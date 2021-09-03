Андрей ПЯТОВ: «Некоторые не понимают, что мне попали в мертвую зону»

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2022 против Франции.



«В матче с Казахстаном во многих моментах не удавалось сыграть так, как хотелось. Ошибки были как индивидуальные, так и технические, и тактические. Бывают такие поединки. Если не забиваешь ты, то забивают тебе. Если бы после первого гола удалось отличиться во второй раз и в третий раз, все сложилось бы по-другому. А так - где-то расслабились, где-то не придерживались, где-то не забили, и это привело к такому результату.



Статистика в нашу пользу - это дело такое. Следует реализовывать свои шансы. У кого бывает два момента, и он дважды забивает, а у кого и 10 - и тоже дважды. Это футбол, и здесь прямой логики не бывает. За это его и любят, ведь эта игра непредсказуемая. Мы должны сделать выводы и двигаться дальше, ведь пока все еще в наших руках. Если все правильно проанализируем, я думаю, результат придет.



По поводу пропущенных мячей в матче с Казахстаном - у меня есть тренер вратарей, есть главный тренер. Они оценивают мою игру. Но скажу, что те удары были совсем не легкими, несмотря на то, что в ближний угол. Конечно, не бывает мячей, которые не берутся, и вратарь должен их отражать. Да, я мог где-то лучше сыграть, но... Знаете, знал бы, куда будут бить, стоял бы именно там! А он попал мне в мертвую зону, это понимаю и я, и тренеры. Люди некоторые не понимают, но ничего. Я к этому привык.



Здесь был целый ряд ошибок. Необязательно все вешать на кого-то одного. Все пошло начиная с наших нападающих, со всей ситуации. Там выполняли аут - почему не стать выше, почему не накрыть соперника? Далее проиграли борьбу - целый ряд всего. Конечно, все видят виновными последних, кто не удержал соперника и кто пропустил. Надо глубже разбираться, и тренеры это знают, и команда понимает. Это коллективная ответственность. Мы же не говорим, в скольких моментах мы не забили, мол, в следующий раз. А у нас, вратарей, права на ошибку нет.



Сейчас мы готовимся к Франции, идут теоретические занятия. Просматриваем матчи трехцветных, тот же последний - с Боснией и Герцеговиной, где они сыграли - 1:1. И мы также с ними сыграли с таким счетом. Их футболистов знает весь мир. Мы в курсе, примерно как они играют. Будем бдительными, закрывать их, страховать, а у нас момент точно будет. Все же играем у себя дома, перед своими болельщиками. Думаю, наш стадион нам поможет. Мы должны быть единым целым», - сказал Пятов.



4 сентября сборная Украины проведет свой пятый матч отбора ЧМ-2022. В Киеве на НСК «Олимпийский» сине-желтые сыграют с французами (21.45).

Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира