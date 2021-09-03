Андрей ПЯТОВ: «Некоторые не понимают, что мне попали в мертвую зону»

Вратарь сборной Украины – о матчах отбора ЧМ-2020

  • 03.09.2021 15:50
  • 3238 просмотров
  • 22 комментария
Андрей ПЯТОВ: «Некоторые не понимают, что мне попали в мертвую зону»
© УАФ. Андрей Пятов

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2022 против Франции.
 
«В матче с Казахстаном во многих моментах не удавалось сыграть так, как хотелось. Ошибки были как индивидуальные, так и технические, и тактические. Бывают такие поединки. Если не забиваешь ты, то забивают тебе. Если бы после первого гола удалось отличиться во второй раз и в третий раз, все сложилось бы по-другому. А так - где-то расслабились, где-то не придерживались, где-то не забили, и это привело к такому результату.
 
Статистика в нашу пользу - это дело такое. Следует реализовывать свои шансы. У кого бывает два момента, и он дважды забивает, а у кого и 10 - и тоже дважды. Это футбол, и здесь прямой логики не бывает. За это его и любят, ведь эта игра непредсказуемая. Мы должны сделать выводы и двигаться дальше, ведь пока все еще в наших руках. Если все правильно проанализируем, я думаю, результат придет.
 
По поводу пропущенных мячей в матче с Казахстаном - у меня есть тренер вратарей, есть главный тренер. Они оценивают мою игру. Но скажу, что те удары были совсем не легкими, несмотря на то, что в ближний угол. Конечно, не бывает мячей, которые не берутся, и вратарь должен их отражать. Да, я мог где-то лучше сыграть, но... Знаете, знал бы, куда будут бить, стоял бы именно там! А он попал мне в мертвую зону, это понимаю и я, и тренеры. Люди некоторые не понимают, но ничего. Я к этому привык.
 
Здесь был целый ряд ошибок. Необязательно все вешать на кого-то одного. Все пошло начиная с наших нападающих, со всей ситуации. Там выполняли аут - почему не стать выше, почему не накрыть соперника? Далее проиграли борьбу - целый ряд всего. Конечно, все видят виновными последних, кто не удержал соперника и кто пропустил. Надо глубже разбираться, и тренеры это знают, и команда понимает. Это коллективная ответственность. Мы же не говорим, в скольких моментах мы не забили, мол, в следующий раз. А у нас, вратарей, права на ошибку нет.
 
Сейчас мы готовимся к Франции, идут теоретические занятия. Просматриваем матчи трехцветных, тот же последний - с Боснией и Герцеговиной, где они сыграли - 1:1. И мы также с ними сыграли с таким счетом. Их футболистов знает весь мир. Мы в курсе, примерно как они играют. Будем бдительными, закрывать их, страховать, а у нас момент точно будет. Все же играем у себя дома, перед своими болельщиками. Думаю, наш стадион нам поможет. Мы должны быть единым целым», - сказал Пятов.
 
4 сентября сборная Украины проведет свой пятый матч отбора ЧМ-2022. В Киеве на НСК «Олимпийский» сине-желтые сыграют с французами (21.45).

Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    vladimirpa12
    vladimirpa12, 03.09.2021 16:24
    0
    Второй да, а первый должен был брать, по моему, ну, мог взять
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    LupinKZ
    LupinKZ, 03.09.2021 16:21
    +3
    расшифрую, мёртвая зона это всё что не туловище пятова
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    -Funny__Cat-
    online
    -Funny__Cat-, 03.09.2021 16:20
    +3
    Андрей ПЯТОВ: «Некоторые не понимают, что мне попали в мертвую зону, причем трижды, я как увидел это так аж присел"
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    Volk
    Volk, 03.09.2021 16:19
    +1
    "Где-то расслабились, где-то не придерживались...", ребята, вы за свою страну играете. После таких слов гнать вас в шею со сборной.
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    Empty
    Empty, 03.09.2021 16:18
    +2
    Face Control, 03.09.2021 15:58
    Андрюха, да ты тут каким боком, когда в двух голах виноват каравай.
    2 в ближний ??? Бущан и Трубин вытащили бы ети мячи
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    -Funny__Cat-
    online
    -Funny__Cat-, 03.09.2021 16:17
    +2

    если мяч не летит прямо в Андрюшу, то он летит в мертвую зону
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    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 03.09.2021 16:14
    0
    Якби один гол пропустив, то це помилка. А тут три в воротарський кут. Ні Бойко, ні Різник таке не пропускали б. Так, Караваєв недограв, але ти повинен тягнути.
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    lenares85
    lenares85, 03.09.2021 16:12
    -3
    Тут виноват не Пятов а скорее тернер вратарей Шовсковский , что поставил своего френда ветерана в рамку по дружески так сказать.
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    lenares85
    lenares85, 03.09.2021 16:12
    -2
    Тут виноват не Пятов а скорее тернер вратарей Шовсковский , что поставил своего френда ветерана в рамку по дружески так сказать.
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    garik83
    garik83, 03.09.2021 16:11
    -1
    Это Андрюшка уже слабость реакции!!)))
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    lenares85
    lenares85, 03.09.2021 16:11
    -1
    Milan1990, 03.09.2021 15:54
    Стоял бы на месте, а не садился на колени, отбил бы оба мяча. Трубин так и сделал бы!
    Так и Бойко и Бущан такие б не пропустили, а Лунина за такое б с Реала поперли б сразу
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    lenares85
    lenares85, 03.09.2021 16:10
    +2
    Это ладно но скажи почему ты не руки поднимаешь, а при ударе падаешь как мешок с гамном ? просто испугался что мяч в лицо попадет вот и все рефлексы сработали , что то летит надо ухилится
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    bullyUA
    bullyUA, 03.09.2021 16:08
    0
    Трудно на коленях отбивать верхние мячи.
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    0933333333
    0933333333, 03.09.2021 16:07
    0
    Зона пенсионера
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    Face Control
    Face Control, 03.09.2021 16:05
    +2
    А тебе спасибо, что когда было 1:1 в конце матча не стало 2:1.
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    Vladimir-Kharkiv
    Vladimir-Kharkiv, 03.09.2021 16:03 (изменен)
    -4
    С Францией весь створ ворот мертвой зоной будет??? Состав вижу подходящий такое сотворить!!!
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    andrei saenko
    andrei saenko, 03.09.2021 16:01
    +3
    Бывают такие матчи? ЧЕ:Македония 2 тайм, Австрия, Англия, отбор:Финляндия,Казахстан дважды-это матчи, после которых все говорят надо не допускать больше таких ошибок. А сколько было до этих матчей таких же провалов. Сколько можно уже пизд...ть о работе над ошибками?Поднадоело уже.
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    dd dent
    online
    dd dent, 03.09.2021 15:58
    +3
    ТЭО почему обосрамс и не поедем на чм? Ну такое.
    Кумыс сложен, тогда можно и на ехать.
    А вообще не понятно зачем было вытягивать воротника завершившего карьеру. Есть же Ризнык, Бойко на худой конец. Вот и результат всего этого.
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    Face Control
    Face Control, 03.09.2021 15:58
    -7
    Андрюха, да ты тут каким боком, когда в двух голах виноват каравай.
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    Анатолій Чорнобук
    Анатолій Чорнобук, 03.09.2021 15:57
    +3
    На старість Андрій погано бачити став
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