11 топовых трансферов свободных агентов минувшего лета

Sport.ua – о нашумевших сделках летнего окна, за которые не пришлось платить отступные

  • 03.09.2021 09:30
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11 топовых трансферов свободных агентов минувшего лета
© Getty Images/Global Images Ukraine. Только за Хакими (слева) ПСЖ заплатил деньги

Закрывшееся на днях летнее трансферное окно в топовых европейских чемпионатах показало, что постепенно футбол, кажется, будет больше двигаться в направлении сделок, оформляемых на правах свободных агентов. Если раньше клубам удавалось уговаривать своих игроков, переподписывать контракты, а затем продавать их куда-то за отступные, то сейчас все больше примеров, как топовые футболисты меняют место прописки бесплатно. Один только «Пари Сен-Жермен» за последние месяцы осуществил несколько трансферов высококлассных игроков на условиях свободных агентов, поэтому вопрос однозначно интересный и актуальный.

Предлагаем оценить нашу подборку из одиннадцати топовых трансферов, которые были осуществлены на правах свободных агентов ушедшим летом…

Джанлуиджи ДОННАРУММА

Возраст: 22 года
Гражданство: Италия
Маршрут трансфера: «Милан» → «Пари Сен-Жермен»

Getty Images/Global Images Ukraine

Воспитанник «Милана» Джанлуиджи Доннарумма, который стал известным благодаря яркому старту карьеры в рядах родного клуба, нынешним летом решил сменить прописку. У молодого голкипера истек срок действия контракта с «россонери», а о новой сделке Джанлуиджи с «Миланом» не договорился, предпочтя пойти на поводу у своего агента Мино Райолы. Тот давно имеет в футбольном мире неоднозначную репутацию, однако Доннарумму подобный факт, кажется, не смущает. В итоге итальянский кипер принял приглашение «Пари Сен-Жермен», с которым заключил 5-летнюю сделку, но пока проигрывает конкуренцию 34-летнему костариканцу Кейлору Навасу.

Давид АЛАБА

Возраст: 29 лет
Гражданство: Австрия
Маршрут трансфера: «Бавария» → «Реал»

Getty Images/Global Images Ukraine

Австриец Давид Алаба 13 лет карьеры провел в мюнхенской «Баварии», но нынешним летом отказался подписывать с немецким грандом новый контракт. Защитник пожелал обрести новый вызов, тем более, что уже некоторое время в прессе муссировались сплетни об интересе к нему из Испании от «Реала». В итоге Давид, немного поторговавшись, принял предложение из Мадрида, и ныне попробует помочь «бланкос» вернуть чемпионство и вновь триумфовать в Лиге чемпионов.

Серхио РАМОС

Возраст: 35 лет
Гражданство: Испания
Маршрут трансфера: «Реал» → «Пари Сен-Жермен»

Испанец Рамос, наоборот, после 16 отличных и полных трофеев лет в «Реале», нынешним летом принял решение об уходе из мадридского гранда. Серхио некоторое время торговался с «бланкос» по условиям нового контракта, но когда стало понятно, что стороны крайне далеки от соглашения, начал осматриваться по сторонам. Там-то он и разглядел приглашение от «Пари Сен-Жермен», мечтающего наконец-то выиграть Лигу чемпионов, в чем колоссальный опыт Рамоса может парижанам необычайно помочь. Что правда, пока в Париже испанец заполучил новую порцию проблем – его обвинили в надменности и высокомерии, из-за чего под вопросом оказалось даже казавшееся безоговорочным место в стартовом составе.

Эрик ГАРСИЯ

Возраст: 20 лет
Гражданство: Испания
Маршрут трансфера: «Манчестер Сити» → «Барселона»


Getty Images/Global Images Ukraine

Воспитанник «Ла Масии» Эрик Гарсия в 16 лет переехал в «Манчестер Сити», где сумел пройти путь из молодежной команды в первую, однако так и не стал ключевым футболистом в схемах Хосепа Гвардиолы. Когда у Гарсии возникла возможность вернуться в «Барселону», то он долго не сомневался и, отказавшись от пролонгации сотрудничества с «горожанами», заключил сделку о возвращении на «Камп Ноу». Каталонцы прописали в соглашении клаусулу в 400 миллионов евро, а Эрик уже на старте сезона успел провести несколько матчей в основе «блаугранас» в рамках Ла Лиги.

Джорджиньо ВЕЙНАЛДУМ

Возраст: 30 лет
Гражданство: Нидерланды
Маршрут трансфера: «Ливерпуль» → «Пари Сен-Жермен»


ФК ПСЖ

Опытный нидерландский полузащитник последние пять лет был ключевым игроком «Ливерпуля», с которым, в частности, побеждал в Лиге чемпионов-2018/19 и АПЛ-2019/20. Однако после этого Вейналдум отказался продлевать контракт с «красными», и сперва вел переговоры с «Барселоной», но в итоге согласился на крайне выгодное с финансовой точки зрения предложение от «Пари Сен-Жермен». Пока полузащитник является важной фигурой в коллективе Маурисио Почеттино, но строить вокруг него новую команду аргентинцу вряд ли стоит, так как через пару-тройку лет физические кондиции хавбека наверняка пойдут на спад, и вопрос «стержня» в коллективе вновь будет актуальным.

