Клуб новый, проблемы старые. Серхио Рамос снова травмировался

Серхио Рамос, который недавно перешел на правах свободного агента в ПСЖ, получил травму на тренировке. У 35-летнего защитника повреждение икроножной мышцы.

Рамос пропустит предстоящий товарищеский матч против «Севильи», который состоится сегодня, 27 июля. Ожидается, что испанец вернется в строй примерно через неделю.

В прошлом сезоне Рамос из-за травм провел всего 21 матч за «Реал» во всех турнирах, в которых он забил 4 гола и сделал 1 ассист.