Ярмоленко и Петраков провели пресс-конференцию на украинском языке

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко на пресс-конференции перед матчем с Казахстаном отвечал на вопросы журналистов на украинском языке.
«Немного стеснялся разговаривать на украинском, с родителями разговариваю, но у нас не чистая украинская речь. Думал, если употреблять какие-то слова-паразиты, то люди будут смеяться надо мной.
Но недавно дал интервью на украинском, люди сказали, что все хорошо. Если всем нравится, то буду общаться на украинском», – сказал Андрей.
«Я тоже умею хорошо говорить на украинском», – поддержал Ярмоленко и.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков, после чего также отвечал на все вопросы на украинском.
Источник — Sport.ua
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