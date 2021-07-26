Тоттенхэм отдал Ламелу в Севилью и забрал Хиля

Английский «Тоттенхэм» отдал в «Севилью» 29-летнего аргентинского полузащитника Эрика Ламелу, забрав вместо него 20-летнего испанского вингера Брайана Хиля.

Контракт Хиля с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года. Сумма сделки не разглашается.

В минувшем сезоне Ламела провел за «Тоттенхэм» 35 матчей во всех турнирах, где забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. На счету Хиля 30 матчей за «Севилью», где он забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Ламела оценивается в €16 миллионов, Хиль — в €30 миллионов.