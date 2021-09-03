Александр ПЕТРАКОВ: «Надо выигрывать у Франции»

Наставник сборной Украины – о предстоящем матче отбора на ЧМ-2022

  • 03.09.2021 17:40
  • 1349 просмотров
  • 8 комментариев
Александр ПЕТРАКОВ: «Надо выигрывать у Франции»
© УАФ. Александр Петраков

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков провел пресс-конференцию накануне домашнего матча отбора на чемпионат мира-2022 против Франции (суббота, 4 сентября):

- Кто заменит Александра Зинченко в матче с Францией? И насколько болезненной является эта потеря для команды?
- Зинченко есть кому заменить. Переборы карточек сейчас пойдут во всех командах, все будут пропускать матчи. Кем именно мы его заменим – завтра увидите.

- Что вы сказали команде после игры с Казахстаном?
- Сказал команде, что все впереди. Надо не расстраиваться, играть дальше. Надо выигрывать у Франции.

- В матче с Казахстаном вы заменили Романа Яремчука потому, что он плохо чувствовал себя после прививки. Как он чувствует себя сейчас?
- Я говорил с ним, все хорошо. Он готов играть завтра в полную силу.

- Зубков, Харатин и Степаненко не смогли принять участие в предыдущем матче. В каком состоянии они сейчас? Могу ли они выйти с первых минут против Франции?
- Смогут выйти. Степаненко чувствует себя хорошо, тренируется в полную силу. Он будет завтра играть. То же самое касается и Зубкова. Харатин тоже чувствует себя хорошо, он подписал контракт с «Легией», у него все хорошо, завтра увидим.

- Много стрел после матча с Казахстаном полетело в Александра Караваева. Каково его психологическое состояние сейчас?
- Да, стрел было много. Футбол – командный вид спорта, все ошибаются. Запомните, в футболе к взятию ворот всегда приводит цепь ошибок. Он много отыграл за сборную, много помог. Все бывает в футболе, команда ему тоже помогла, чтобы он отошел. Мы на него рассчитываем и двигаемся дальше.

- Боится ли Украина играть с Францией, учитывая, что Мбаппе не будет, а Франция не выигрывает уже четыре матча?
- Мы тоже уже много матчей не можем победить. А Мбаппе – это очень хороший игрок, звезда мирового уровня. Я думаю, что у Франции есть кем его заменить.

- Как команда отреагировала на ваши острые слова после матча?
- Я ничего такого не сказал. Подбодрил их, сказал, что впереди еще Франция. Не надо никого бояться, они такие же люди, как и мы.

- В чем разница между вашей нынешней работой и работой с молодежью? Вы открыли для себя что-то новое как тренер за последние недели?
- Разница есть, я это уже увидел. Молодые ребята слушали меня с открытым ртом, здесь нужен другой подход, они уже титулованные игроки. Я много с ними общаюсь, они мне много помагают, особенно такие опытные, как Пятов, Ярмоленко.

- В последних матчах сборной не хватает свежести и выносливости на 90 минут. Что с этим делать?
- Да, я тоже увидел, что не хватает свежести. Сейчас все по-другому. Многие ребята играли еще 28-го, 29-го числа, потом перелет, искусственное поле. Я сам увидел, что после 70-й минуты команда устала, первый тайм играли очень хорошо, все выполняли.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Сергей Иванамофф
    Сергей Иванамофф, 03.09.2021 18:02
    0
    Ну не знаю. Что ж ты тренер не сказал ранее, что Казахстан надо обыгрывать то?!
    Франция, это не Казахстан! Уровень немного другой.
    Ссылка
    andrei saenko
    andrei saenko, 03.09.2021 18:00
    0
    Нужна победа, только как её добыть?
    Ссылка
    Sauron
    Sauron, 03.09.2021 18:00
    0
    DED_PANAS, 03.09.2021 17:52
    Ставлю на ничью
    Ставить на ничью в нашей группе - верняк!
    Ссылка
    DED_PANAS
    DED_PANAS, 03.09.2021 17:52
    +1
    Ставлю на ничью
    Ссылка
    Primovocatus
    Primovocatus, 03.09.2021 17:47
    0
    08.06. 2019
    Квалификация ЧЕ.
    Турция - Франция 2:0
    Айхан, 30
    Ундер, 40
    Ссылка
    cooperchack
    cooperchack, 03.09.2021 17:44
    +2
    Удачи нашим
    Ссылка
    Каравай
    online
    Каравай, 03.09.2021 17:44
    -4
    Каравай каравай я дырявый каравай
    чемпионат мира я просрал ну с сборной Франции
    ты Петраков меня на поле выпускай
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    Sauron
    Sauron, 03.09.2021 17:42
    0
    Нужен атакующий состав.
    Т.е. Караваева - на правый фланг защиты, чтобы подключался к атакам по-чаще!
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