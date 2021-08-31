Ярмоленко и Петраков провели пресс-конференцию на украинском языке

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко на пресс-конференции перед матчем с Казахстаном отвечал на вопросы журналистов на украинском языке.



«Немного стеснялся разговаривать на украинском, с родителями разговариваю, но у нас не чистая украинская речь. Думал, если употреблять какие-то слова-паразиты, то люди будут смеяться надо мной.



Но недавно дал интервью на украинском, люди сказали, что все хорошо. Если всем нравится, то буду общаться на украинском», – сказал Андрей.



«Я тоже умею хорошо говорить на украинском», – поддержал Ярмоленко и.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков, после чего также отвечал на все вопросы на украинском.