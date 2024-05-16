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  4. ФОТО. Ахметов встретился с Пушичем: «Главные победы Шахтера еще впереди»
Украина. Премьер лига
16 мая 2024, 19:28 | Обновлено 16 мая 2024, 19:32
2194
23

ФОТО. Ахметов встретился с Пушичем: «Главные победы Шахтера еще впереди»

Президент клуба поздравил тренера и менеджеров

16 мая 2024, 19:28 | Обновлено 16 мая 2024, 19:32
2194
23
ФОТО. Ахметов встретился с Пушичем: «Главные победы Шахтера еще впереди»
ФК Шахтер. Ахметов и Пушич

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов провел встречу с генеральным директором клуба Сергеем Палкиным, спортивным директором Дарио Срной, главным тренером команды Марино Пушичем и его ассистентом Марио Станичем.

Ахметов поздравил Пушича и команду с золотым дублем, отметив весомый вклад каждого футболиста, наставника и его тренерского штаба, а также менеджмента и всех сотрудников клуба в победы и достижения «Шахтера» в этом сезоне.

«Я абсолютно уверен, что самые главные победы «Шахтера» впереди. И мы сделаем все возможное, чтобы наш клуб был достойно представлен в Европе. Чтобы наши болельщики получали еще больше радостных эмоций от яркой, красивой атакующей игры «Шахтера». Потому что наши болельщики этого заслуживают».

«Многие из них сейчас мужественно защищают каждый метр нашей украинской земли. Благодаря им мы можем играть в футбол и радоваться нашим победам», – сказал Ахметов.

Команда вчера выиграла Кубок Украины, а прежде стала чемпионом страны.

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Шахтер Донецк Марино Пушич Ринат Ахметов чемпионат Украины по футболу Дарио Срна Марио Станич Кубок Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 23
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Cruyff
Дивлячись на це фото, два коментарі:
1. Рижі теж сивіють.
2. На його місці міг стояти Брагін. 
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+6
Remark
На Леоніда Даниловича схожий.
Як Палкін виїхав в Лондон теж цікаво)
Ну нічо! Далі ще кращий трофей буде - чергове підняття цін на електроенергію! Це підняття куди приємніше, а ніж кубок України!
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+4
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wojsergivan
у всех кротов справка из дурдома и у ахметова самая главная справ3а
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+4
FunnyCat_____
А как палкин в Лондон выехал ? Или он не военнообязанный?
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Макс Максов
А де Гай?)
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+2
Петр Мищенко
этот пи  ар ахметов сдал кацапам донбасс  2014 радуйтесь и дальше зомби
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+2
FunnyCat_____
Пардон я был не прав, у шахтера 44 трофея
а у ДК 76
разница всего 32 кубка !
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+2
McLay
Ето полний бля пі#дєц!😂😁🤓
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+2
Sheva19
А Рінат ВЛК вже пройшов 
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+1
sahka1981
'...И понял Ринат, что бояться ему надо не пресловутых правоохранительных органов, давно превратившихся в рудиментарные, а болезней и пули снайпера.
 
«Я не хочу умирать», — как-то сентиментально признался он одной журналистке и поразился пришедшей ему в голову мысли, что даже самые огромные деньги еще никого от смерти не защитили, скорее наоборот, большие деньги притягивают смерть! А ведь как нелепо умирать при его-то миллиардах! Это простым смертным легко не думать о смерти, потому что простым смертным райские блага при жизни недоступны. Да разве то нищенское существование, которое влачат те же шахтеры, спускающиеся каждый день в угольный ад добывать для него «черное золото», можно назвать жизнью? А вот ни дня в своей жизни не работавший Ринат живет, как в раю, и мысль, что когда-то ему придется покинуть этот рай и лечь, как простому смертному, в сырую землю, пусть и в роскошном гробу, была для него невыносимой, и он стал со сталинской маниакальностью печься о своей VIP-персоне. Ездил только в бронированном шестисотом «мерседесе», причем всегда с сопровождением, чтобы потенциальные киллеры не могли знать, в какой из машин он находится. Если показывался на стадионе на трибуне для почетных гостей, чтобы оценить искусство своих звезд-футболистов, то располагался за пуленепробиваемым стеклом. В многолюдных местах появлялся в сопровождении не менее десяти секьюрити. Его личный дворец, воздвигнутый на территории городского ботанического сада, был построен так, чтобы исключить возможность снайперского попадания. С полсотни вооруженных охранников в военной форме, с рациями и сторожевыми собаками, круглосуточно охраняли его огороженное со всех сторон высоким забором имение.
 
