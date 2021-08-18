Начались проблемы. В ПСЖ недовольны поведением Серхио Рамоса

Защитник ведет себя высокомерно

  • 18.08.2021 15:19
  • 7182 просмотра
  • 8 комментариев
Начались проблемы. В ПСЖ недовольны поведением Серхио Рамоса
© ФК ПСЖ. Серхио Рамос

В ПСЖ недовольны поведением новичка команды Серхо Рамоса. Экс-капитан «Реала» ведет себя высокомерно по отношению к персоналу клуба.

Клуб не собирается мириться с подобным поведением 35-летнего испанского защитника. Если Рамос не изменит своего отношения, то главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино не гарантирует ему места в основном составе.

Напомним, Рамос перешел в ПСЖ из «Реала» нынешним летом на правах свободного агента. В конце июля защитник получил травму, и матч первого тура Лиги 1 против «Страсбурга» пропускал.

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Источник — Cadena Ser

(39 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Trollface
    Trollface, 18.08.2021 16:46
    0
    Костолома скоро выгонят.
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 18.08.2021 16:38
    0
    Вот сволота. Богом возомнил себя что-ли?
    Ссылка
    BekXan
    BekXan, 18.08.2021 16:28
    -2
    Собрали кучу звёзд притом элита в возрасте и им плевать на всё то ли ещё будет.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 18.08.2021 15:35
    0
    Реал 2006-2007 хоть дружен был хоть и нифига не выиграл с Раулем Гути Роналдо зизу фигу Карлосом бексом а тут торба.
    Все миллионеры все мажоры.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 18.08.2021 15:31
    0
    CheMP, 18.08.2021 15:25
    и это ещё Месси на тренировках не появился персонал клуба будет "приятно" удивлён
    Та появился уже и не один раз. Есть видосы, гугли
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    Віталій Яценко
    Віталій Яценко, 18.08.2021 15:26
    +7
    Та, да)) То там Мбапе вже пійшов. Але грає і забиває. То Рамос вже не той, але тренується і готується. Скоро прийде черга Хакімі, Вейналдума і Мессі. Треба ж висмоктувати з пальця скандали)).
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    CheMP
    CheMP, 18.08.2021 15:25
    +10
    и это ещё Месси на тренировках не появился персонал клуба будет "приятно" удивлён
    Ссылка
    CheMP
    CheMP, 18.08.2021 15:24
    -1
    и это ещ
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