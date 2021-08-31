Ярмоленко и Петраков провели пресс-конференцию на украинском языке

При Шевченко такого не было

  • 31.08.2021 17:42
  • 1515 просмотров
  • 6 комментариев
Ярмоленко и Петраков провели пресс-конференцию на украинском языке
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко на пресс-конференции перед матчем с Казахстаном отвечал на вопросы журналистов на украинском языке.
 
«Немного стеснялся разговаривать на украинском, с родителями разговариваю, но у нас не чистая украинская речь. Думал, если употреблять какие-то слова-паразиты, то люди будут смеяться надо мной. 
 
Но недавно дал интервью на украинском, люди сказали, что все хорошо. Если всем нравится, то буду общаться на украинском», – сказал Андрей.
 
«Я тоже умею хорошо говорить на украинском», – поддержал Ярмоленко и.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков, после чего также отвечал на все вопросы на украинском.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    BronenosecPotelkam
    online
    BronenosecPotelkam, 31.08.2021 18:12
    0
    ua, 31.08.2021 18:01
    Ну славо богу, теперь то заживем и война закончится и пенсии с зарплатами увеличатся, и экономика вверх пойдет, и заводы начнут восстанавливать, вообщем всеобщая благодать, теперь главное Казахстан обыграть
    хлебни бояры с горла и снова на бутылку, раскудахкался
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 31.08.2021 18:12
    +1
    ua, 31.08.2021 18:01
    Ну славо богу, теперь то заживем и война закончится и пенсии с зарплатами увеличатся, и экономика вверх пойдет, и заводы начнут восстанавливать, вообщем всеобщая благодать, теперь главное Казахстан обыграть
    Звісно - це не велике досягнення, але все одно приємно, принаймні мені).
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    Vlad Knyaznin
    Vlad Knyaznin, 31.08.2021 18:03
    +3
    так и должно быть
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    ua
    online
    ua, 31.08.2021 18:01
    -9
    Ну славо богу, теперь то заживем и война закончится и пенсии с зарплатами увеличатся, и экономика вверх пойдет, и заводы начнут восстанавливать, вообщем всеобщая благодать, теперь главное Казахстан обыграть
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    rugby1970
    rugby1970, 31.08.2021 17:52
    -12
    Ну, Петракова - знаю, чемпион мира... А кто такой этот Ярмоленко???
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    Василь Гаранджа
    online
    Василь Гаранджа, 31.08.2021 17:49
    +7
    Молодці. Нарешті.
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