Шевченко пояснил, почему не вызывал игроков не из Динамо и Шахтера

Бывший тренер сборной Украины рассказал о том, как формировал состав

  • 03.09.2021 22:05
  • 2266 просмотров
  • 10 комментариев
Шевченко пояснил, почему не вызывал игроков не из Динамо и Шахтера
© УАФ. Шовковский и Шевченко

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, как формировал состав национальной команды:

«Где главная команда может подпитываться? Правильно, это юношеские и молодежные сборные. Андреа Мальдера провел огромную работу по селекции. Мы следили за всеми этими игроками. Скажите, сколько в итоге молодых игроков было заиграно за основную команду и сколько играло в основе на Евро-2020? За пять лет это было огромного количество.

Мы всегда смотрим уровень футболиста и уровень его конкуренции. Если мы видели, что футболист готов играть на уровне сборных, то мы его вызывали и пробовали. Поймите, я не могу вызывать футболиста только потому, что игрок очень этого хочет. Сперва надо выигрывать конкуренцию, показать себя на уровне УПЛ, попасть в сильный клуб, закрепиться там и показать себя на уровне еврокубков. Для таких людей всегда будет открыта дорога. Но если человек не выдерживает конкуренцию на уровне чемпионата Украины, то куда я его буду вызывать?

Невозможно приглашать людей в сборную после нескольких сильных игр. У нас был костяк команды и структура. Тем более, мы давали результат. Вы должны понять: нынешний уровень сборной Украины – восьмерка лучших команд Европы. Мы туда попали не просто так. Мы выиграли группу и обыграли чемпионов Европы. На протяжении двух-трех лет сборная показывала отличный футбол.

Я понимаю, что вы хотите, чтобы в сборной было задействовано больше футболистов, но таковы тенденции, такова мировая практика. Играют лучшие. Если бы я видел в чемпионате Украины подходящего футболиста не из «Динамо» и «Шахтера», то он был бы в национальной сборной».

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я не хотел уходить из сборной Украины. Хотел продолжать»

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Источник — Football.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 03.09.2021 22:40
    0
    PFCLviv, 03.09.2021 22:39
    А Судакова за які такі заслуги визвав ?!
    Наверное потому что он умеет играть в футбол.
    Ссылка
    PFCLviv
    PFCLviv, 03.09.2021 22:39
    -1
    А Судакова за які такі заслуги визвав ?!
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    Евгений Семыкин, 03.09.2021 22:39
    0
    LupinXMR, 03.09.2021 22:22
    что ты несёшь, Кочергин, Когут, Назаренко не лучшие?!!!
    Это тот Кочергин который влетел лиге конференций ? 😀
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    Евгений Семыкин
    Евгений Семыкин, 03.09.2021 22:37
    +1
    Antonio Mozarella, 03.09.2021 22:23
    Шо воно меле. Филлипов второе место в упл занял после негра из шахтера, это считай первое, и ты его даже не посмотрел. Таких случаев сотни
    И где ж супербомбардир делся ? 😂 второместный бомбардир. Или в итоге оказалось что Шева таки чуток лучше видел ? 😀
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    Face Control
    Face Control, 03.09.2021 22:36
    0
    Шева х не скажет.
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    ampl7
    ampl7, 03.09.2021 22:33
    0
    LupinXMR, 03.09.2021 22:22
    что ты несёшь, Кочергин, Когут, Назаренко не лучшие?!!!
    Скажи спасибо Коваленко, что заболел, а то бы его тренер по гольфу в придачу к кривоногим выпустил бы...
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    LupinXMR
    online
    LupinXMR, 03.09.2021 22:24
    0
    из Колоса есть норм вратарь Волынец. он никогда не перейдёт в наши гранды из-за своего возраста, но для сборной вполне приличного уровня вратарь.
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    Antonio Mozarella
    Antonio Mozarella, 03.09.2021 22:23
    -2
    Шо воно меле. Филлипов второе место в упл занял после негра из шахтера, это считай первое, и ты его даже не посмотрел. Таких случаев сотни
    Ссылка
    LupinXMR
    online
    LupinXMR, 03.09.2021 22:22
    -1
    что ты несёшь, Кочергин, Когут, Назаренко не лучшие?!!!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 03.09.2021 22:22
    0
    Так и хочется спросить, у кого выиграл конкуренцию Судаков?
    Почему-то Манчини вызывал не только из призеров Серии А, а даже из Соссуоло, хотя игроки Соссуоло проиграли конкуренцию в чемпионате целой семерке клубов, финишировавших впереди него. Опять отговорки, оправдания.. Во всяком случае Буяльский уверенно выигрывал конкуренцию, но нифига не вызывался из-за каких-то пресловутых схем. Очень нам схемы помогали не влететь Англии и Австрии. Скамейки не было вообще, она не была подготовлена, потому что вторым составом ездили туристы.
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