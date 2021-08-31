ПЕТРАКОВ: «Не знаю, как Казахстан, но Украина хочет поехать в Катар»

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков поделился ожиданиями от матча в рамках отбора ЧМ-2022 против сборной Казахстана.
«Вчера Харатин пришел в час ночи и сказал, что руководство «Ференцвароша» продало его в «Легию». Он сам был в шоке. В пять часов утра у него был самолет. Он едет в Легиою на медосмотр. Он к нам прибудет второго числа после игры с Казахстаном.
Рома Яремчук здоров, будет тренироваться с нами в общей группе. После инъекции была немного температурка.
С Шевченко общался не один раз у нас хорошие и дружеские отношения. А то, что СМИ Украины перекрутили мои слова, это некрасиво.
По поводу Казахстана я скажу мнение, я посмотрел игру, которую сыграли в Киеве. Добротная и обученная команда. Считаю, будет тяжелая игра для нас.
Украина хочет поехать в Катар - однозначно. Не знаю, хочет ли поехать Казахстан в Катар, мы хочем. Если мы сыграем неудачно, мы практически выбываем из гонки.
Искусственный газон? Повторю свои слова, тот, кто умеет играть в футбол, может играть где угодно.», – сказал Петраков.
Матч состоится 1 сентября в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена». Начало в 17:00 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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