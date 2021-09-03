Какие шансы Ротаня? Таблицы Евро-2023 U-21: Мальта в лидерах, Россия на дне

3 сентября состоялись матчи квалификации Евро-2023 U-21.

Сборная Украины U-21 успешно стартовала в отборочном раунде. Подопечные Руслана Ротаня в стартовом матче группы H в гостях минимально обыграли Сербию (1:0). 7 сентября в Ковалевке украинцы будут принимать команду Армении.

В последнем матче игрового дня сборная Испании разгромила Россию (4:1) и вместе с Мальтой возглавила турнирную таблицу группы C.

Напрямую в финальный раунд выйдут команды, которые займут первые места в каждой из 9 групп и наилучшая команда среди занявших второе место. Другие сборные, которые окажутся на второй позиции в своих группах, будут играть плей-офф еще за 4 путевки в финальный раунд.

Финальный раунд турнира пройдет в Румынии и Грузии с 9 июня по 2 июля 2023 года. Команды этих стран автоматически получили путевку на молодежный Евро-2023. Всего на основном этапе выступят 16 команд.

Квалификация Евро-2023 U-21

Матчи 3 сентября

Латвия U21 – Польша U21 – 0:2

Босния и Герцеговина U21 – Ирландия U21 – 0:2

Мальта U21 – Северная Ирландия U21 – 4:1

Италия U21 – Люксембург U21 – 3:0

Словакия U21 – Литва U21 – 3:1

Лихтенштейн U21 – Кипр U21 – 0:6

Норвегия U21 – Австрия U21 – 3:1

Сербия U21 – Украина U21 – 0:1

Эстония U21 – Финляндия U21 – 0:3

Молдова U21 – Болгария U21 – 0:2

Турция U21 – Бельгия U21 – 0:3

Швейцария U21 – Гибралтар U21 – 4:0

Черногория U21 – Швеция U21 – 1:3

Испания U21 – Россия U21 – 4:1

Турнирные таблицы квалификации