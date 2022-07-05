Энцо Беарзот против Теле Сантаны: день, когда умер футбол

40 лет назад, 5 июля 1982 г. в Барселоне на стадионе «Саррия» в присутствии 44 000 зрителей состоялся матч Италия – Бразилия, по праву вошедший в сокровищницу футбольной истории. Блогер Sport.ua – о тактическом споре двух выдающихся тренеров и влияние итога этого матча на последующие тактические и ментальные преобразования в бразильском футболе.

Решающая игра второго группового этапа мундиаля-82, где перед командами стояли абсолютно понятные цели: итальянцам необходимо было побеждать, чтобы выйти в полуфинал, бразильцев же для аналогичного достижения устраивала и ничья. Обе команды в группе до очной встречи уже обыграли аргентинцев, но бразильцы сделали это с более крупным счетом, поэтому и получили преимущество перед противостоянием с итальянцами. Однако сперва – небольшая параллель с матчем между этими же соперниками на предыдущем чемпионате мира – в Аргентине в 1978 г. Тогда итальянцы и бразильцы встретились в матче за 3-е место. Судил игру израильтянин Авраам Клейн (так же, как и матч Италия – Бразилия на мундиале-82). На встречу в Барселоне «Скуадра Адзурра» сохранила 6 игроков из состава буэнос-айресского поединка 4-летней давности, а бразильцы – лишь двух. И у Италии был тот же тренер – Энцо Беарзот, который продолжал настойчиво, поступательно строить чемпионскую команду, несмотря на скандалы, сопровождавшие итальянский футбол в то время. А вот у бразильцев рулевого-78 Клаудиу Коутинью, автора фразы, что, мол, его подопечные являются моральными победителями мундиаля-78 (намек на договорняк в матче Аргентина – Перу, вследствие которого бразильцев лишили права оспаривать «золото», и беспроигрышный турнирный путь сборной Бразилии по аргентинским стадионам), сменил Теле Сантана.

В Аргентине в «утешительном финале» сильнее оказались бразильцы (2:1), хотя, по мнению многих, именно итальянцы были острее в атаке (чего стоят только две перекладины после ударов Франко Каузио и Роберто Беттеги!). Тем не менее, в итоге команда Коутинью показала результат на чемпионате мира куда лучший, чем команда Сантаны. Однако сам Коутинью, или Патриарх, как его называли, который, кстати, не играл в футбол на профессиональном уровне, об этом не узнал, поскольку, к сожалению, погиб во время дайвинга в 1981 г. Так или иначе, а добрая половина итальянской команды (среди них и лидеры «Скуадры»-82 – Дино Дзофф и Паоло Росси) перед барселонским «преждевременным финалом» имела свой счет к селесао. Эти парни жаждали реванша.

Тактика против романтики, или Баланс против наива

Персональная опека – краеугольный камень футбола наставника итальянцев Энцо Беарзота. Он говорил, что с бразильцами его подопечные не откажутся от этого метода сдерживания звезд соперников, но необходимо будет внести определенные коррективы в сравнении с матчем против аргентинцев, ведь «у бразильцев коллективная игра налажена лучше, чем у аргентинцев». Энтренадор бразильцев Теле Сантана говорил так: «Осознаем, что нам противопоставят метод персональной опеки, но постараемся этот метод опровергнуть».

Во что вылилась персональная опека в исполнении итальянцев в этой игре? Клаудио Джентиле играл против Зику, Фульвио Колловати, а потом Джузеппе Бергоми – против Сержинью, а Габриэле Ориали – против Эдера. Может, и парадокс, но персональная опека никак не помешала игрокам-итальянцам, привлеченным к ней, в случае необходимости перестроиться на атакующие действия. Собственно, корректировка, анонсированная Беарзотом, как раз и предусматривала своевременный отказ от нее и решительные действия на половине поля оппонентов. Наблюдать за битвой двух футбольных стихий-философий была настоящим удовольствием! И это не противостояние по линии «только оборона против только атаки», нет! Отнюдь! Беарзот смог достичь того, что привил своим подопечным ощущение баланса, где гармонично соединялись оборонная и атакующая составляющие. А вот Теле Сантана такого баланса не нашел, да и, судя по его высказываниям вроде «я бы предпочел проигрыш при хорошей игре, чем выигрыш при плохой», «вы забьете сколько сможете, а мы сколько захотим» (в другой интерпретации «…а мы – на один больше»), и не стремился к этому. «Имея на вооружении лишь одну тактику, нельзя успешно сыграть на чемпионате мира», – таким был рефрен мировой прессы после неудачи бразильцев.

