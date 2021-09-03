Андрей ПЯТОВ: «Хочу, чтобы вся команда больше говорила на украинском»

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2022 против Франции.

- В 2013 вы играли с Францией и единственный раз в истории выиграли у этой сборной. Что нужно для того, чтобы снова победить?

- Нам нужна такая же поддержка. Ребята отдадут все силы, как и в той игре. В каждой игре мы отдаем максимум, где-то выходит, где-то нет. Надеюсь, что завтра все будет хорошо.

- После Евро-2020 вы объявили о завершении карьеры, но вернулись. Долго ли вас пришлось уговаривать главному тренеру?

- Общались с Александром Васильевичем, я попросил пару дней, чтобы обсудить это с женой. Жена меня поддержала, я дал согласие и вот я здесь.



- Перед матчем с Казахстаном на украинском заговорил Андрей Ярмоленко, сейчас - вы. Стоит ли ожидать, что все остальные игроки также будут разговаривать на украинском языке?

- Нет, это только моя инициатива, я так захотел. Хочу, чтобы у нас вся команда больше говорила на украинском языке, но это личное дело каждого.



- До этого у вас не было достаточного игрового тонуса. Как вы сейчас себя чувствуете, какое сейчас физическое состояние?

- Хорошо, что я имел возможность провести 3-4 матча, поэтому чувствую себя хорошо, работаю. Очень рад тренироваться с господином Кернозенко, все хорошо, – сказал Пятов.

4 сентября сборная Украины проведет свой пятый матч отбора ЧМ-2022. В Киеве на НСК «Олимпийский» сине-желтые сыграют с французами (21.45).