Начались проблемы. В ПСЖ недовольны поведением Серхио Рамоса

В ПСЖ недовольны поведением новичка команды Серхо Рамоса. Экс-капитан «Реала» ведет себя высокомерно по отношению к персоналу клуба.

Клуб не собирается мириться с подобным поведением 35-летнего испанского защитника. Если Рамос не изменит своего отношения, то главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино не гарантирует ему места в основном составе.

Напомним, Рамос перешел в ПСЖ из «Реала» нынешним летом на правах свободного агента. В конце июля защитник получил травму, и матч первого тура Лиги 1 против «Страсбурга» пропускал.