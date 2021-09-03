Кубок Украины. Металлист сыграет с Десной, Днепр-1 встретится с ВПК-Агро

Состоялась жеребьевка 1/16 финала турнира

  • 03.09.2021 11:43
  • 4593 просмотра
  • 25 комментариев
Кубок Украины. Металлист сыграет с Десной, Днепр-1 встретится с ВПК-Агро
© УАФ

В пятницу, 3 сентября, в киевском Доме футбола состоялась жеребьевка четвертого раунда (1/16 финала) Кубка Украины по футболу.

В 1/16 финала турнира выступят 11 победителей третьего предварительного раунда и 11 клубов УПЛ (кроме участников еврокубков сезона 2021/2022). Базовый день проведения матчей — 22 сентября.

Результаты жеребьевки:

«Горняк-Спорт» (Горишни Плавни) — «Львов» (Львов)
«Альянс» (Липовая Долина) — «Минай» (Минай)
«Николаев» (Николаев) — «Рух» (Львов)
«Волынь» (Луцк) — «Мариуполь» (Мариуполь)
«Эпицентр» (Дунаевцы) — «Металлист 1925» (Харьков)
«ВПК-Агро» (Вишневое) — «Днепр-1» (Днепр)
«Металлист» (Харьков) — «Десна» (Чернигов)
«Таврия» (Симферополь) — «Александрия» (Александрия)
«Прикарпатье» (Ивано-Франковск) — «Черноморец» (Одесса)
«Оболонь» (Киев) — «Верес» (Ровно)
«ЛНЗ» (Черкассы) — «Ингулец» (Петрово)

