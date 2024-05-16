Даниил СИКАН: «Стараемся выжимать эмоции из себя»

Форвард «Шахтера» Даниил Сикан поделился впечатлениями от победы в финале Кубка Украины над «Ворсклой» (2:1):

«Эмоции очень положительные, все очень рады добыть первый Кубок после полномасштабной войны, и это очень важно для нашего клуба. Мы только-только праздновали четыре дня назад победу в чемпионате, и сейчас эмоций уже немножко не хватило. Но где-то стараемся их выжимать из себя, потому что это очень важное событие для нас.

Мой забитый гол? Азаров отдал хорошую передачу, и уже не первую. Такую же самую он мне отдал в игре против «Зари». Он это умеет, спасибо ему за это. Возможно, гол был ключевым, потому что мы целый первый тайм давили на Ворсклу и не могли вскрыть эту оборону. Они очень хорошо обороняются, мы это знали всегда. Они играют в пять защитников, это очень тяжело.

Думаю, до 80 минуты мы полностью контролировали игру, не теряли концентрацию даже. После 80 мы немного начали уже отдаляться от нашей игры, потому что это логично: у нас было празднование, мы выиграли чемпионат. И сейчас снова кубковая игра, финал, она очень важна. Спасибо ребятам, спасибо всему персоналу за то, что мы все относились к этому суперважно, очень важно. И мы это сделали».