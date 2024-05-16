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  4. Марино ПУШИЧ: «Чемпионство важнее Кубка Украины, но я очень доволен»
Украина. Премьер лига
16 мая 2024, 20:45 |
84
1

Марино ПУШИЧ: «Чемпионство важнее Кубка Украины, но я очень доволен»

Пушич оценил невероятно успешный для себя сезон

16 мая 2024, 20:45 |
84
1
Марино ПУШИЧ: «Чемпионство важнее Кубка Украины, но я очень доволен»
ФК Шахтер. Марино Пушич

Наставник «Шахтера» Марино Пушич оценил свой первый в карьере «золотой дубль» – команда выиграла чемпионат и Кубок Украины.

«Впервые в своей карьере я оформил золотой дубль, это невероятно. Благодарю всех игроков, которые выполнили великолепную работу. Не так легко играть финал турнира, когда несколько дней назад ты стал чемпионом страны, но мы показали профессионализм. Показали концентрацию весь матч за исключением одного момента, когда соперник мог забить».

«Мы были лучше и заслужили победу, могли все решить раньше».

«Это не мой первый титул в карьере, но мой первый кубок. А кубок – это всегда особенный трофей. Я понимаю, что кубок – не самый значимый трофей в стране, чемпионство более значимое достижение, но я все равно рад победе в Кубке».

«Я доволен тем, как играет команда», — сказал Пушич.

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Марино Пушич Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кубок Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 1
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OtsoCity
Це справді дуже історична подія-Шахтар став найтитулованішим клубом незалежної України!
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