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Andre066
    Andre066, 03.09.2021 13:24
    0
    _-AK228, 03.09.2021 13:21
    что я скажу?! "Обидно что проиграли, но это все таки клуб УПЛ"
    А вообще пары равные + -, это кубок, все может быть. Для 1 лиги это шанс показать себя
    Ссылка
    _-AK228
    _-AK228, 03.09.2021 13:21
    0
    Andre066, 03.09.2021 13:19
    А что скажешь если наоборот будет? А вдруг?
    что я скажу?! "Обидно что проиграли, но это все таки клуб УПЛ"
    Ссылка
    vladimirpa12
    vladimirpa12, 03.09.2021 13:20
    0
    potemkin78, 03.09.2021 13:09
    уже больше 3 лет, ибо клуб раньше назывался Металл
    Желаемое за действительное не выдывай, , все все помнят.
    Ссылка
    Andre066
    Andre066, 03.09.2021 13:19
    0
    _-AK228, 03.09.2021 12:55
    Хана десне
    А что скажешь если наоборот будет? А вдруг?
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    -Funny-Cat-
    -Funny-Cat-, 03.09.2021 13:18
    -1
    ___Maks__, 03.09.2021 13:07
    И..валид барышевский кого ты там пинать собрался у тебя же ног то нет
    именно поэтому ты со страху круги нарезал , вокруг ТРЦ Инсильвера, когда мы встретиться договорились, там кстати дрыщь один в бабкиной куфайке терся рядом , а потом в аптеку пошел , я походу знаю теперь как ты выглядишь
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    vladimirpa12
    vladimirpa12, 03.09.2021 13:18
    0
    potemkin78, 03.09.2021 13:09
    уже больше 3 лет, ибо клуб раньше назывался Металл
    Клубу Металл только один год был с момента его основания, когда они в первую лигу вышли, сейчас переименовали в Металлист, и идёт только второй год, три ещё не исполнилось!!! Только после следующего сезона. Если бы Металл в аматорах играл, было бы три, но они сразу во вторую лигу заявились.
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    SuperleagueUkraine
    SuperleagueUkraine, 03.09.2021 13:15
    -1
    rus, 03.09.2021 12:17
    Слышно только одних задрот.. что всё куплино
    то дырявые суркисоботы отрабатывают свои 5 копеек. опзжники понимают что еще пару лет может продержатся пока Метал набирает обороты, а потом будут нюхать бебру и бороться с Зарёй за третьей место
    Ссылка
    vladimirpa12
    vladimirpa12, 03.09.2021 13:12 (изменен)
    0
    Pro100alex88, 03.09.2021 13:00
    По идее бренд вернули старого Металла. То выходит клубу почти 100 лет.
    Ну, это по идее, а официально никто об этом не заявлял, вот и посмотрим, если выиграют кубок, настоящий царь или нет, если нет то от Металлиста 1925 этот Металлист ничем не отличается, более того, он даже младше, разница только в финансировании и хозяевах, и понтах.
    Ссылка
    potemkin78
    potemkin78, 03.09.2021 13:11
    0
    Pro100alex88, 03.09.2021 13:00
    По идее бренд вернули старого Металла. То выходит клубу почти 100 лет.
    бренд не возвращали, так как на нём очень много долгов, которые нынешнее руководство клуба погашать не собирается
    Ссылка
    potemkin78
    potemkin78, 03.09.2021 13:09
    0
    Kivals_grozny, 03.09.2021 13:08
    Странная какая-то жеребьевка:
    - с левой стороны (команды "хозяева") - исключительно команды 1-ой лиги;
    - с правой (команды "гости") - исключительно команды УПЛ.
    Или таков регламент жеребъевки?
    да такой регламент
    Ссылка
    potemkin78
    potemkin78, 03.09.2021 13:09
    0
    _vava, 03.09.2021 12:50
    Метал немає права приймати участь в єврокубках, оскільки клубу немає 3 повних років
    уже больше 3 лет, ибо клуб раньше назывался Металл
    Ссылка
    Kivals_grozny
    Kivals_grozny, 03.09.2021 13:08
    0
    Странная какая-то жеребьевка:
    - с левой стороны (команды "хозяева") - исключительно команды 1-ой лиги;
    - с правой (команды "гости") - исключительно команды УПЛ.
    Или таков регламент жеребъевки?
    Ссылка
    ___Maks__
    ___Maks__, 03.09.2021 13:07
    -1
    -Funny-Cat-, 03.09.2021 12:54
    ВаДО, привет клоун ДНРовский, пришло время снова тебя шпынять по всему сайту, что ответишь за свой бред выдуманный или снова окунем тебя лицом в тот бассейн, что у меня на аватарке ?
    ------------------------------------
    ТЫ ПИСАЛ ;
    Ваше Динамо останніми роками цілеспрямовано формує пул "своїх" клубів. Дніпро-1 вашого соплемінника Коломойші, Зоря вашого соплемінника Геллєра, Колос ОПЗЖистів Засух, Десна, фальшивий Металіст 1925, "западенські" Рух та Львів, ну і Олімнік із Чорноморцем. Це і було причиною вашого "успіху" в попередньому сезоні УПЛ.
    Ну не може бути так, що Шахтар набагато краще грає в єврокубках (причому постійно), а чемпіоном стає клуб, який не міг вийти з групи в позаминулій ЛЄ! А в минулій ЛЧ вийшов з групи лише завдяки тому, що у групі була найгірша команда Ліги Чемпіонів.
    Це явно неприродний стан речей.
    ---------------------------------------------------------------------------
