8-й тур
Брентфорд
0 : 0
Челси
16.10.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Брентфорд – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Дебютант АПЛ сыграет против лидера чемпионата

  • 15.10.2021 05:19
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Брентфорд – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 16 октября, состоится матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Брентфорд» на домашнем стадионе «Брентфорд Коммьюнити» примет лондонский «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.

«Челси»

 

По итогам прошлого сезона «Челси» занял 4 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отстав от чемпиона, «Манчестер Сити», на 19 баллов. Впрочем, победа над командой Пепа Гвардиолы в финале Лиги чемпионов сполна компенсировала отсутствие медалей национального чемпионата. А в этом сезоне уже можно попробовать и на чемпионство замахнуться.

В первых семи турах нынешнего чемпионата «Челси» набрал 16 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Отрыв от «Ливерпуля», который идет вторым, составляет всего лишь один балл. Именно с мерсисайдцами «пенсионеры» сыграли вничью (1:1) в третьем туре, а в шестом проиграли «Манчестер Сити» (0:1). Соперники теряли очки чаще, поэтому подопечные Томаса Тухеля единолично лидируют.

«Брентфорд»

 

Футбольный клуб «Брентфорд» был основан в далеком 1889 году, однако в Премьер-лиге ранее не играл, поскольку она была основана 27 мая 1992-го. Большую часть своей 132-летней истории «пчелы» скитались по низшим дивизионам, и вот наконец-то им удалось прийти к своей цели.

Команда датского специалиста Томаса Франка по итогам сезона 2020/21 заняла третье место в Чемпионшипе, набрав 87 очков, после чего стала победителем плей-офф за выход в АПЛ, где обыграла «Борнмут» (0:1, 3:1) и «Суонси Сити» (2:0). Теперь же «Брентфорд» постарается закрепиться среди элиты. Пока получается неплохо: лишь одно поражение в семи турах, 12 очков и седьмая строчка турнирной таблицы.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Челси» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.66 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Брентфорд»: Рая – Расмуссен, Пиннок, Айер, Генри, Янельт, Оньека, Канос, Мбеумо, Фосу, Тони.

«Челси»: Менди – Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Аспиликуэта, Ковачич, Маунт, Сауль, Зиеш, Вернер, Лукаку.

16 октября, суббота

«Брентфорд» – «Челси»
Брентфорд. Стадион «Брентфорд Коммьюнити». 19:30
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch  
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Денис Шаховец, Sport.ua

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