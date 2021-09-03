Кубок Украины. Металлист сыграет с Десной, Днепр-1 встретится с ВПК-Агро

В пятницу, 3 сентября, в киевском Доме футбола состоялась жеребьевка четвертого раунда (1/16 финала) Кубка Украины по футболу.
В 1/16 финала турнира выступят 11 победителей третьего предварительного раунда и 11 клубов УПЛ (кроме участников еврокубков сезона 2021/2022). Базовый день проведения матчей — 22 сентября.
Результаты жеребьевки:
«Горняк-Спорт» (Горишни Плавни) — «Львов» (Львов)
«Альянс» (Липовая Долина) — «Минай» (Минай)
«Николаев» (Николаев) — «Рух» (Львов)
«Волынь» (Луцк) — «Мариуполь» (Мариуполь)
«Эпицентр» (Дунаевцы) — «Металлист 1925» (Харьков)
«ВПК-Агро» (Вишневое) — «Днепр-1» (Днепр)
«Металлист» (Харьков) — «Десна» (Чернигов)
«Таврия» (Симферополь) — «Александрия» (Александрия)
«Прикарпатье» (Ивано-Франковск) — «Черноморец» (Одесса)
«Оболонь» (Киев) — «Верес» (Ровно)
«ЛНЗ» (Черкассы) — «Ингулец» (Петрово)
Источник — Украинская ассоциация футбола
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- с левой стороны (команды "хозяева") - исключительно команды 1-ой лиги;
- с правой (команды "гости") - исключительно команды УПЛ.
Или таков регламент жеребъевки?
- с левой стороны (команды "хозяева") - исключительно команды 1-ой лиги;
- с правой (команды "гости") - исключительно команды УПЛ.
Или таков регламент жеребъевки?
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ТЫ ПИСАЛ ;
Ваше Динамо останніми роками цілеспрямовано формує пул "своїх" клубів. Дніпро-1 вашого соплемінника Коломойші, Зоря вашого соплемінника Геллєра, Колос ОПЗЖистів Засух, Десна, фальшивий Металіст 1925, "западенські" Рух та Львів, ну і Олімнік із Чорноморцем. Це і було причиною вашого "успіху" в попередньому сезоні УПЛ.
Ну не може бути так, що Шахтар набагато краще грає в єврокубках (причому постійно), а чемпіоном стає клуб, який не міг вийти з групи в позаминулій ЛЄ! А в минулій ЛЧ вийшов з групи лише завдяки тому, що у групі була найгірша команда Ліги Чемпіонів.
Це явно неприродний стан речей.
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и так
1) как Металлист и Черноморец помогли ДК стать чемпионом , если играли в первой лиге?
2)Как помогла Десна , которая в чемпионском сезоне в обоих матчах отобрала очки, а до этого еще дважды их отбирала?
3) Почему Заря если она фарм за последние 5 лет, в чемпионском сезоне отобрала у ДК очки , а до этого за 5 лет , еще 7 раз их отбирала?
4) Почему Колос если он фарм сначала чуть не оставил ДК без второго места, а чемпионском сезоне тоже отобрал очки у ДК?
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ВаДО , ты настолько жалок и смешон, что рандомно назвав команды, из-за собственной бестолковости выбрал или тех кто отбирал у Динамо очки, или тех кто с ним даже в одном турнире не играл
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Давай, оправлывайся, а иначе я скопирую и заскриню этот пост и буду пинать тебя им на каждой ветке !
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ТЫ ПИСАЛ ;
Ваше Динамо останніми роками цілеспрямовано формує пул "своїх" клубів. Дніпро-1 вашого соплемінника Коломойші, Зоря вашого соплемінника Геллєра, Колос ОПЗЖистів Засух, Десна, фальшивий Металіст 1925, "западенські" Рух та Львів, ну і Олімнік із Чорноморцем. Це і було причиною вашого "успіху" в попередньому сезоні УПЛ.
Ну не може бути так, що Шахтар набагато краще грає в єврокубках (причому постійно), а чемпіоном стає клуб, який не міг вийти з групи в позаминулій ЛЄ! А в минулій ЛЧ вийшов з групи лише завдяки тому, що у групі була найгірша команда Ліги Чемпіонів.
Це явно неприродний стан речей.
---------------------------------------------------------------------------
------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
------------------------------
и так
1) как Металлист и Черноморец помогли ДК стать чемпионом , если играли в первой лиге?
2)Как помогла Десна , которая в чемпионском сезоне в обоих матчах отобрала очки, а до этого еще дважды их отбирала?
3) Почему Заря если она фарм за последние 5 лет, в чемпионском сезоне отобрала у ДК очки , а до этого за 5 лет , еще 7 раз их отбирала?
4) Почему Колос если он фарм сначала чуть не оставил ДК без второго места, а чемпионском сезоне тоже отобрал очки у ДК?
----------
ВаДО , ты настолько жалок и смешон, что рандомно назвав команды, из-за собственной бестолковости выбрал или тех кто отбирал у Динамо очки, или тех кто с ним даже в одном турнире не играл
-------------
------------
Давай, оправлывайся, а иначе я скопирую и заскриню этот пост и буду пинать тебя им на каждой ветке !
Доречі, чи має право Метал грати в єврокубках наступного сезону?
Доречі, чи має право Метал грати в єврокубках наступного сезону?
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