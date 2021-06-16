ОФИЦИАЛЬНО. Серхио Рамос покидает Реал

Легенда клуба станет свободным агентом

  • 16.06.2021 22:47
  • 7600 просмотров
  • 13 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Серхио Рамос покидает Реал
© Getty Images/Global Images Ukraine

Официальный сайт мадридского «Реала» сообщил о том, что защитник Серхио Рамос покинет команду в конце июня, когда завершится его контракт с клубом.

Ранее сообщалось, что 35-летний игрок ведет переговоры о новом соглашении, однако договориться стороны не сумели.

Рамос был капитаном команды и является легендой клуба. Серхио перебрался в Мадрид из «Севильи» в 2005 году.

В «Реале» игрок 5 раз выиграл чемпионат Испании, 4 кубка Лиги чемпионов, 2 Кубка Испании, 4 Суперкубка Испании, 3 Суперкубка УЕФА и 4 Клубных чемпионата мира.

Клуб и футболист проведут прощальную пресс-конференцию. Одним из претендентов на Рамоса называют ПСЖ.

В сезоне 2020/21 Рамос из-за травмы провел всего 21 матч. В итоге защитник не попал в заявку сборной Испании на Евро-2020.

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Источник — ФК Реал Мадрид

(29 голосов)

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Комментарии
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 17.06.2021 00:20
    0
    Вова Чертрогатый, 17.06.2021 00:06
    Українською мовою правильно писати "Севіл'ї", а не "Севільї"
    Саме "Севілья", через Ь. Відкрий словник чи ресурс
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 17.06.2021 00:06
    0
    Українською мовою правильно писати "Севіл'ї", а не "Севільї"
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 16.06.2021 23:59
    -2
    Рауль, Касильяс, Рамос. Это только крайние легенды клуба которых Реал поюзал и выкинул. Фу.
    Ссылка
    I_LOVE_UKRAINE
    online
      I_LOVE_UKRAINE, 16.06.2021 23:37
    +4
    Шкода, але я бажаю тобі вдачі Серхіо і переконаний, ти на все життя запамятаєш саме - Hala Madrid!
    Ссылка
    kot-7
    online
      kot-7, 16.06.2021 23:19
    +4
    SuperleagueUkraine, 16.06.2021 23:07
    Реал переживает сейчас мягко говоря не самые лучшие времена. И настоящий капитан и патриот клуба нашёл бы компромисс с Пересом, чтобы помочь как-то разрулить ситуациб. А он тупо сваливает. Чем не крыса.
    Какие времена сейчас переживает Реал? Эти времена сейчас переживают все клубы, кроме шейхоматов, в то же время Алабе насыпал зарплаты нормально. Может и мог остаться как патриот, но не ты , не я не знаем что именно было на этой встрече, и какие у них с Перцем вообще отношения, может они нах.. друг друга послали, и кто тут крыса?
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 16.06.2021 23:10
    +2
    SuperleagueUkraine, 16.06.2021 22:53
    С тонущего корабля первыми бегут крысы. Неудивительно. Что на поле, что в жизни гнида.
    Крысы бегут, или может руководство Реала ни в уй не ставит своих легенд?!
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 16.06.2021 23:08
    -1
    Суркису следует обратить внимание
    Ссылка
    SuperleagueUkraine
    online
      SuperleagueUkraine, 16.06.2021 23:07
    -15
    kot-7, 16.06.2021 22:58
    Во первых с чего ты взял что он тонущий? Во вторых, может все таки Перец денег зажал? В третих, ты с ним в жизни пересекался? Пост обычного хэйтера...
    Реал переживает сейчас мягко говоря не самые лучшие времена. И настоящий капитан и патриот клуба нашёл бы компромисс с Пересом, чтобы помочь как-то разрулить ситуациб. А он тупо сваливает. Чем не крыса.
    Ссылка
    JASPER MOGLOT
    online
      JASPER MOGLOT, 16.06.2021 23:06
    +2
    Серёга, давай в Металлист
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 16.06.2021 23:02
    +9
    Легенда.
    Ссылка
    kot-7
    online
      kot-7, 16.06.2021 22:58
    +11
    SuperleagueUkraine, 16.06.2021 22:53
    С тонущего корабля первыми бегут крысы. Неудивительно. Что на поле, что в жизни гнида.
    Во первых с чего ты взял что он тонущий? Во вторых, может все таки Перец денег зажал? В третих, ты с ним в жизни пересекался? Пост обычного хэйтера...
    Ссылка
    SuperleagueUkraine
    online
      SuperleagueUkraine, 16.06.2021 22:53
    -19
    С тонущего корабля первыми бегут крысы. Неудивительно. Что на поле, что в жизни гнида.
    Ссылка
    kot-7
    online
      kot-7, 16.06.2021 22:51
    +5
    Мда, Рауль не доиграл, Серега, Перец с пенсами - легендами не церемонится...
    Ссылка
    kot-7
    online
      kot-7, 16.06.2021 22:58
    +11
    SuperleagueUkraine, 16.06.2021 22:53
    С тонущего корабля первыми бегут крысы. Неудивительно. Что на поле, что в жизни гнида.
    Во первых с чего ты взял что он тонущий? Во вторых, может все таки Перец денег зажал? В третих, ты с ним в жизни пересекался? Пост обычного хэйтера...
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 16.06.2021 23:02
    +9
    Легенда.
    Ссылка
    kot-7
    online
      kot-7, 16.06.2021 22:51
    +5
    Мда, Рауль не доиграл, Серега, Перец с пенсами - легендами не церемонится...
    Ссылка
    I_LOVE_UKRAINE
    online
      I_LOVE_UKRAINE, 16.06.2021 23:37
    +4
    Шкода, але я бажаю тобі вдачі Серхіо і переконаний, ти на все життя запамятаєш саме - Hala Madrid!
    Ссылка
    kot-7
    online
      kot-7, 16.06.2021 23:19
    +4
    SuperleagueUkraine, 16.06.2021 23:07
    Реал переживает сейчас мягко говоря не самые лучшие времена. И настоящий капитан и патриот клуба нашёл бы компромисс с Пересом, чтобы помочь как-то разрулить ситуациб. А он тупо сваливает. Чем не крыса.
    Какие времена сейчас переживает Реал? Эти времена сейчас переживают все клубы, кроме шейхоматов, в то же время Алабе насыпал зарплаты нормально. Может и мог остаться как патриот, но не ты , не я не знаем что именно было на этой встрече, и какие у них с Перцем вообще отношения, может они нах.. друг друга послали, и кто тут крыса?
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 16.06.2021 23:10
    +2
    SuperleagueUkraine, 16.06.2021 22:53
    С тонущего корабля первыми бегут крысы. Неудивительно. Что на поле, что в жизни гнида.
    Крысы бегут, или может руководство Реала ни в уй не ставит своих легенд?!
    Ссылка
    JASPER MOGLOT
    online
      JASPER MOGLOT, 16.06.2021 23:06
    +2
    Серёга, давай в Металлист
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 17.06.2021 00:20
    0
    Вова Чертрогатый, 17.06.2021 00:06
    Українською мовою правильно писати "Севіл'ї", а не "Севільї"
    Саме "Севілья", через Ь. Відкрий словник чи ресурс
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 17.06.2021 00:06
    0
    Українською мовою правильно писати "Севіл'ї", а не "Севільї"
    Ссылка
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