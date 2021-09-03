Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я не хотел уходить из сборной Украины. Хотел продолжать»

Тренер рассказал о странной ситуации в УАФ и сборной Украины

  • 03.09.2021 21:10
  • 17339 просмотров
  • 88 комментариев
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я не хотел уходить из сборной Украины. Хотел продолжать»
© uaf.ua

Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел встречу с журналистами, где заявил, что был готов продолжать работу со сборной Украины.

Более того, по словам Шевченко, после вылета Украины на Евро-2020 он сообщил президенту УАФ Андрею Павелко, что решил продлить контракт, но не получил никакого ответа.

В итоге сборную возглавил Александр Петраков.

«Думаю, что у всех есть много вопросов и главный из них — почему наша команда не продлила контракт с национальной командой. После Евро-2020 мы решили продлить соглашение со сборной. По приезду в Киев мы встретились с президентом УАФ Андреем Павелко, где я ему сообщил об этом решении. Он ответил, что не готов обсуждать этот момент, и я улетел в отпуск. Потом мы встретились на финале Евро-2020, но никакого разговора о пролонгации контракта не было».

«30 числа контракт закончился, и я об этом сообщил в соцсетях. Я ни в коем случае не говорил о том, что ухожу. Контракт был подписан именно таким образом, потому что я хотел подвести итоги после Евро-2020 и понять, стоит ли продлевать контракт. Мы со своей стороны хотели продолжать работать со сборной. Я констатирую факты. Я за две недели слышал очень много разговоров и считаю, что болельщики, журналисты и вся общественность должны знать, как все происходило. Сейчас с Павелко у нас нет контактов».

«За пять лет наши контракты не менялись. В контрактах были всегда одни и те же цифры. Еще раз. Мы не хотели уходить, мы хотели работать дальше и продлить контракт», - сказал Шевченко.

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Источник — Football.ua

(68 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Darkness1984
    Darkness1984, 03.09.2021 22:40
    -1
    rus, 03.09.2021 22:38
    А в чем тогда он виноват?
    Ну если Шева говорит правду...
    То в том, что не сберёг тренерский штаб
    Ссылка
    rus
    rus, 03.09.2021 22:39
    0
    Darkness1984, 03.09.2021 22:35
    В чем заслуга Павелко?
    Ссылка
    Primovocatus
    Primovocatus, 03.09.2021 22:39
    0
    Померла, так померла.
    Ссылка
    Darkness1984
    Darkness1984, 03.09.2021 22:38
    -1
    rus, 03.09.2021 22:37
    Чудят все ,а донетские виноваты.
    Виноваты все, вся команда
    Ссылка
    rus
    rus, 03.09.2021 22:38
    0
    Darkness1984, 03.09.2021 22:35
    В чем заслуга Павелко?
    А в чем тогда он виноват?
    Ссылка
    Darkness1984
    Darkness1984, 03.09.2021 22:38
    -2
    ampl7, 03.09.2021 22:35
    Назаренко, Когут, Кочергин, Шахов...
    Это реально замена?)
    Ссылка
    rus
    rus, 03.09.2021 22:37
    0
    Darkness1984, 03.09.2021 22:33
    Чудят*
    Чудят все ,а донетские виноваты.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 03.09.2021 22:36
    0
    rus, 03.09.2021 22:21
    Если бы не два киевских бокапора мы бы и на мир поехали!
    Факт.
    Ссылка
    Darkness1984
    Darkness1984, 03.09.2021 22:35
    -1
    rus, 03.09.2021 22:33
    Навредил на 1/4 евро, чемпион мира мол. лига наций.
    В чем заслуга Павелко?
    Ссылка
    ampl7
    ampl7, 03.09.2021 22:35
    +1
    Darkness1984, 03.09.2021 22:33
    Макс, ты мне дашь ответ, кого поставить в состав вместо Динамовских?
    Назаренко, Когут, Кочергин, Шахов...
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 03.09.2021 22:34
    0
    -Funny__Cat-, 03.09.2021 22:11
    Та да , Шева молодец , если бы не два донецких бокопора в защите, то может бы и Англии нервы подпортили
    Зачем ты создала новый акк, почему тебя так часто банят?
    Ссылка
    Darkness1984
    Darkness1984, 03.09.2021 22:33
    0
    MAKs___⚒, 03.09.2021 22:32
    Да это все знают кроме шубных ботов
    Макс, ты мне дашь ответ, кого поставить в состав вместо Динамовских?
    Ссылка
    rus
    rus, 03.09.2021 22:33
    0
    Roman1989, 03.09.2021 22:28
    Во главе УАФ Человек, который только вредит украинскому футболу. Что он зделал полезного для продвижения футбола в Украине? Павелко заметен только в таких скандальных новостях. Гнать его носаками подальшешее, от украинского футбола.
    Навредил на 1/4 евро, чемпион мира мол. лига наций.
    Ссылка
    Darkness1984
    Darkness1984, 03.09.2021 22:33
    -1
    Darkness1984, 03.09.2021 22:31
    Судят все и киевские и донецкие... Харе херню всякую писать
    Чудят*
    Ссылка
    MAKs___⚒
    MAKs___⚒, 03.09.2021 22:32
    0
    rus, 03.09.2021 22:29
    Так это правда!
    Да это все знают кроме шубных ботов
    Ссылка
    Darkness1984
    Darkness1984, 03.09.2021 22:31
    -2
    rus, 03.09.2021 22:21
    Если бы не два киевских бокапора мы бы и на мир поехали!
    Судят все и киевские и донецкие... Харе херню всякую писать
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 03.09.2021 22:30
    0
    Бреше. Пізно схаменувся, репутацію вже не відмиєш.
    Ссылка
    rus
    rus, 03.09.2021 22:29
    0
    MAKs___⚒, 03.09.2021 22:27
    💯%
    Так это правда!
    Ссылка
    Roman1989
    online
    Roman1989, 03.09.2021 22:28 (изменен)
    +1
    Во главе УАФ Человек, который только вредит украинскому футболу. Что он зделал полезного для продвижения футбола в Украине? Павелко заметен только в таких скандальных новостях. Гнать его носаками подальшешее, от украинского футбола.
    Ссылка
    MAKs___⚒
    MAKs___⚒, 03.09.2021 22:27
    -2
    rus, 03.09.2021 22:21
    Если бы не два киевских бокапора мы бы и на мир поехали!
    💯%
    Ссылка
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