Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я не хотел уходить из сборной Украины. Хотел продолжать»

Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел встречу с журналистами, где заявил, что был готов продолжать работу со сборной Украины.

Более того, по словам Шевченко, после вылета Украины на Евро-2020 он сообщил президенту УАФ Андрею Павелко, что решил продлить контракт, но не получил никакого ответа.

В итоге сборную возглавил Александр Петраков.

«Думаю, что у всех есть много вопросов и главный из них — почему наша команда не продлила контракт с национальной командой. После Евро-2020 мы решили продлить соглашение со сборной. По приезду в Киев мы встретились с президентом УАФ Андреем Павелко, где я ему сообщил об этом решении. Он ответил, что не готов обсуждать этот момент, и я улетел в отпуск. Потом мы встретились на финале Евро-2020, но никакого разговора о пролонгации контракта не было».

«30 числа контракт закончился, и я об этом сообщил в соцсетях. Я ни в коем случае не говорил о том, что ухожу. Контракт был подписан именно таким образом, потому что я хотел подвести итоги после Евро-2020 и понять, стоит ли продлевать контракт. Мы со своей стороны хотели продолжать работать со сборной. Я констатирую факты. Я за две недели слышал очень много разговоров и считаю, что болельщики, журналисты и вся общественность должны знать, как все происходило. Сейчас с Павелко у нас нет контактов».

«За пять лет наши контракты не менялись. В контрактах были всегда одни и те же цифры. Еще раз. Мы не хотели уходить, мы хотели работать дальше и продлить контракт», - сказал Шевченко.