Какие шансы Ротаня? Таблицы Евро-2023 U-21: Мальта в лидерах, Россия на дне

3 сентября состоялись матчи квалификации Евро-2023 U-21

  • 03.09.2021 23:59
  • 1688 просмотров
  • 1 комментарий
Какие шансы Ротаня? Таблицы Евро-2023 U-21: Мальта в лидерах, Россия на дне
© УАФ. Руслан Ротань

3 сентября состоялись матчи квалификации Евро-2023 U-21.

Сборная Украины U-21 успешно стартовала в отборочном раунде. Подопечные Руслана Ротаня в стартовом матче группы H в гостях минимально обыграли Сербию (1:0). 7 сентября в Ковалевке украинцы будут принимать команду Армении.

В последнем матче игрового дня сборная Испании разгромила Россию (4:1) и вместе с Мальтой возглавила турнирную таблицу группы C.

Напрямую в финальный раунд выйдут команды, которые займут первые места в каждой из 9 групп и наилучшая команда среди занявших второе место. Другие сборные, которые окажутся на второй позиции в своих группах, будут играть плей-офф еще за 4 путевки в финальный раунд.

Финальный раунд турнира пройдет в Румынии и Грузии с 9 июня по 2 июля 2023 года. Команды этих стран автоматически получили путевку на молодежный Евро-2023. Всего на основном этапе выступят 16 команд.

Квалификация Евро-2023 U-21

Матчи 3 сентября

  • Латвия U21 – Польша U21 – 0:2
  • Босния и Герцеговина U21 – Ирландия U21 – 0:2
  • Мальта U21 – Северная Ирландия U21 – 4:1
  • Италия U21 – Люксембург U21 – 3:0
  • Словакия U21 – Литва U21 – 3:1
  • Лихтенштейн U21 – Кипр U21 – 0:6
  • Норвегия U21 – Австрия U21 – 3:1
  • Сербия U21 – Украина U21 – 0:1
  • Эстония U21 –  Финляндия U21 – 0:3
  • Молдова U21 – Болгария U21 – 0:2
  • Турция U21 – Бельгия U21 – 0:3
  • Швейцария U21 – Гибралтар U21 – 4:0
  • Черногория U21 – Швеция U21 – 1:3
  • Испания U21 – Россия U21 – 4:1

Турнирные таблицы квалификации

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Андрій Гусак
    Андрій Гусак, 04.09.2021 01:33
    0
    спорт уа почитайте регламент. Не одна друга команда напряму, а пять.Імніяких плейофів . Часом соромно за Вашу писанину
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности