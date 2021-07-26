Тоттенхэм отдал Ламелу в Севилью и забрал Хиля

Клубы обменялись футболистами

  • 26.07.2021 15:12
  • 542 просмотра
  • 1 комментарий
Тоттенхэм отдал Ламелу в Севилью и забрал Хиля
© ФК Тоттенхэм. Брайан Хиль

Английский «Тоттенхэм» отдал в «Севилью» 29-летнего аргентинского полузащитника Эрика Ламелу, забрав вместо него 20-летнего испанского вингера Брайана Хиля.

Контракт Хиля с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года. Сумма сделки не разглашается.

В минувшем сезоне Ламела провел за «Тоттенхэм» 35 матчей во всех турнирах, где забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. На счету Хиля 30 матчей за «Севилью», где он забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Ламела оценивается в €16 миллионов, Хиль — в €30 миллионов.

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Источник — ФК Тоттенхэм

(5 голосов)

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Комментарии
    Tokyo2022
    online
      Tokyo2022, 26.07.2021 15:28
    +1
    Паратичи опять вышел в плюс
    Ссылка
    Tokyo2022
    online
      Tokyo2022, 26.07.2021 15:28
    +1
    Паратичи опять вышел в плюс
    Ссылка
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