Итальянцы трижды выходили вперед (легитимно, по мнению судей, забивал у них исключительно Паоло Росси!), бразильцы, однако, лишь дважды сравнивали счет. Еще один гол итальянцев (уже при счете 3:2) авторства Джанкарло Антоньони судейская бригада не засчитала. При условии видеопросмотра, как в наше время, гол определенно признали бы легитимным. А так, вероятно, Фемида не захотела лишать Росси права на героическую эксклюзивность в той игре. Свой не засчитанный гол провели и бразильцы, но в том случае вопросов к рефери поменьше.

Британский спортивный журналист Брайан Глэнвилл утверждал: «Это была игра, в которой блестящей бразильской полузащите пришлось пройти тест на профпригодность, с которым она не справилась из-за неполноценности передней и задней линий». Спорно? До определенной меры, да. Бразильский четырехугольник в центре Фалькау – Зику слева и Тонинью Серезу – Сократес справа, обладая исключительными техническими характеристиками, тем не менее, заточен был только на атаку. И обвинять лишь защитников или лишь форвардов в неудаче было бы ошибочно. Работали в отборе названные парни неохотно, отсюда и немало моментов, созданных итальянцами, и в конце концов триумф Росси, доставившего немало хлопот обороне южноамериканцев. Если же твердить именно об индивидуальностях, то и здесь, на этой творческой площадке игрок сборной Италии проявил свои наилучшие качества, в отличии от бразильцев. Паоло просто феерил и, казалось, был на поле везде (голы, дриблинг, умение прикрыть мяч корпусом, развернуть атаку, отдать эффектный и в то же время эффективный пас, к примеру, пяткой на Франческо Грациани в дебюте матча)! Обратил внимание и на то, что Беарзот провел две вынужденные замены (чай, не наши времена с пятью заменами, две – максимум в то время) из-за травм Фульвио Колловати и Марко Тарделли, а значит, фактически был лишен возможности посредством замен внести желаемые тактические корректировки в игру. Тем не менее, его команда и дальше гнула свою линию!

Ошибочной, как по мне, была и игровая схема бразильцев, заточенная на уплотнении центра и относительно свободные фланги. По сути, за фланги в Бразилии построения Теле Сантаны отвечали лишь два человека: Жуниор – за левый и Леандру – за правый. Может, в конце концов, немалая физическая нагрузка на этих игроков (а ну-ка попробуй поноситься в течение нескольких десятков минут по всему флангу при 35-градусной жаре!) и сыграла негативную роль, ведь именно Жуниор не углядел за Росси во время третьего гола итальянцев. В итоге, переиграв бразильцев тактически (что не удивительно), итальянцы, по крайней мере, не уступили подопечным Теле Сантаны в индивидуальном мастерстве (вот это для многих обозревателей стало неожиданностью!). И после финального свистка Барселона в тот знойный июльский вечер зашумела итальянскими мажорными мелодиями!

Последствия бразильского фиаско

Глобальным следствием бразильской неудачи на мундиале-82 стало окончание эры футбольного романтизма. Сократес не пожалел аплодисментов в адрес победителей. А вот Зику назвал 5 июля 1982 г. «днем, когда умер футбол». Слишком громко? Британский исследователь футбольных тактик Джонатан Уилсон читает, что это, скорее, был день, когда умерла «присущая футболу наивность». Что имеется в виду? Речь о том, что система победила бессистемность. С тех пор уже недостаточно «просто взять лучших игроков и выпустить их на поле просто играть…, мастеров индивидуальных атакующих действий следовало бы объединить … с системой, где их бы прикрыли и поддержали». А этого Сантана принципиально не делал.



Клаудио Джентиле сдерживает Зику

После 1982 г. бразильский футбол существенно прагматизировался. И возвращения назад, по крайней мере, в ближайшее время (а, скорее всего, уже никогда) не будет. Тамошние энтренадоры уловили суть разноцветья футбольных тактик. Уже в 1994 и в 2002 гг. сборная Бразилии была европеизированной, более прагматичной и более духовитой, что посодействовало ее триумфам. Бразильские оборонцы за последние 40 лет накопили немалый европейский опыт и по своей жесткости вышли на уровень итальянских или британских защитников. Можно ли представить себе, чтобы в наше время бразильские полевые игроки прошли изнурительную дистанцию чемпионата мира без предупреждений? Ни в коем случае! Грубо говоря, после 1982 г. Бразилия прекратила играть в мяч, а стала играть в футбол. Проиграло ли от этого зрелище? Не думаю, ведь в фавеллах Рио или в дебрях Сан-Паулу регулярно рождаются футбольные бриллианты, а признаком новой эры бразильского футбола стала добросовестная работа этих талантов на команду и тактическая гибкость бразильских энтренадоров.

