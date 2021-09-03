Шевченко пояснил, почему не вызывал игроков не из Динамо и Шахтера

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, как формировал состав национальной команды:
«Где главная команда может подпитываться? Правильно, это юношеские и молодежные сборные. Андреа Мальдера провел огромную работу по селекции. Мы следили за всеми этими игроками. Скажите, сколько в итоге молодых игроков было заиграно за основную команду и сколько играло в основе на Евро-2020? За пять лет это было огромного количество.
Мы всегда смотрим уровень футболиста и уровень его конкуренции. Если мы видели, что футболист готов играть на уровне сборных, то мы его вызывали и пробовали. Поймите, я не могу вызывать футболиста только потому, что игрок очень этого хочет. Сперва надо выигрывать конкуренцию, показать себя на уровне УПЛ, попасть в сильный клуб, закрепиться там и показать себя на уровне еврокубков. Для таких людей всегда будет открыта дорога. Но если человек не выдерживает конкуренцию на уровне чемпионата Украины, то куда я его буду вызывать?
Невозможно приглашать людей в сборную после нескольких сильных игр. У нас был костяк команды и структура. Тем более, мы давали результат. Вы должны понять: нынешний уровень сборной Украины – восьмерка лучших команд Европы. Мы туда попали не просто так. Мы выиграли группу и обыграли чемпионов Европы. На протяжении двух-трех лет сборная показывала отличный футбол.
Я понимаю, что вы хотите, чтобы в сборной было задействовано больше футболистов, но таковы тенденции, такова мировая практика. Играют лучшие. Если бы я видел в чемпионате Украины подходящего футболиста не из «Динамо» и «Шахтера», то он был бы в национальной сборной».
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я не хотел уходить из сборной Украины. Хотел продолжать»
Источник — Football.ua
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Почему-то Манчини вызывал не только из призеров Серии А, а даже из Соссуоло, хотя игроки Соссуоло проиграли конкуренцию в чемпионате целой семерке клубов, финишировавших впереди него. Опять отговорки, оправдания.. Во всяком случае Буяльский уверенно выигрывал конкуренцию, но нифига не вызывался из-за каких-то пресловутых схем. Очень нам схемы помогали не влететь Англии и Австрии. Скамейки не было вообще, она не была подготовлена, потому что вторым составом ездили туристы.
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