ОФИЦИАЛЬНО. Серхио Рамос – игрок ПСЖ

Защитник подписал контракт на два года

  • 08.07.2021 12:24
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ОФИЦИАЛЬНО. Серхио Рамос – игрок ПСЖ
© ФК ПСЖ. Серхио Рамос

ПСЖ официально объявил о подписании контракта с Серхио Рамосом. Соглашение рассчитано на два года – до лета 2023 года.

Новость о подписании Рамоса появилась на официальном сайте ПСЖ еще вчера вечером, но почти сразу была удалена.

35-летний защитник перешел в ПСЖ на правах свободного агента. В конце июня он покинул «Реал», за который выступал с 2005 года. В «Реале» Рамос 5 раз выиграл чемпионат Испании, 4 кубка Лиги чемпионов, 2 Кубка Испании, 4 Суперкубка Испании, 3 Суперкубка УЕФА и 4 Клубных чемпионата мира.

В прошлом сезоне Рамос из-за травм провел всего 21 матч за «Реал» во всех турнирах, в которых он забил 4 гола и сделал 1 ассист.

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Источник — ФК ПСЖ

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