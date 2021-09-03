Александр ПЕТРАКОВ: «Надо выигрывать у Франции»

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков провел пресс-конференцию накануне домашнего матча отбора на чемпионат мира-2022 против Франции (суббота, 4 сентября):

- Кто заменит Александра Зинченко в матче с Францией? И насколько болезненной является эта потеря для команды?

- Зинченко есть кому заменить. Переборы карточек сейчас пойдут во всех командах, все будут пропускать матчи. Кем именно мы его заменим – завтра увидите.

- Что вы сказали команде после игры с Казахстаном?

- Сказал команде, что все впереди. Надо не расстраиваться, играть дальше. Надо выигрывать у Франции.

- В матче с Казахстаном вы заменили Романа Яремчука потому, что он плохо чувствовал себя после прививки. Как он чувствует себя сейчас?

- Я говорил с ним, все хорошо. Он готов играть завтра в полную силу.

- Зубков, Харатин и Степаненко не смогли принять участие в предыдущем матче. В каком состоянии они сейчас? Могу ли они выйти с первых минут против Франции?

- Смогут выйти. Степаненко чувствует себя хорошо, тренируется в полную силу. Он будет завтра играть. То же самое касается и Зубкова. Харатин тоже чувствует себя хорошо, он подписал контракт с «Легией», у него все хорошо, завтра увидим.

- Много стрел после матча с Казахстаном полетело в Александра Караваева. Каково его психологическое состояние сейчас?

- Да, стрел было много. Футбол – командный вид спорта, все ошибаются. Запомните, в футболе к взятию ворот всегда приводит цепь ошибок. Он много отыграл за сборную, много помог. Все бывает в футболе, команда ему тоже помогла, чтобы он отошел. Мы на него рассчитываем и двигаемся дальше.

- Боится ли Украина играть с Францией, учитывая, что Мбаппе не будет, а Франция не выигрывает уже четыре матча?

- Мы тоже уже много матчей не можем победить. А Мбаппе – это очень хороший игрок, звезда мирового уровня. Я думаю, что у Франции есть кем его заменить.

- Как команда отреагировала на ваши острые слова после матча?

- Я ничего такого не сказал. Подбодрил их, сказал, что впереди еще Франция. Не надо никого бояться, они такие же люди, как и мы.

- В чем разница между вашей нынешней работой и работой с молодежью? Вы открыли для себя что-то новое как тренер за последние недели?

- Разница есть, я это уже увидел. Молодые ребята слушали меня с открытым ртом, здесь нужен другой подход, они уже титулованные игроки. Я много с ними общаюсь, они мне много помагают, особенно такие опытные, как Пятов, Ярмоленко.

- В последних матчах сборной не хватает свежести и выносливости на 90 минут. Что с этим делать?

- Да, я тоже увидел, что не хватает свежести. Сейчас все по-другому. Многие ребята играли еще 28-го, 29-го числа, потом перелет, искусственное поле. Я сам увидел, что после 70-й минуты команда устала, первый тайм играли очень хорошо, все выполняли.