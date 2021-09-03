Свитолина обыграла вторую ракетку России на пути в четвертый круг US Open

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) одержала еще одну победу на Открытом чемпионате США по теннису.



В матче третьего круга украинка разобралась с Дарьей Касаткиной из России (№27 WTA).



US Open. Третий круг

Элина Свитолина (Украина) – Дарья Касаткина (Россия) – 6:4, 6:2

Касаткина была первым серьезным тестом для Свитолиной на кортах Нью-Йорка. После затяжного кризиса в своих выступлениях россиянка снова возвращает былые позиции, а в Чемпионской гонке, к примеру, до матча находилась на несколько строчек выше. Дарья в текущем сезоне уже выиграла 35 матчей, поэтому украинке стоило выходить на матч с максимальной концентрацией.



Элина так и сделала, было видно, что даже пять побед в предыдущих пяти очных матчах ее ничуть не расслабили. На своих геймах Свитолина старалась доминировать в розыгрышах, используя преимущество на подаче и в силе ударов. Получалось весьма удачно, первая летела, а Элина не боялась завершать с удобных позиций. Хорошо работал и бэкхенд, который часто является грозным оружием украинки. Касаткина также понимала, что в защите не отстоять и играла активно, при любой возможности забегая под излюбленный форхенд. Но в игре россиянки был один слабый элемент – вторая подача. Именно там у нее и возникали проблемы.



Касаткина долгое время удерживала свои геймы, но после счете 4:4 украинке все же удалось на приеме реализовать свой шанс. Оставалось самой отподавать в таком же стиле, как это было до этого, но в этот момент Элина почему-то решила сыграть чуть спокойнее, за что чуть не была наказана. При счете 30:30 за Касаткину сыграл трос и россиянка заработала первый брейкпоинт в матче. К счастью, Свитолина сразу же решила взять судьбу сета в свои руки, завершив его в атакующем стиле.





Со старта второй партии Элина взяла подачу соперницы. По такой игре и с таким настроем нашей первой ракетки было ясно, что этот матч она уже не отдаст. Свитолина методично переигрывала Касаткину, что материализовалось в еще один брейк в седьмом гейме и уверенную подачу на матч, последовавшую после этого. Есть четвертый подряд выход во вторую неделю US Open, такая стабильность не может не радовать.



Сегодня мы наблюдали блестящий матч от Элины. Далее предстоит проверка топовой теннисисткой, которая покажет, готова ли Свитолина штурмовать самые высокие вершины.



Это была шестая встреча теннисисток, украинка выиграла все матчи.



В следующем раунде Свитолина сыграет против Симоны Халеп из Румынии (№13 WTA).