    ------------------------------
    ---------------------------------------------------------------------------
    ------------------------------
    и так
    1) как Металлист и Черноморец помогли ДК стать чемпионом , если играли в первой лиге?
    2)Как помогла Десна , которая в чемпионском сезоне в обоих матчах отобрала очки, а до этого еще дважды их отбирала?
    3) Почему Заря если она фарм за последние 5 лет, в чемпионском сезоне отобрала у ДК очки , а до этого за 5 лет , еще 7 раз их отбирала?
    4) Почему Колос если он фарм сначала чуть не оставил ДК без второго места, а чемпионском сезоне тоже отобрал очки у ДК?
    ----------
    ВаДО , ты настолько жалок и смешон, что рандомно назвав команды, из-за собственной бестолковости выбрал или тех кто отбирал у Динамо очки, или тех кто с ним даже в одном турнире не играл
    -------------
    ------------
    Давай, оправлывайся, а иначе я скопирую и заскриню этот пост и буду пинать тебя им на каждой ветке !
    И..валид барышевский кого ты там пинать собрался у тебя же ног то нет
    Ссылка
    -Funny-Cat-
    -Funny-Cat-, 03.09.2021 13:07
    -1
    Володимир Ляшенко, 03.09.2021 12:03
    Діряві, навіть не надійтесь! МЕТАЛЛ положе на лопатки фарм вашого Динамо на раз-два!
    куда ты снова убежала , поломойка бурбасовская ?
    Ссылка
    Pro100alex88
    Pro100alex88, 03.09.2021 13:00
    +1
    _vava, 03.09.2021 12:50
    Метал немає права приймати участь в єврокубках, оскільки клубу немає 3 повних років
    По идее бренд вернули старого Металла. То выходит клубу почти 100 лет.
    Ссылка
    _-AK228
    _-AK228, 03.09.2021 12:55
    -4
    Хана десне
    Ссылка
    -Funny-Cat-
    -Funny-Cat-, 03.09.2021 12:54
    +3
    Володимир Ляшенко, 03.09.2021 12:03
    Діряві, навіть не надійтесь! МЕТАЛЛ положе на лопатки фарм вашого Динамо на раз-два!
    ВаДО, привет клоун ДНРовский, пришло время снова тебя шпынять по всему сайту, что ответишь за свой бред выдуманный или снова окунем тебя лицом в тот бассейн, что у меня на аватарке ?
    ------------------------------------
    ТЫ ПИСАЛ ;
    Ваше Динамо останніми роками цілеспрямовано формує пул "своїх" клубів. Дніпро-1 вашого соплемінника Коломойші, Зоря вашого соплемінника Геллєра, Колос ОПЗЖистів Засух, Десна, фальшивий Металіст 1925, "западенські" Рух та Львів, ну і Олімнік із Чорноморцем. Це і було причиною вашого "успіху" в попередньому сезоні УПЛ.
    Ну не може бути так, що Шахтар набагато краще грає в єврокубках (причому постійно), а чемпіоном стає клуб, який не міг вийти з групи в позаминулій ЛЄ! А в минулій ЛЧ вийшов з групи лише завдяки тому, що у групі була найгірша команда Ліги Чемпіонів.
    Це явно неприродний стан речей.
    ---------------------------------------------------------------------------
    ------------------------------
    ---------------------------------------------------------------------------
    ------------------------------
    и так
    1) как Металлист и Черноморец помогли ДК стать чемпионом , если играли в первой лиге?
    2)Как помогла Десна , которая в чемпионском сезоне в обоих матчах отобрала очки, а до этого еще дважды их отбирала?
    3) Почему Заря если она фарм за последние 5 лет, в чемпионском сезоне отобрала у ДК очки , а до этого за 5 лет , еще 7 раз их отбирала?
    4) Почему Колос если он фарм сначала чуть не оставил ДК без второго места, а чемпионском сезоне тоже отобрал очки у ДК?
    ----------
    ВаДО , ты настолько жалок и смешон, что рандомно назвав команды, из-за собственной бестолковости выбрал или тех кто отбирал у Динамо очки, или тех кто с ним даже в одном турнире не играл
    -------------
    ------------
    Давай, оправлывайся, а иначе я скопирую и заскриню этот пост и буду пинать тебя им на каждой ветке !
    Ссылка
    _vava
    online
    _vava, 03.09.2021 12:50
    +4
    Sauron, 03.09.2021 12:18
    Та нехай переможе будь-яка команда, але, щоб не було скандалів про суддівство.
    Доречі, чи має право Метал грати в єврокубках наступного сезону?
    Метал немає права приймати участь в єврокубках, оскільки клубу немає 3 повних років
    Ссылка
    Sauron
    Sauron, 03.09.2021 12:18
    +4
    Andrey Ilyashenko, 03.09.2021 11:57
    - Вболіватиму за Десну, сподіваюся вони трішки опустять на землю цих "харьківських упирів", бо забагато понтив в інфо простір вони л'ють
    Та нехай переможе будь-яка команда, але, щоб не було скандалів про суддівство.
    Доречі, чи має право Метал грати в єврокубках наступного сезону?
    Ссылка
    rus
    rus, 03.09.2021 12:17
    +2
    Andrey Ilyashenko, 03.09.2021 11:57
    - Вболіватиму за Десну, сподіваюся вони трішки опустять на землю цих "харьківських упирів", бо забагато понтив в інфо простір вони л'ють
    Слышно только одних задрот.. что всё куплино
    Ссылка
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