Яруд
1 : 3
Металлист
18.08.2021, FT

Дубль Жо. Металлист пробился в 1/16 финала Кубка Украины

18 августа проходят поединки 2-го предварительного раунда Кубка Украины

  • 18.08.2021 20:23
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  • 3 комментария
Дубль Жо. Металлист пробился в 1/16 финала Кубка Украины
© ФК Металлист Харьков

18 августа проходят поединки 2-го предварительного раунда Кубка Украины. Харьковский «Металлист» пробился в 1/16 финала, переиграв на выезде «Яруд» из Мариуполя (3:1).

Дубль оформил бразилец Жо. Уже на 1-й минуте Жонатан Оливейра да Силва в падении в одно касание поразил ближний угол ворот Гончаренко. А в середине тайма 9-й номер «Металлиста» оформил дубль – со стандарта к дальнему углу вратарской навесил Горбунов, и Жо снова в падении пробил в касание. Во втором тайме команды обменялись голами.

Кубок Украины 2021/22

2-й предварительный раунд

«Яруд» Мариуполь – «Металлист» Харьков – 1:3 

Голы: Мочевинский, 56 – Жо, 1, 23, Шамич, 74.

«Яруд»: Гончаренко, Запорощенко (Дмитриев, 77), Лысенко (Мамро, 46), Тищенко, Таранда, Матвеев, Булгаков (Мамро, 84), Мочевинский (к) (Товстый, 72), Корицкий, Литовченко (Михайленко, 77), Сандрак-Винницкий. Запас: Кравцов, Саенко. Главный тренер – Олег Красноперов.

«Металлист»: Денчук, Маилтон (Шопин, 19), Сарапий, Порох, Горбунов (Шамич, 69), Ралюченко, Стрижак (Демченко, 69), Поступаленко (к), Нехтий, Жо (Танчик, 53), Риаскос (Фомин, 53). Запас: Бубенцов, Рязанцев, Мизюк. Главный тренер – Александр Кучер.

Предупреждения: Лысенко, 25; Литовченко, 83; Щербак, 90+1 – Порох, 4; Поступаленко, 55; Ралюченко, 61.

Арбитр: Клим Заброда (Киев).

18 августа. Мариуполь. Стадион «Западный».

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Источник — ФК Металлист

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alehandro
    Alehandro, 18.08.2021 20:40
    +1
    Trollface, 18.08.2021 20:32
    Жо есть, теперь нужно подписать Па. Мочевинский тоже забил.
    сильная шутка. тебе бы в квартале отжигать. а так - талантище пропадает
    Ссылка
    _-AK228
    _-AK228, 18.08.2021 20:32
    +1
    Ссылка
    Trollface
    Trollface, 18.08.2021 20:32
    -1
    Жо есть, теперь нужно подписать Па. Мочевинский тоже забил.
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