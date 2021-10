Челси стал первой командой, которая выиграла семь лондонских дерби подряд

«Челси» одержал победу над «Брентфордом» в матче 8-го тура АПЛ.



Благодаря этой победе «синие» вышли на первое место в АПЛ с 19 очками после 8 игр.



Чемпионат Англии. 8-й тур

«Брентфорд» – «Челси» – 0:1

Гол: 0:1 – 45 Чилуэлл.



Отметим, что «Челси» стал первой командой, которая в статусе гостей выиграла семь лондонских дерби подряд.

Chelsea are the first team in the top four tiers of English football to win seven consecutive London derbies:



W 0-1 vs Fulham

W 0-1 vs Spurs

W 1-4 vs Crystal Palace

W 0-1 vs West Ham

W 0-2 vs Arsenal

W 0-3 vs Spurs

W 0-1 vs Brentford



And they have only conceded once. 🤯 pic.twitter.com/bXDWPaXw7z