Из футбола – в политику

Немало чемпионов мира-82, кузнецов победы над бразильцами, подалось по окончании футбольной карьеры в политику. Легендарный капитан той «Скуадры Адзурры» Дино Дзофф, а также форвард Алессандро Альтобелли в текущем году были внесены кандидатами в списки для голосования за президента Итальянской республики. Левый защитник Антонио Кабрини является членом левоцентристской популистской партии «Италия ценностей», в 2009 г. баллотировался в законодательное собрание области Лацио. Марко Тарделли в свое время вошел в список итальянских селебрити, поддержавших референдум-2016 о конституционной реформе в стране.

Да и бразильцы – участники той игры – имели успехи на политическом фронте. В частности, центральный защитник Луизинью в свое время поработал на должности министра спорта и туризма в родном муниципалитете Нова-Лима. Немногим более года на должности министра спорта всей Бразилии проработал Зику.

Как матч в целом задал направление развития футбола, так и игроки-политики в конце концов исповедовали определенные направления развития общества, время от времени с определенными успехами.

Чемпионы нашей памяти

К сожалению, немало участников того исторического футбольного сражения уже покинуло этот мир. В прошлом году не стало триумфатора того поединка Паоло Росси. Уже свыше десяти лет нет в живых автора одного из бразильских голов капитана той команды бородача Сократеса. Пять лет назад не стало едва ли не главного неудачника турнира в составе бразильцев – голкипера Валдира Переса. Кстати, он стал единственным игроком той сборной, получившим предупреждение на испанском чемпионате мира. Ни один полевой игрок тогдашних трекампеонов желтой карточки не получил – действительно, кудесники мяча! В 1989 г. погиб в автокатастрофе Гаэтано Ширеа. Пять лет назад в с. Долна Диканя, что в Западной Болгарии неподалеку от Перника, не стало бокового судьи той игры болгарина Богдана Дочева (работал на линии и на другом историческом матче – игре следующего, мексиканского чемпионата мира Аргентина – Англия со скандальным голом рукой Диего Марадоны).



Энцо Беарзот

Ушли из жизни и архитекторы тех сборных – Энцо Беарзот (в 2010 г.) и Теле Сантана (в 2006 г.). Примечательно, что в постиспаномундиальный период Сантана добыл больше побед как тренер. Во многом из-за того, что ментально в определенной степени поменялся, стал внимательнее относиться к тактике. В то же время Беарзот после победы своей жизни на мундиале-82 стал менее жаждущим побед синьором, добывшим навечно уважение в обществе и не имевшем стимула для покорения дальнейших высот. Главную победу он уже добыл! А на послематчевой пресс-конференции в июльской Барселоне 1982 г. сказал историческую фразу: «Думаю, что сложнее, чем в этом матче, быть уже не может!»

***

Тот матч видел в прямом эфире, потом, в начале ХХI столетия на телеканале ESPN classic, после, уже во время победной поступи Интернета по миру неоднократно в сети. Каждый раз, кстати, замечаю какую-то незримую доселе деталь. То игнорирование высокого прессинга, особенно бразильцами, вынужденными отыгрываться, то ярко выраженный ляп Кабрини в дебюте встречи, как и в целом высокий процент брака у этого, как оказывается, не лишенного тактических грешков оборонца и его смелость (а, может, неосмотрительность, недостаток футбольного интеллекта) идти в подкат в собственной штрафной незадолго до финального свистка, то рискованную обводку Бруно Конти близ своих ворот, то ситуативные появления этого до мозга костей правофлангового на левом фланге, то неприкрытие ближнего угла 40-летним на то время Дино Дзоффом во время гола Сократеса, то исключительную пользу от Габриэле Ориали – отбор, длинный пас, жажда борьбы, то разорванную жесткими итальянскими защитниками футболку Зику, то силу Марко Тарделли взять игру на себя, пойти с мячом в гущу соперников (почти всей суперполузащиты бразильцев!), будь что будет, то «лечение» арбитром матча израильтянином Авраамом Клейном бомбардира «Скуадры» – Паоло Росси, когда тот получил небольшое повреждение, то столкновение Сократеса с рекламным щитом, то исполнение итальянскими тифози «Триумфального марша» из оперы Джузеппе Верди «Аида» еще в первом тайме при счете 2:1 в пользу итальянцев, то воздушного змея в бразильских цветах, кружившего над полем в перерыве, – словом, новоцветье той игры и околоматчевого антуража бесконечно!

От этого матча невозможно устать! Герои литературных произведений итальянских писателей ставят видеокассету с его записью в минуты депрессии, другие персонажи вспоминают, где они были во время хет-трика Росси, уроженцы Южного Тироля рассказывают о своих смешанных чувствах во время финала Италия – ФРГ и единогласный восторг после победы «Скуадры» над бразильцами. Сегодня ближе к вечеру, вероятно, снова постараюсь найти время для просмотра исторического матча – какая-никакая, а все-таки отдушина в наше военное лихолетье.

Алексей РЫЖКОВ