Свитолина обыграла вторую ракетку России на пути в четвертый круг US Open

Украинка в великолепном стиле одолела Дарью Касаткину

  • 03.09.2021 23:22
  • 7668 просмотров
  • 27 комментариев
Свитолина обыграла вторую ракетку России на пути в четвертый круг US Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) одержала еще одну победу на Открытом чемпионате США по теннису.
 
В матче третьего круга украинка разобралась с Дарьей Касаткиной из России (№27 WTA).  
 
US Open. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) – Дарья Касаткина (Россия) – 6:4, 6:2

Касаткина была первым серьезным тестом для Свитолиной на кортах Нью-Йорка. После затяжного кризиса в своих выступлениях россиянка снова возвращает былые позиции, а в Чемпионской гонке, к примеру, до матча находилась на несколько строчек выше. Дарья в текущем сезоне уже выиграла 35 матчей, поэтому украинке стоило выходить на матч с максимальной концентрацией.
 
Элина так и сделала, было видно, что даже пять побед в предыдущих пяти очных матчах ее ничуть не расслабили. На своих геймах Свитолина старалась доминировать в розыгрышах, используя преимущество на подаче и в силе ударов. Получалось весьма удачно, первая летела, а Элина не боялась завершать с удобных позиций. Хорошо работал и бэкхенд, который часто является грозным оружием украинки. Касаткина также понимала, что в защите не отстоять и играла активно, при любой возможности забегая под излюбленный форхенд. Но в игре россиянки был один слабый элемент – вторая подача. Именно там у нее и возникали проблемы.
 
Касаткина долгое время удерживала свои геймы, но после счете 4:4 украинке все же удалось на приеме реализовать свой шанс. Оставалось самой отподавать в таком же стиле, как это было до этого, но в этот момент Элина почему-то решила сыграть чуть спокойнее, за что чуть не была наказана. При счете 30:30 за Касаткину сыграл трос и россиянка заработала первый брейкпоинт в матче. К счастью, Свитолина сразу же решила взять судьбу сета в свои руки, завершив его в атакующем стиле.


 
Со старта второй партии Элина взяла подачу соперницы. По такой игре и с таким настроем нашей первой ракетки было ясно, что этот матч она уже не отдаст. Свитолина методично переигрывала Касаткину, что материализовалось в еще один брейк в седьмом гейме и уверенную подачу на матч, последовавшую после этого. Есть четвертый подряд выход во вторую неделю US Open, такая стабильность не может не радовать. 
 
Сегодня мы наблюдали блестящий матч от Элины. Далее предстоит проверка топовой теннисисткой, которая покажет, готова ли Свитолина штурмовать самые высокие вершины.
 
Это была шестая встреча теннисисток, украинка выиграла все матчи.
 
В следующем раунде Свитолина сыграет против Симоны Халеп из Румынии (№13 WTA).

