доминирования «Динамо» на советских полях, а победив действующего обладателя Кубка европейских чемпионов – шотландский «Селтик», заставил уважительно говорить о «Динамо» и футбольную Европу.

7. Сергей Ребров (родился в 1974 г.)

9-кратный чемпион Украины в составе «Динамо» как игрок и 2-кратный как тренер. 2-й бомбардир «Динамо» в истории после Олега Блохина. Верю в то, что рано или поздно Сергей Станиславович («любимец секторов», согласно известной фанатской кричалке) вернется на работу «Динамо» как главный тренер.

8. Алексей Михайличенко (родился в 1963 г.)

Алексей Александрович как игрок является настоящим коллекционером разнообразных титулов. Немало из них он добыл в главной команде своей жизни. В частности, три советских чемпионства, Кубок кубков. В футболке сборной становился вице-чемпионом Европы, а олимпийской сборной – олимпийским чемпионом. Как главный тренер дважды выиграл с родным клубом чемпионат Украины. Фактически в течение двух десятков лет в ХХI столетии работал в «Динамо» на разных должностях, недавно перешел на работу в Украинскую ассоциацию футбола.

9. Игорь Беланов (родился в 1960 г.)

Обладатель «Золотого мяча»-1986 провел в «Динамо» вроде и не так много времени – лишь четыре года, но безусловно оставил яркий след. На сумасшедшей скорости преодолевая защиту соперников, Беланов раз за разом ставил неразрешимые проблемы перед сильнейшими голкиперами Европы. А в наше время футбольная легенда с оружием в руках защищает независимость Украины.

10. Александр Шовковский (родился в 1975 г.)

Рекордсмен киевского «Динамо» по количеству проведенных матчей, к сожалению, так и не смог завоевать с родным клубом еврокубок. Тем не менее, практически вся история киевского «Динамо» периода независимости связана с его именем. Многолетний капитан с красноречивым ником «Вечно первый»!

11. Андрей Шевченко (родился в 1976 г.)

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Безусловно, Андрей Николаевич мог бы рассчитывать на более высокое место в этом хит-параде, но все-таки, положа руку на сердце, лучшие годы своей карьеры он провел в «Милане», однако именно в составе «Динамо» Шевченко добыл пять чемпионских титулов в Украине и стал лучшим нападающим Лиги чемпионов, по версии УЕФА, в сезоне-1998/99.

12. Рафаил Фельдштейн (1913–1998)

Легендарный Рафа проработал на должности администратора киевского «Динамо» едва ли не четыре десятка лет. За это время в «Динамо» сменилось более чем два десятка тренеров! Это был человек на своем месте! Фельдштейн фактически создал систему футбольного администрирования, по которой со временем стали работать администраторы всех советских команд. Именно он в свое время пригласил в команду Виктора Маслова и поселил того в своей 2-комнатной квартире, а сам переехал в гостиницу.

13. Леонид Кравчук (1934–2022)

Первый президент Украины и председатель опекунского совета киевского «Динамо» был преданным болельщиком команды. Пребывая на разных государственных должностях, всемерно содействовал успехам своих любимцев. Несколько дней назад Леонид Макарович ушел из жизни. Оценка ему как политическому деятелю опять же прерогатива профильных медийщиков, а на футбольной ниве он снискал добрую славу. Что говорить, одна из чемпионских медалей «Динамо» в сезоне-2020/21 по праву принадлежала ему!

14. Анатолий Демьяненко (родился в 1959 г.)

Как забыть 1986-й и Кубок кубков в руках капитана «Динамо»! Анатолий Васильевич является 4-м игроком в истории «Динамо» по количеству сыгранных матчей. В течение многих лет он входил в тренерский штаб клуба. Как главный тренер привел киевское «Динамо» к чемпионскому титулу в сезоне-2006/07.

15. Леонид Буряк (родился в 1953 г.)

Еще одна легенда клуба, Настоящий любимец киевских трибун (правда, в 1985 г. уже после перехода Буряка в московское «Торпедо» киевские болельщики в домашнем матче устроили недавнему кумиру форменную обструкцию) завоевал с «Динамо» Кубок кубков и Суперкубок УЕФА, а также 5 союзных чемпионств. Является 5-м игроком «Динамо» по количеству проведенных матчей и 9-м бомбардиром команды за всю историю, при этом не играл на позиции нападающего. Был признанным мастером стандартов. Как главный тренер безуспешно возглавлял «Динамо» в течение непродолжительного времени.

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Список знаковых для «Динамо» людей можно расширять до бесконечности. В полусотню, вероятно, могли бы войти и соратник Лобановского Олег Базилевич, и Олег Гусев (3-й по количеству сыгранных за «Динамо» матчей), и Владимир Бессонов (несгибаемый универсал!), и Владимир Мунтян (легендарная «семерка» и в то же время 7-й игрок «Динамо» по количеству проведенных матчей), и Владимир Веремеев (на совесть поработал в динамовской полузащите с конца 1960-х по начало 1980-х, его своеобразной визитной карточкой была футболка навыпуск, а по окончании игровой карьеры попробовал себя в качестве комментатора домашних матчей «Динамо», почему-то об этом сейчас мало кто вспоминает), и Андрей Ярмоленко (4-й бомбардир «Динамо» всех времен, лидер команды середины 2010-х гг.), и Виктор Колотов (легендарный капитан 1970-х гг.), и Максим Шацких (3-й бомбардир в истории команды), и Владимир Онищенко – один творцов евроуспехов 1970-х, и многолетний начальник команды Михаил Коман, и правая рука Лобановского Анатолий Пузач, и другие звезды-игроки 1960-х, и первый динамовец, ставший лучшим бомбардиром союзного чемпионата, – Макар Гончаренко, и врачи Виктор Берковский и Владимир Малюта, и многолетняя хозяйка динамовской базы Ольга Подуран, и еще один легендарный администратор Александр Чубаров, и многолетний (38 лет проработал в клубе!) массажист «Динамо» Валерий Евлантьев, а также его коллега Павел Швыдкий, и научный работник Анатолий Зеленцов, и журналисты, внесшие весомый вклад в создание летописи киевского «Динамо», – Валерий Мирский и Дэви Аркадьев.

И среди болельщиков «Динамо» разных времен были легендарные, даже героические личности, вполне достойные включения в расширенный список легенд. Впрочем, широкий список грешит еще большей субъективностью, нежели краткий. Поэтому ограничился полутора десятками самых-самых. С полукруглой датой, «Динамо»! Надеюсь, что в ближайшее время в Украине восстановится мир, и нынешнее поколение игроков будет радовать болельщиков яркой игрой в официальных матчах, а жаждущие футбольного зрелища получат возможность заполнить трибуны стадионов.

Алексей РЫЖКОВ