Хакан ЧАЛХАНОГЛУ

Возраст: 27 лет
Гражданство: Турция
Маршрут трансфера: «Милан» → «Интер»

Getty Images/Global Images Ukraine

За плечами добротного футболиста, но весьма алчного человека Хакана Чалханоглу уже не один скандальный переход из одного клуба в другой. Нынешним летом турецкий хавбек пополнил эту коллекцию еще одной сделкой, причем какой – сменил «Милан» на главного конкурента – «Интер». После того, как сделка была оформлена, Чалханоглу в интервью рассказал, что пошел на такой шаг из-за невероятных амбиций «нерадзурри», а также возможности «поиграть в большом клубе» (словно, «Милан» был маленьким). Однако для всех вокруг мотивы перехода Чалханоглу и отказа продлить контракт с «россонери» очевидны – в «Интере» турку просто пообещали больше денег, вот он и решился на такой шаг. Впрочем, каждый волен принимать те решения, которые считает для себя более правильными и приемлемыми.

Флориан ТОВЕН

Возраст: 28 лет
Гражданство: Франция
Маршрут трансфера: «Марсель» → «Тигрес УАНЛ»

Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Флориан Товен в последние годы был одним из символов «Марселя». С 2016 по 2019 годы вингер и вовсе демонстрировал фантастическую результативность за «провансальцев» в чемпионате Франции – 15, 22 и 16 забитых мячей за три сезона, соответственно. Однако после непростой травмы, пережитой в сезоне-2019/20, отношения между «Марселем» и Товеном оказались весьма напряженными. Футболист неоднократно рассказывал об одиночестве, которое начал ощущать, когда у него возникли проблемы со здоровьем. В итоге в мае нынешнего года Товен на фоне интереса к нему со стороны «Интера» и «Лиона» выторговал пристойный контракт у мексиканского клуба «Тигрес УАНЛ», где получил возможность поиграть плечом к плечу с бывшим партнером по «Марселю» и сборной Франции Андре-Пьером Жиньяком.

Эрик ЛАМЕЛА

Возраст: 29 лет
Гражданство: Аргентина
Маршрут трансфера: «Тоттенхэм» → «Севилья»

Getty Images/Global Images Ukraine

Аргентинский вингер в свое время считался невероятно перспективным, однако пойти в своей европейской карьере дальше выступлений за «Рому» и «Тоттенхэма» так и не сумел. В стане «шпор» Ламела в сезоне-2020/21 окончательно превратился в резервиста, из-за чего летом его дальнейшая участь была предрешена. Фактически лондонский клуб согласился обменять Ламелу в «Севилью» на 20-летнего таланта Брайана Хиля, а потому испанскому клубу сделка ничего не стоила. Надо признать, что смена прописки благотворно сказалась на карьере Ламелы, так как в трех стартовых турах Ла Лиги он записал на свой счет уже три забитых мяча, причем пока ни разу не появлялся на поле с первых минут.

Мемфис ДЕПАЙ

Возраст: 27 лет
Гражданство: Нидерланды
Маршрут трансфера: «Лион» → «Барселона»

Getty Images/Global Images Ukraine

После неудачного этапа карьеры в «Манчестер Юнайтед», Мемфису Депаю удалось восстановить реноме успешного футболиста во французском «Лионе». Однако нынешним летом Депая позвал в «Барселону» соотечественник Рональд Куман, и Мемфис слишком долго над этим предложением не раздумывал. В 27 лет нидерландец получил второй шанс показать, что достоин играть на наивысшем уровне, и сейчас, кажется, настроен серьезно его использовать. По крайней мере, стартовать в Ла Лиге Депаю удалось весьма пристойно: два забитых мяча в трех стартовых поединках являются хорошим достижением, хотя насколько Мемфис и остальные новички «блаугранас» сумеют заставить фанатов своими успехами забыть о Месси – пожалуй, главный вопрос текущего сезона для «Барселоны».

Серхио АГУЭРО

Возраст: 33 года
Гражданство: Аргентина
Маршрут трансфера: «Манчестер Сити» → «Барселона»

Getty Images/Global Images Ukraine

За десять лет в «Манчестер Сити» Серхио Агуэро успел стать лучшим бомбардиром в истории «горожан», а также взять пять чемпионских титулов в английской Премьер-лиге. Однако нынешним летом клуб и футболист решили, что им пора разойтись, и каждый избрал новый вектор развития. Серхио оперативно получил приглашение от «Барселоны», которое с удовлетворением принял, подписав договор на два года. Если Агуэро удастся избавиться от своих проблем со здоровьем, то в стане «блаугранас» он может даже в 33 года показать, что не растерял бомбардирский талант. Вот только поиграть в «Барсе» вместе с Лионелем Месси Серхио так и не удастся…

Лионель МЕССИ

Возраст: 34 года
Гражданство: Аргентина
Маршрут трансфера: «Барселона» → «Пари Сен-Жермен»

Getty Images/Global Images Ukraine

Все потому, что 10 августа стало известно о прекращении 16-летнего пребывания Месси в первой команде «Барселоны». Фантастический отрезок времени Лионеля в стане «блаугранас» завершился вовсе не так, как предполагали многочисленные фанаты этой команды. Месси ушел из-за того, что клуб так и не сумел обеспечить для него приемлемые условия личного контракта, хотя определенные вопросы по этому поводу все равно остаются. Как бы там ни было, но Лионель вскоре получил предложение от «Пари Сен-Жермен», и согласился перебраться в Париж, где попробует наконец-то помочь клубу с инвесторами из Катара стать триумфатором Лиги чемпионов.

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Алексей Сливченко, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Vbolivalnyk-Peter
    Vbolivalnyk-Peter, 03.09.2021 09:36
    0
    Завжди гадав, що Доннарумма за Мілан грав, а автор пише що він в ПСЖ вільним агентом з Інтера перейшов....
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