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Источник — Sport.ua

(25 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Kanarejka
    Kanarejka, 04.09.2021 00:25
    +6
    KirTheKing, 04.09.2021 00:17
    дальше сетка у Элины: 1/8 Чебурашка, 1/4 Кербер, 1/2 Мугу/Крейчикова/Омоновец, F Мужичек/Андрееску
    Погана прикмета дивитись, що там далі по сітці у Еліни. Це я вам як її вболівальник зі стажем кажу.
    Ссылка
    KirTheKing
    KirTheKing, 04.09.2021 00:17
    -4
    дальше сетка у Элины: 1/8 Чебурашка, 1/4 Кербер, 1/2 Мугу/Крейчикова/Омоновец, F Мужичек/Андрееску
    Ссылка
    Ekvato
    Ekvato, 04.09.2021 00:04
    0
    Леонид Бугаренко, 03.09.2021 23:46
    Проти Сімонки у Еліни великий зуб, вона завдала Еліні дві дуже болісні поразки на Ролан Гаросі в 1/4 і Уімі 1/2 коли виграла ці турніри якщо не помиляюсь. У Елі буде шаленп мотивація, плюс День Народження попереду, треба робити собі подарунок!
    Трохи помиляєтеся. Ролан Гарос Сімона тоді програла Остапенко. А от Уім дійсно виграла у блискучому стилі декласувавши Світоліну, а потім Уільямс
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    serg8220100
    serg8220100, 03.09.2021 23:54
    +4
    Браво Элина!
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    Леонид Бугаренко
    Леонид Бугаренко, 03.09.2021 23:46
    +7
    Проти Сімонки у Еліни великий зуб, вона завдала Еліні дві дуже болісні поразки на Ролан Гаросі в 1/4 і Уімі 1/2 коли виграла ці турніри якщо не помиляюсь. У Елі буде шаленп мотивація, плюс День Народження попереду, треба робити собі подарунок!
    Ссылка
    Kate
    Kate, 03.09.2021 23:42
    +6
    Насправді добре що саме Халеп пройшла, бо стільки ейсів скільки було у Рибакіної ще треба витримати. Не знаю чи справилась би з ними Світоліна. Згодна, що Сімона не в найкращій своїй формі, то її можна і треба обігрувати і йти далі
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    grifon.
    grifon., 03.09.2021 23:38
    +3
    до Олімпіади ви в неї не вірили
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    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 03.09.2021 23:37 (изменен)
    +10
    Хто не вірив, що справжня Еліна повернулася, той мусить передивитися цей матч. Класна перемога у своїх кращих традиціях над Касаткіною. Ясно, що технічну мордорку потрібно забивати атаками, але ж вона постійно ускладнює завдання змінами ритму. І сама здатна розкидувати м'ячі по лініях. Але коли Еліна впевнена у своїх ударах, то ідеально лягає довжина, чітко працює бекхенд по лінії, а в такому стані Світоліна здатна вигравати взагалі в будь-кого. Вже точно не Касаткіній її зупиняти.
    А далі буде зовсім цікаво. На нас оічкує класичне грунтове протистояння з Халеп, тільки на швидкому харді. Румунка сьогодні робила все, щоб програти Рибакіній, але таки пройшла далі. Вона далеко не в найкращій формі, але, по-перше, завжди здатна набирати по ходу турніру, по-друге, подразник у вигляді Еліни хороший. І все ж, якщо Світоліна продовжить демонструвати нинішній рівень (який, щоправда, повернувся до неї лише останній тиждень), саме в неї шансів вийти до чвертьфіналу буде більше.
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    Primovocatus
    Primovocatus, 03.09.2021 23:36
    +4
    Да здравствует Одесса!
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    Elis
    Elis, 03.09.2021 23:35
    +12
    Касаткіна на цьому турнірі свою місію виконала - перемогла Вондрушову. Тепер чемодан-вокзал-расія.
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    SolidQ
    SolidQ, 03.09.2021 23:32
    +16
    Поздравляем Элину, и спасибо Касаткиной, за то что выбила Вондроушеву, она куда более неудобней для Свитолины была б
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    Nordenus
    Nordenus, 03.09.2021 23:28
    +7
    Легкая победа, а вот дальше сетка лютая. Но я думаю это даже к лучшему, потому что когда легкая сетка Элина всегда сливается фиг знает кому
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    Ekvato
    Ekvato, 03.09.2021 23:27
    +12
    Ця ж Касаткіна з такою грою обіграла би Елю на Ролан Гаросі або Уімблдоні. Але не тут і не тепер. Здається, тьху-тьху, що стара-добра Еліна Світоліна, гроза Сімони Халеп повертається!!! От і перевіримо такі оптимістичні сподівання в наступній же грі. Нас чекає запекла битва, якщо Еля буде грати як сьогодні, Сімоні буде непереливки
    Ссылка
    Kate
    Kate, 03.09.2021 23:27
    +16
    Підтягнула подачі, виходи на сітку. Прибавила сили до ударів, більше розкидувала м'ячі по кутам. Сьогодні був красивий теніс від Еліни.
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    Vlad Veniamin
    Vlad Veniamin, 03.09.2021 23:27
    +10
    Очень все четко и понятно , и за это спасибо тебе Элина . Давно такого не видел .
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    locator-x
    locator-x, 03.09.2021 23:26
    +11
    Винос на класі, як би це не дивно звучало у жіночому топ-тенісі. Звісно, були й помилки, але відпрацювання на корті й упевненість на 100%.
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    Heyter
    Heyter, 03.09.2021 23:26 (изменен)
    +8
    Ну сегодня в Свитольки прицел то что нужно, летело в корт всё что можно, я думаю она сама в акуе
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    chevars2ukr.net
    chevars2ukr.net, 03.09.2021 23:26
    +7
    Досить впевнено, хоча були задіяні не всі ресурси. Вони повинні знадобитися у наступній зустрічі.
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    Александр Ад
    Александр Ад, 03.09.2021 23:26
    +6
    молодець,подача сьогодні просто супер!Бажаємо успіхів в наступних іграх!
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    Олександр Михайловський
    Олександр Михайловський, 03.09.2021 23:25
    +12
    Неймовірно якісний атакуючий теніс від Еліни. Давненько я не бачив в неї такої сили в ударах. І не гра тупо по центру, а гарна, варіативна з якісною подачою.
    Ну що ж, браво, Еліна.
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