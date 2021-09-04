Победа Ротаня, откровения Шевченко, триумф Магучих, осечки Мотора, Донбасса

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 3 сентября.

1A. Удачный старт. Сборная Украины U-21 одержала гостевую победу над Сербией

Команда Руслана Ротаня с победы стартовала в отборочном турнире молодежного Евро-2023

1B. Какие шансы Ротаня? Таблицы Евро-2023 U-21: Мальта в лидерах, Россия на дне

3 сентября состоялись матчи квалификации Евро-2023 U-21

2A. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я не хотел уходить из сборной Украины. Хотел продолжать»

Тренер рассказал о странной ситуации в УАФ и сборной Украины

2B. Шевченко пояснил, почему не вызывал игроков не из Динамо и Шахтера

Бывший тренер сборной Украины рассказал о том, как формировал состав

3A. Магучих прыгнула на 2.02 м и выиграла этап Бриллиантовой лиги

Ярослава опередила Ласицкене и Макдермотт

3B. Свитолина обыграла вторую ракетку России на пути в четвертый круг US Open

Украинка в великолепном стиле одолела Дарью Касаткину

4. Сборная Украины в трех партиях проиграла Сербии

Все три сета наши ребята на равных боролись с чемпионами Европы, но уступили в конце

5A. Мотор проиграл Веспрему в полуфинале SEHA-Лиги и поборется за бронзу

Провал запорожцев в первом тайме определил итог матча

5B. Донбасс дебютировал в Лиге чемпионов с поражения в серии буллитов

Украинская команда уступила на своем льду

6. Кубок Украины. Металлист сыграет с Десной, Днепр-1 встретится с ВПК-Агро

Состоялась жеребьевка 1/16 финала турнира

7. ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Динамо отправился в аренду в львовский Рух

Владимир Костевич будет защищать цвета желто-черных до конца 2021 года

8A. Александр ПЕТРАКОВ: «Надо выигрывать у Франции»

Наставник сборной Украины – о предстоящем матче отбора на ЧМ-2022

8B. ДЕШАМ: «У меня нет сомнений, что в матче с Украиной все будет хорошо»

Главный тренер сборной Франции – о предстоящем матче с командой Александра Петракова

9A. Андрей ПЯТОВ: «Хочу, чтобы вся команда больше говорила на украинском»

Вратарь сборной Украины – о предстоящем матче отбора ЧМ-2022

9B. Андрей ПЯТОВ: «Некоторые не понимают, что мне попали в мертвую зону»

Вратарь сборной Украины – о матчах отбора ЧМ-2020

10. 11 топовых трансферов свободных агентов минувшего лета

Sport.ua – о нашумевших сделках летнего окна, за которые не пришлось платить отступные