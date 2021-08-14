Без Месси, Рамоса и Неймара. Состав ПСЖ на матч чемпионата Франции

ПСЖ в матче 2-го тура чемпионата Франции сыграет против «Страсбурга». Вопреки ожиданиям, звездный новичок парижан Лионель Месси остался вне заявки на игру.
Как и Серхио Рамос с Неймаром.
ПСЖ: Навас, Хакими, Кимпемб, Керер, Диалло, Вейналдум, Эррера, Эбимбе, Дракслер, Мбаппе, Икарди
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Источник — Sport.ua
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