Не забывал Ринат заботиться и о своем драгоценном здоровье. Утром и вечером обливался холодной водой. Зимой ходил по снегу босиком, а если лето, то с утра пораньше на травку, пока не сошла роса. По придуманному им самим ритуалу нужно было немного постоять, чтобы произнести волшебные слова. Ринат искренне надеялся, что всемогущий Аллах услышит его и оградит от завистливых людишек, желающих зла ему — самому богатому в стране человеку, для которого цель жизни была уже не в преумножении своих капиталов (миллиардом больше, миллиардом меньше, не в деньгах же, в самом деле, счастье), а в том, чтобы прожить с этими капиталами как можно дольше.
 
Липкий страх, что когда-нибудь за все придется платить по счетам, отравлял его сытое существование, и этот страх возник не на пустом месте. Сколько переживаний и нервов ему стоил один только обнаруженный ментами «колодец смерти», из которого извлекли на свет божий полуистлевшие трупы бизнесменов, с чьих предприятий он сегодня денно и нощно богател. Хорошо еще, что расследует это дело земляк прокурор, которому и раньше было невдомек, что за необъяснимые явления происходят в бизнесе, когда активы предприятий, многие из владельцев которых были либо убиты, либо пропали без вести, перешли к Ахметову, а уж теперь, когда Ринат Леонидович обзавелся депутатской неприкосновенностью, тем более никто под него глубоко копать не будет. Вот только одна была проблема — Интернет.
 
«Ринат, ты еще не раз на слезах людских поскользнешься. Пуля тебя ждет, гада, за Алика и Самсона, за Сеню Хмеля и Мишу Дворного!» — предупреждал на одном из форумов некий Захар. «Пора уже замочить эту тварь» — подпись: Олег, и все в таком же духе. Больно было Ринату читать жестокие слова людей, желавших ему смерти. Придвинув к себе ноутбук, он одним пальцем набрал в окошке «прокомментировать»: «Злые вы, уеду я от вас... Скажем, в Лондон. Никто меня там не достанет. Куплю себе футбольный клуб, какой-нибудь "Шеффилд", стадион там новый построю... А Донецк обойдется. Ринат Ахметов». Перечитав набранный текст, он отправил свое послание интернет-форуму.
 
Съезжать с захваченной территории Ринат никуда, разумеется, не собирался. Так, просто накатило поплакаться в жилетку. И с миллиардерами это порой случается…
 
© Александр Ковалевский
 
Вместо P.S.
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0
serhiy
Явився бог ахметка до своїх рабів . Вивіз їх в ліс пофоткатися )
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0
Vlato0709
Не слушайте Фаньку, он 39 титулов Шахтера при Украине не может правильно сложить с 5-ю титулами Шахтера при СССР. У него получилось 36. Ой дурак.
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-1
AK.228
ахметов на танцювальних апаратах😁
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-1
Lulinnha
В новому сезоні звільнить цього тіпа після останнього місця в ЛЧ. 
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-2
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AK.228
Потішили самолюбство ахмета… привід є - Шахтар - найтитулованіший клуб незалежної України 
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-2
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OtsoCity
🥇🏆🇺🇦👍
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-5
OtsoCity
Це справді дуже історична подія-Шахтар став найтитулованішим клубом незалежної України!
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-6
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