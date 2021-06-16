ОФИЦИАЛЬНО. Серхио Рамос покидает Реал

Официальный сайт мадридского «Реала» сообщил о том, что защитник Серхио Рамос покинет команду в конце июня, когда завершится его контракт с клубом.

Ранее сообщалось, что 35-летний игрок ведет переговоры о новом соглашении, однако договориться стороны не сумели.

Рамос был капитаном команды и является легендой клуба. Серхио перебрался в Мадрид из «Севильи» в 2005 году.

В «Реале» игрок 5 раз выиграл чемпионат Испании, 4 кубка Лиги чемпионов, 2 Кубка Испании, 4 Суперкубка Испании, 3 Суперкубка УЕФА и 4 Клубных чемпионата мира.

Клуб и футболист проведут прощальную пресс-конференцию. Одним из претендентов на Рамоса называют ПСЖ.

В сезоне 2020/21 Рамос из-за травмы провел всего 21 матч. В итоге защитник не попал в заявку сборной Испании на Евро-2020.